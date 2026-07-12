Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Raději důchod než takovou šílenost. Účetní radnic tepou měsíční hlášení

Jitka Kubíková Šrámková
  10:38
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Strašlivá byrokracie, hodiny práce navíc, absurdní hlášení o údajných chybách, které patrně neexistují, neustálé telefonáty na Českou správu sociálního zabezpečení s žádostmi o vysvětlení, s nimiž si ani tam nevědí rady, nutná spolupráce s IT specialisty, kteří také netuší, co systém požaduje.

To je realita, kterou zaměstnancům obcí i firem přineslo dubnové spuštění státem prosazeného systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Nejhůř jsou na tom tam, kde nemají početný personál pro vyřizování administrativy. Některé zaměstnance obcí problémový systém přiměl k rozhodnutí skončit.

Jednotné měsíční hlášení bylo v květnu vyhlášeno nejhorším byrokratickým předpisem roku. Rozhodla o tom v anketě Absurdita roku veřejnost v online hlasování. Anketa se každoročně vyhlašuje při podnikatelských soutěžích Firma roku a Živnostník roku. Tak vypadá výsledek startu systému, který měl zjednodušit úřadování a zmírnit byrokratickou zátěž. Efekt je zřejmě zcela opačný.

Ničíte kulturní hodnoty, láteří památkáři. Spor o dlažbu na náměstí se vyostřuje

Celkem 24 let dělá ve městě účetní, ale takové administrativní problémy ještě nezažila. Tak o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) mluví Věra Kryslová z Městského úřadu Přimda na Tachovsku. JMHZ má firmám a dalším zaměstnavatelům ulehčit papírování. Práce však spíš přibylo. Potvrzují to třeba i na radnici v Boru u Tachova. „Od samého začátku, co pracuji na radnici, jsem říkala: Ničemu novému, co bych se měla naučit, se nebráním, ale měsíční hlášení je hrůza,“ říká Kryslová.

Poslala prý na Českou správu sociálního zabezpečení vyplněný dokument o zaměstnancích, ten se jí vrátil s připomínkou, že je tam jedna chyba. „Opravila jsem ji a dostala jsem hlášení, že tam je dalších 20 chyb,“ popisuje účetní.

Ta prý do práce nad měsíčním hlášením vložila navíc kolem dvaceti hodin měsíčně. „Jsme malá obec, takže dělám výplaty, pokladnu, personalistiku a další věci a tato práce se mi na stole kupila. Obětovala jsem tedy obědy a přestávky, měla jsem kvůli tomu noční můry, nespala jsem, potila jsem se, stále jsem na to myslela, protože nám zpočátku vyhrožovali, že dostaneme pokuty. Pak couvli a řekli, že nás sankcionovat nebudou, udělali sice školení, ale to bylo tak obecné, že nám k ničemu nebylo,“ popsala Kryslová.

Antimonopolní úřad si posvítí na Plzeň. Zkoumá prodej klubu zbrojaři Strnadovi

Ta prý musí moc pochválit Danielu Hrebíčkovou z Okresní správy sociálního zabezpečení v Tachově, bez které by prý hlášení dohromady nedala. „Některé účetní si na školení stěžovaly, že jim okresní správa telefony nezvedá, nám ano a děkuji za to,“ popsala Kryslová. Hrebíčková větší množství telefonátů potvrdila.

Kryslová si prý chvílemi říkala, že dá okamžitou výpověď, protože takové nervy nemá zapotřebí. „Zůstala jsem jen proto, že letos 28. prosince jdu do důchodu. Původně jsem chtěla přesluhovat, ale když vidím, co digitalizace státní správy v českém podání obnáší, jsem si jistá, že do důchodu půjdu. I proto, že od nového roku se chystají další digitální novinky jako elektronická komunikace pošty,“ vypráví Kryslová, která není jediná, která se nad JMHZ potila.

„Počítačový systém špatně funguje, protože některý pracovník zadaný do systému pětkrát za sebou prošel bez problémů, ale další měsíc po zadání stejných údajů hlásil systém chybu,“ líčila tajemnice Městského úřadu v Boru u Tachova Milada Huláková.

Řidiči si pletli sochu na lávce nad silnicí se sebevrahem. Musí pryč, rozhodl kraj

„Věnovali jsme tomu strašně moc energie navíc, menší obce na tom ale musely být ještě hůř, protože nemají takovou technickou podporu, jakou máme my,“ uvažovala tajemnice. Účetní i personalistka borské radnice prý byly kvůli měsíčnímu hlášení mnohokrát déle v práci, za což jim město vyplatilo odměny.

Digitalizace státu není podle Hulákové systematická, když systémy jednotlivých úřadů spolu nekomunikují. „Překvapuje mě, že různé údaje o lidech fungujících na radnici musíme zjišťovat, když hodně z těchto lidí má bankovní identitu, identitu občana, ale do tohoto systému se už dříve poskytnuté údaje nezkopírují,“ popisovala Huláková.

Problém je i v tom, že někteří lidé, kteří na radnici pracují, nechtějí svoje údaje poskytnout. „Nakonec někteří řekli, že raději nebudou brát žádnou odměnu, než aby nám údaje o sobě poskytli. Přestali jsme jim tedy platit odměnu a v komisích pracují zadarmo,“ popsala Huláková.

Podvodnými fakturami starosta deset let tuneloval obecní účet, přišel si na miliony

Účetním se nelíbí ani nový výmysl, který platí od začátku prázdnin. „Když chci člověka zaměstnat, musím ho do systému přihlásit týden před nástupem do práce. Když pak třeba na nějakou víkendovou akci potřebujeme narychlo dohodáře, je to problém. Dříve jsme údaje posílali až za uplynulé období, a ne jako nyní předem, přináší to značnou nepružnost,“ vysvětlila Huláková.

To, že systém nebyl připravený, potvrdil i viceprezident Svazu účetních Miloslav Hejret. „Přestože byl start odložen o tři měsíce, ukázaly se závažné chyby,“ uvedl pro Novinky.cz.

Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Vrchní soud potvrdil předání extremistky Liebichové do Německa

Neonacista Sven Liebich, nyní Marla-Svenja, po změně pohlaví nastupuje trest v...

Česko předá zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou do Německa. Rozhodnutí v úterý pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, sdělila jeho mluvčí Eliška Duchková. Návratu do...

Žena nepřežila střet s vysokozdvižným vozíkem v hale, kolega ji srazil při couvání

Ilustrační snímek

Tragický případ se stal v pátek krátce před šestou ranní v podniku na Tachovsku. Devětačtyřicetiletou ženu tam při couvání srazil šedesátiletý řidič vysokozdvižného vozíku. Zranění, která žena...

Popálení kojence v Domažlicích. Kočárek někdo poškodil chemikálií

ilustrační snímek

Vyšetřovatelé v Domažlicích vyšetřují oznámení o popálení kojence chemikálií. Ta zřejmě poškodila kočárek a dítě utrpělo poranění až následně při vložení do kočárku.

Dítě popálené chemikálií v kočárku. Policie pracuje s několika verzemi

Policejní auto.

Pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví vyšetřuje policie středeční popálení kojence v Domažlicích neznámou chemickou látkou. Dvouměsíční dítě utrpělo odpoledne poranění na temeni hlavy po...

Tři velké požáry v kraji způsobily statisícové škody, hasil i vrtulník

S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i...

Hned tři velké požáry likvidovali v úterý hasiči v Plzeňském kraji. U Kšic ohněm na poli bojovaly v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů, proti plamenům v lese u Brodu nad...

Raději důchod než takovou šílenost. Účetní radnic tepou měsíční hlášení

ilustrační snímek

Strašlivá byrokracie, hodiny práce navíc, absurdní hlášení o údajných chybách, které patrně neexistují, neustálé telefonáty na Českou správu sociálního zabezpečení s žádostmi o vysvětlení, s nimiž si...

12. července 2026  10:38

Stovky zbraní, mezi nimi i unikáty. Na západě Čech skončila zbraňová amnestie

Britský samopal Sten MKII byl jednou ze zbraní Pražského povstání. Tento...

Několik unikátů přinesli lidé v Plzeňském kraji policistům při půlroční zbraňové amnestii, která skončila 30. června. Celkem policisté zkoumají 417 zbraní, několik výjezdů měli i pyrotechnici kvůli...

11. července 2026  8:20

Divočina proti Young Boys, druhá porážka. Je co zlepšovat, vědí plzeňští fotbalisté

Momentka z utkání plzeňských fotbalistů proti bernským Young Boys.

Divokou přestřelku nabídl druhý přípravný duel fotbalistů Plzně na soustředění v Rakousku. V pátek proti švýcarským Young Boys Bern v utkání, které se hrálo na 2x60 minut, sice smazali ztrátu 0:3 na...

11. července 2026  7:43

Zemětřesení o síle 5,5 v Čechách? Přístroje se splašily po odstřelu ve velkolomu

Velkolom Čertovy schody. (15. července 2019)

Čtvrteční otřes země v Česku, který v 18:00 zaznamenaly tuzemské i zahraniční seismické stanice, nezpůsobilo zemětřesení, ale běžný odpal ve velkolomu Čertovy schody u Berouna. Uvedl to Geofyzikální...

10. července 2026  15:39

Žena nepřežila střet s vysokozdvižným vozíkem v hale, kolega ji srazil při couvání

Ilustrační snímek

Tragický případ se stal v pátek krátce před šestou ranní v podniku na Tachovsku. Devětačtyřicetiletou ženu tam při couvání srazil šedesátiletý řidič vysokozdvižného vozíku. Zranění, která žena...

10. července 2026  10:58

Univerzitě chybí technici, snaží se proto nalákat studenty z dalekých Filipín

Rektor Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Lávička

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) se léta snaží zvýšit počty studentů technických fakult. Marně. Nově ZČU razí myšlenku, že tolik potřební studenti, kteří budou studovat na fakultě strojní,...

10. července 2026  10:20

Krůtí stehna z Lidlu obsahovala bakterie salmonely. Nejezte je, varuje inspekce

Krůtí stehna obsahující bakterie salmonely

Čerstvá krůtí stehna prodávaná v Lidlu v Plzni obsahovala bakterii rodu Salmonella, která způsobuje onemocnění salmonelóza. Před produktem původem z Polska varovala v tiskové zprávě Státní zemědělská...

9. července 2026  12:52

Opravené nádraží je pro hendikepované přívětivé, ukázal test Tyfloservisu

Odborníci z Tyfloservisu pomáhali nevidomým orientovat se v nově...

Kompletně zrekonstruované plzeňské hlavní nádraží, včetně památkově chráněné budovy, je přívětivé i pro hendikepované. Do prvního patra majestátní budovy, tedy do úrovně bezbariérových nástupišť, se...

9. července 2026  11:15,  aktualizováno  12:25

Dítě popálené chemikálií v kočárku. Policie pracuje s několika verzemi

Policejní auto.

Pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví vyšetřuje policie středeční popálení kojence v Domažlicích neznámou chemickou látkou. Dvouměsíční dítě utrpělo odpoledne poranění na temeni hlavy po...

9. července 2026  12:08

Ostrava je pro nás dnes druhým domovem, říká šéf skupiny Škoda Group

Petr Novotný je generálním ředitelem a výkonným předsedou skupiny Škoda Group.

Ostrava se po Plzni stává druhým klíčovým centrem Škoda Group, kde skupina zaměstnává přes dva tisíce lidí a rozvíjí digitální byznys, opravárenství i výrobu hliníkových konstrukcí. Generální ředitel...

9. července 2026  11:32

Popálení kojence v Domažlicích. Kočárek někdo poškodil chemikálií

ilustrační snímek

Vyšetřovatelé v Domažlicích vyšetřují oznámení o popálení kojence chemikálií. Ta zřejmě poškodila kočárek a dítě utrpělo poranění až následně při vložení do kočárku.

8. července 2026  19:28

Tři velké požáry v kraji způsobily statisícové škody, hasil i vrtulník

S velkým požárem pole bojují v úterý odpoledne desítky profesionálních i...

Hned tři velké požáry likvidovali v úterý hasiči v Plzeňském kraji. U Kšic ohněm na poli bojovaly v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů, proti plamenům v lese u Brodu nad...

7. července 2026  18:06,  aktualizováno  8. 7. 14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.