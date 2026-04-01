V plzeňském bytě našli dva mrtvé. Pravděpodobně spáchali sebevraždu

Mifková uvedla, že na případu pracují plzeňští a krajští kriminalisté, kteří nařídili soudní pitvu zemřelých.
„Od odpoledních hodin se zabýváme v Plzni případem, kdy jsme po přijatém oznámení, které se týkalo obavy o život a zdraví dvou lidí, provedli násilný vstup do bytu a nalezli zde již osoby bez známek života,“ doplnila mluvčí. Ubezpečila veřejnost, že nikomu nehrozí žádné nebezpečí.
V bytě zatím kriminalisté zajišťují stopy a provádějí další úkony. Dříve mluvčí uvedla, že pracují s verzí, že mohlo dojít mezi dotyčnými k násilnému trestnému činu.
Podle serverů Krimi-Plzeň a Novinky.cz se z bytu ozvala střelba. Nalezenými jsou podle Novinek partneři ve věku kolem šedesáti let.