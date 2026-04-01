V plzeňském bytě našli dva mrtvé. Pravděpodobně spáchali sebevraždu

  18:32aktualizováno  20:31
Policie od středečního odpoledne prověřuje smrt dvou lidí v bytě v Brněnské ulici na plzeňském sídlišti Vinice. Podle dosavadních zjištění kriminalistů neměl na smrti podíl někdo další. Vše zatím nasvědčuje tomu, že muž a žena spáchali sebevraždu, uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Mifková uvedla, že na případu pracují plzeňští a krajští kriminalisté, kteří nařídili soudní pitvu zemřelých.

„Od odpoledních hodin se zabýváme v Plzni případem, kdy jsme po přijatém oznámení, které se týkalo obavy o život a zdraví dvou lidí, provedli násilný vstup do bytu a nalezli zde již osoby bez známek života,“ doplnila mluvčí. Ubezpečila veřejnost, že nikomu nehrozí žádné nebezpečí.

V bytě zatím kriminalisté zajišťují stopy a provádějí další úkony. Dříve mluvčí uvedla, že pracují s verzí, že mohlo dojít mezi dotyčnými k násilnému trestnému činu.

Podle serverů Krimi-Plzeň a Novinky.cz se z bytu ozvala střelba. Nalezenými jsou podle Novinek partneři ve věku kolem šedesáti let.

Střelba? Myslela jsem, že to byly petardy, říká sousedka mrtvých manželů

Na plzeňském sídlišti Vinice zemřeli ve středu odpoledne dva lidé, muž a žena....

Panelákové sídliště Vinice v Plzni bylo po sametové revoluci bráno trochu jako severočeský Chánov, protože se sem stěhovali Romové. To už ale dnes neplatí. Vysoké paneláky jsou z velké části...

Nehoda s bentley fotbalisty Limberského nebyla náhoda, tresty za podvod platí

Dvojice obžalovaná z pojistného podvodu. Nitse Moysh, žena původem z Ukrajiny,...

V kauze nabouraného vozu bentley fotbalisty Davida Limberského dnes odvolací senát Krajského soudu v Plzni pravomocně potvrdil podmíněné tresty za pojišťovací podvod. S vozem před sedmi roky boural...

