Plány silničářů na fotovoltaiku hatí možný konec zelených dotací od státu

Vybavené už je středisko v Rokycanech, kde byla poskytnuta dotace na fotovoltaiku, v případě střediska v Kralovicích je podána žádost o dotaci. Nikdo ale zatím neví, zda budou dotace pro fotovoltaiku pokračovat, když na ministerstvu životního prostředí jsou Motoristé, kteří podobným dotačním programům nakloněni nejsou.
Jisté ale je, že zítra proběhne v areálu střediska SÚSPK v Kralovicích školení obsluhy dvou nových elektromobilů značky Mercedes-Benz model eCitan. Kraj za každé z nich zaplatil 700 tisíc korun s DPH. Na elektřinu ze slunce bude jezdit vedoucí provozního střediska a investiční technika.
„Pořízení elektromobilů je logickým krokem v rámci projektu vybudování fotovoltaických elektráren na vybraných střediscích SÚS. Projekt byl zahájen v loňském roce a týká se středisek v Rokycanech, Kralovicích, Klatovech a Domažlicích,“ popsal Petr Vomáčka, vedoucí provozně investičního oddělení SÚS.
Upřesnil, že v Rokycanech již byla uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna o výkonu do 10 kW, která vznikla s pomocí dotace a pomáhá snižovat energetickou náročnost areálu. V Kralovicích byla v červenci loňského roku vybudována fotovoltaická elektrárna s výkonem panelů 31,54 kW, navržená pro pokrytí vlastní spotřeby střediska. Na začátku letošního roku zde přibyla také autonabíječka.
„Není to tak, že bychom chtěli vyrobenou elektřinu prodávat. Nechali jsme si zpracovat čtyři studie pro střediska v Rokycanech, Kralovicích, Klatovech a Domažlicích a nyní tyto studie postupně realizujeme,“ nastínil Vomáčka.
Výkon nabíjecí infrastruktury je nastaven na 22 kW, což umožňuje napojení přímo do areálu střediska a maximální využití energie vyrobené z vlastní fotovoltaické elektrárny.
„Jakmile by byl výkon vyšší než 22 kW, jednalo by se o samostatné odběrné místo. To by znamenalo, že bychom vyrobenou elektřinu prodávali do sítě a následně ji za vyšší cenu nakupovali zpět pro nabíjení. To jsme nechtěli. Zvolený výkon je dostačující – když se auto odpoledne vrátí z výjezdu, zaparkuje se, připojí na nabíječku a ráno je opět plně připravené k provozu,“ vysvětlil Petr Vomáčka.
„Kombinace fotovoltaických elektráren na střediscích v Rokycanech, Kralovicích a postupně i v Klatovech a Domažlicích spolu s postupným zaváděním elektromobility je příkladem odpovědného a promyšleného přístupu. Organizace tím nejen snižuje provozní náklady, ale zároveň maximálně využívá vlastní vyrobenou energii a chová se ekonomicky i ekologicky udržitelně. Takový model efektivního hospodaření chceme jako kraj podporovat a dále rozvíjet,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.
Zda budou fotovoltaiky nadále podporovány i dotačně, je ale ve hvězdách. „Pokud jde o program Nová zelená úsporám, kam patří rodinné i bytové domy i obecní budovy, je naším cílem, aby program pokračoval. Hnutí ANO to mělo ve volebním programu, v programovém prohlášení vlády to ale není, jsou tam ale revitalizace bytových domů,“ popsal energetický expert hnutí Duha Karel Polanecký.
Obava, že program skončí, podle něj trvá. „Jisté ale je, že existují tlaky, aby pokračoval, a to hlavně ze strany stavebních firem. Ještě větší tlak je ze strany konkrétních žadatelů, kteří si připravili projekty a nestihli je podat do té doby, než byl zastaven příjem žádostí o dotace,“ nastínil Polanecký s tím, že vedení hnutí ANO si uvědomuje, jak byl program úspěšný.
„Zkušení lidé, kteří program léta připravovali a administrovali, na Fondu životního prostředí pořád jsou. Ze strany ministerstva by nebylo potřeba moc velkého úsilí, aby program pokračoval v případě, že by byla vůle dát do něj peníze,“ poznamenal expert.