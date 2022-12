Města chtějí víc využívat elektřinu, kterou sama vyrobí. Chybí ale zákon

„Na městské budově v Koterovské ulici 162 je fotovoltaická elektrárna s výkonem 30 kW. Když slunce svítí silně a veškerá energie se nespotřebuje, utíká bez zisku do sítě, protože ČEZ vlastně jen toleruje, že máme přebytek,“ vysvětlil referent pro energetiku Technického úřadu plzeňského magistrátu František Kůrka.

Zároveň připomněl, že v některých případech už ČEZ ve smlouvách neumožňuje ani přetoky energie do sítě a investor si fotovoltaický systém musí nastavit tak, aby veškerou energii zužitkoval nebo si přebytek uložil do baterií.

Zákon o komunitní energetice by podle Kůrky umožnil stoprocentní využití toho, co fotovoltaika vyrobí, aniž by se muselo výrazně investovat do baterií, které jsou drahé. Po přijetí nové legislativy, která nyní finišuje, by nadvýroba zůstala v místě výroby a třeba Koterovská 162 by mohla zásobovat i radnici či domov pro seniory.

Plzeňský magistrát má podle Kůrky vytipované městské budovy, které jsou pro umístění fotovoltaických panelů vhodné. Nyní už se připravuje čtvrtá městská fotovoltaická elektrárna na budově technických úřadů ve Škroupově 5 v Plzni o výkonu kolem 50 kW.

K umístění fotovoltaických elektráren jsou vhodné i základní školy. „V létě, kdy sluníčko svítí nejvíc, jsou ale zavřené, takže by elektřina bez užitku unikala, po přijetí nové legislativy se také bude moci přeposílat jinam v rámci městských budov,“ nastínil Kůrka.

Dobřany chtějí žít jen ze své energie

Na úsporu nákladů na elektřinu už se připravují i Dobřany na Plzeňsku. „Protože komunitní energetika není legislativně dotažená, vybrali jsme objekt, který může veškerou elektřinu spotřebovat,“ sdělil starosta Dobřan Martin Sobotka.

Město podalo žádost o stavební povolení na tento pro město testovací provoz. Jedná se o využití fotovoltaiky na vodárně, kde jsou obrovská čerpadla směřující vodu do vodojemu.

„A protože je vodojem obrovský, můžeme vodu čerpat, kdy potřebujeme. Když tedy bude svítit sluníčko a energie se bude vyrábět hodně, zapnou se čerpadla,“ vysvětlil Sobotka.

Uvažuje i o takzvaném ostrovním provozu ve městě, kdy by Dobřany žily jen z energie vyrobené pouze uvnitř města. Využilo by se totiž velkých zdrojů, jako je třeba bioplynová stanice u výkrmny prasat. „Ale dokud nebude hotová legislativa, energie vložená do přípravy těchto projektů může být zbytečná,“ konstatoval Sobotka.