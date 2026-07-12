Raději důchod než takovou šílenost. Účetní radnic tepou měsíční hlášení

To je realita, kterou zaměstnancům obcí i firem přineslo dubnové spuštění státem prosazeného systému jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Nejhůř jsou na tom tam, kde nemají početný personál pro vyřizování administrativy. Některé zaměstnance obcí problémový systém přiměl k rozhodnutí skončit.
Jednotné měsíční hlášení bylo v květnu vyhlášeno nejhorším byrokratickým předpisem roku. Rozhodla o tom v anketě Absurdita roku veřejnost v online hlasování. Anketa se každoročně vyhlašuje při podnikatelských soutěžích Firma roku a Živnostník roku. Tak vypadá výsledek startu systému, který měl zjednodušit úřadování a zmírnit byrokratickou zátěž. Efekt je zřejmě zcela opačný.
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Celkem 24 let dělá ve městě účetní, ale takové administrativní problémy ještě nezažila. Tak o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele (JMHZ) mluví Věra Kryslová z Městského úřadu Přimda na Tachovsku. JMHZ má firmám a dalším zaměstnavatelům ulehčit papírování. Práce však spíš přibylo. Potvrzují to třeba i na radnici v Boru u Tachova. „Od samého začátku, co pracuji na radnici, jsem říkala: Ničemu novému, co bych se měla naučit, se nebráním, ale měsíční hlášení je hrůza,“ říká Kryslová.
Poslala prý na Českou správu sociálního zabezpečení vyplněný dokument o zaměstnancích, ten se jí vrátil s připomínkou, že je tam jedna chyba. „Opravila jsem ji a dostala jsem hlášení, že tam je dalších 20 chyb,“ popisuje účetní.
Ta prý do práce nad měsíčním hlášením vložila navíc kolem dvaceti hodin měsíčně. „Jsme malá obec, takže dělám výplaty, pokladnu, personalistiku a další věci a tato práce se mi na stole kupila. Obětovala jsem tedy obědy a přestávky, měla jsem kvůli tomu noční můry, nespala jsem, potila jsem se, stále jsem na to myslela, protože nám zpočátku vyhrožovali, že dostaneme pokuty. Pak couvli a řekli, že nás sankcionovat nebudou, udělali sice školení, ale to bylo tak obecné, že nám k ničemu nebylo,“ popsala Kryslová.
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Ta prý musí moc pochválit Danielu Hrebíčkovou z Okresní správy sociálního zabezpečení v Tachově, bez které by prý hlášení dohromady nedala. „Některé účetní si na školení stěžovaly, že jim okresní správa telefony nezvedá, nám ano a děkuji za to,“ popsala Kryslová. Hrebíčková větší množství telefonátů potvrdila.
Kryslová si prý chvílemi říkala, že dá okamžitou výpověď, protože takové nervy nemá zapotřebí. „Zůstala jsem jen proto, že letos 28. prosince jdu do důchodu. Původně jsem chtěla přesluhovat, ale když vidím, co digitalizace státní správy v českém podání obnáší, jsem si jistá, že do důchodu půjdu. I proto, že od nového roku se chystají další digitální novinky jako elektronická komunikace pošty,“ vypráví Kryslová, která není jediná, která se nad JMHZ potila.
„Počítačový systém špatně funguje, protože některý pracovník zadaný do systému pětkrát za sebou prošel bez problémů, ale další měsíc po zadání stejných údajů hlásil systém chybu,“ líčila tajemnice Městského úřadu v Boru u Tachova Milada Huláková.
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„Věnovali jsme tomu strašně moc energie navíc, menší obce na tom ale musely být ještě hůř, protože nemají takovou technickou podporu, jakou máme my,“ uvažovala tajemnice. Účetní i personalistka borské radnice prý byly kvůli měsíčnímu hlášení mnohokrát déle v práci, za což jim město vyplatilo odměny.
Digitalizace státu není podle Hulákové systematická, když systémy jednotlivých úřadů spolu nekomunikují. „Překvapuje mě, že různé údaje o lidech fungujících na radnici musíme zjišťovat, když hodně z těchto lidí má bankovní identitu, identitu občana, ale do tohoto systému se už dříve poskytnuté údaje nezkopírují,“ popisovala Huláková.
Problém je i v tom, že někteří lidé, kteří na radnici pracují, nechtějí svoje údaje poskytnout. „Nakonec někteří řekli, že raději nebudou brát žádnou odměnu, než aby nám údaje o sobě poskytli. Přestali jsme jim tedy platit odměnu a v komisích pracují zadarmo,“ popsala Huláková.
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Účetním se nelíbí ani nový výmysl, který platí od začátku prázdnin. „Když chci člověka zaměstnat, musím ho do systému přihlásit týden před nástupem do práce. Když pak třeba na nějakou víkendovou akci potřebujeme narychlo dohodáře, je to problém. Dříve jsme údaje posílali až za uplynulé období, a ne jako nyní předem, přináší to značnou nepružnost,“ vysvětlila Huláková.
To, že systém nebyl připravený, potvrdil i viceprezident Svazu účetních Miloslav Hejret. „Přestože byl start odložen o tři měsíce, ukázaly se závažné chyby,“ uvedl pro Novinky.cz.