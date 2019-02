Ženu soudí za bodnutí manžela dýkou. Říkal, že jsem nepotřebná, hájí se

Konflikt mezi manžely se odehrál v únoru 2017. Tehdy Iva z Nýřanska vzala starou dýku ze stěny a dvakrát s ní bodla směrem k partnerově ruce.



Státní zástupce ji obžaloval z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Podle závěru vrchního osudu by ale případ mohl být kvalifikovaný jako pokus o vraždu, to by pak ženě hrozilo až 18 let vězení.

Když u soudu obžalovaná žena popisovala soužití s dnes už bývalým manželem, často plakala.

Podle státního zástupce čepel dýky pronikla jen do hloubky několik milimetrů, do podkoží.

„Z lokalizace poranění vyplývá, že se poškozený bránil výpadům dýky aktivním pohybem ruky proti zraňujícímu předmětu, přizvednutím paže. Pokud by tak neučinil, byly by dráze pohybující se čepele dýky vystaveny především oblasti obličejové části hlavy a krku, což by vedlo k poranění velkých cév a v důsledku toho k prudké a masivní krevní ztrátě,“ uvedl státní zástupce v obžalobě.

V případě zasažení hrudníku čepelí mohlo dojít k poranění plíce a dalším zraněním, jež mohla zraněného bezprostředně ohrozit na životě. Obžaloba tvrdí, že dýku žena brala ze stěny se slovy: Ty si myslíš, že tě nezabiju?



Jen jsem ho požádala o peníze na jídlo, tvrdí souzená žena

Souzená žena se k použití dýky přiznala. Nepamatuje si ale, že by partnerovi vyhrožovala zabitím.



Tvrdí, že před konfliktem jen požádala manžela o peníze na jídlo, protože z jejího částečného invalidního důchodu už jí nic nezbylo.

„On se rozkřičel, že mi nic nedá, že jsem povinná přispívat na domácnost. Vždycky, když jsme něco řešili, on se v polovině zvedl a nechal mě tam stát jako něco méněcenného. I teď odešel po schodech nahoru. Jak jsem měla hrnec v ruce, praštila jsem s ním do dveří mezi chodbou a kuchyní,“ uvedla žena.



Podle jejích slov na ní muž z patra ještě něco křičel. S hrncem v ruce vystoupala po schodech nahoru.

„Stál proti mně a křičel, abych vypadla. Než mě chytil za ruku a odstrčil směrem ke schodišti, odhodila jsem kastrol. Nějak jsem se mu vysmekla, křičela a sáhla po dýce. Pak jsem bodla směrem k jeho levé ruce. Po první ráně jsem nevěděla, že jsem zasáhla. Po druhé jsem viděla krev. Já mu chtěla jen udělat bolest. Běžela jsem pak pro ručník. Říkala jsem, že jedeme k doktoru. On na to, že nikam nejedeme, že volá policii. Překvapil mě, jak byl hysterický. Křičel do telefonu, že jsem ho chtěla zabít, zavraždit,“ popsala žena, která na policii čekala před domem.



Chtěl mě dostat na dno, nechala jsem se vyprovokovat

Když za doprovodu policie lékařka odvedla zraněného do sanitky, souzená se ptala, jestli mu má něco zabalit s sebou. Dodala, že jí pak policisté říkali, jak to mohla všechno vydržet, že by to mohl být i druh domácího násilí.

„Já jsem v tom žila, měla jsem klapky na očích. Tvrdil mi, že jsem k ničemu, nepotřebná. Nevěřila jsem si. Bála jsem se udělat krok dopředu, odejít. Ten den jsem se nechala vyprovokovat, manžel mě chtěl psychicky dostat na dno. Bavilo ho, když jsem žebrala o jídlo,“ vysvětlila žena.

Podle jejích slov jí oči otevřeli policisté, kteří pak asistovali u jejího odstěhování od muže, s nímž se krátce po činu rozvedla.



Součástí spisu je i audionahrávka krvavého konfliktu. Z jednání vyplynulo, že tento záznam pořídil zraněný muž.



Soud pokračuje výslechy poškozeného a dalších svědků