V bývalém ghettu v centru Plzně má vzniknout 29 městských bytů

„V současnosti je zpracována studie proveditelnosti a stavebně technický průzkum,“ informovala radní pro bytovou oblast Světlana Budková ze STAN. V letech 2024 až 2026 je v rozpočtu města rezervovaných na rekonstrukci 128 milionů. „Samotná rekonstrukce domu, kde vznikne 29 městských nájemních bytů, bude zahájena začátkem příštího roku a první nájemníci by se mohli stěhovat v průběhu roku 2026,“ uvedla Budková.

Vedení města zvažovalo i demolici budovy a vybudování nového bytového domu. V případě novostavby by ale radnice musela počítat s nutností vybudovat zhruba 40 míst pro parkování pod zemí, což by stavbu výrazně prodražilo. Proto dostala přednost rekonstrukce.

Radnice v minulosti i kvůli vysokým nákladům na rekonstrukci nabízela dům k prodeji společně s dalšími budovami v okolí. Zájemce se nenašel.

Zhorší se podmínky pro parkování?

Opozice v zastupitelstvu v poslední době neúspěšně upozorňovala, že pokud se Resslova 13 zrekonstruuje a vzniknou tam desítky bytů, zhorší se v oblasti podmínky pro parkování. „Nevím, jestli je úplně moudré zahušťovat střed města budováním dalších bytů. Po mladé rodiny bydlení v Resslově 13 moc není a myslím, že pro seniory také ne. Takže je otázka, kdo tam bude bydlet. Výrazný problém podle mě jsou parkovací místa. Do té lokality přibude 30 až 40 aut a nevím, kam je dají. Kdyby soukromý investor chtěl stavět bytový dům ve středu města, tak ho budou nutit, aby vybudoval parkování pod zemí,“ uvedl David Šlouf z ODS, který měl na starost bytovou problematiku v minulém volebním období.

Ten považuje rozhodnutí o rekonstrukci domu Resslova 13 za sporné a nekoncepční. Upozornil, že dnes se staví nové byty za cenu kolem 50 tisíc korun za metr čtvereční bytu, zatímco v případě odhadů u Resslovy 13 vychází metr čtvereční na více než 70 tisíc korun. „Pokud cena vyjde na víc než 50 tisíc, tak mi i s ohledem na problém s parkováním nepřipadá rozumné to dělat,“ sdělil Šlouf.

Podle něho by se nákladová cena v případě rekonstrukce vybydleného domu měla pohybovat kolem 30 tisíc korun za metr čtvereční. Někteří plzeňští architekti nicméně oceňují snahu města budovu rekonstruovat i za vyšší cenu.

Podklady k rekonstrukci pro město připravila renomovaná plzeňská projekční kancelář projectstudio8, která také dodala propočet ceny akce. „U tohoto domu se předpokládá, že vodorovné konstrukce půjdou pryč. Zůstanou obvodové stěny, které jsou ve slušném stavu. O rekonstrukci se uvažovalo i s ohledem na to, že dům má nějakou historii a je poměrně objemný. Ta budova se nám docela líbila a ve studii jsme se snažili ji víceméně obnovit a zároveň do ní vložit novou vrstvu,“ řekl šéf projekční kanceláře Ondřej Janout.

Nejhorší adresa ve městě

Ten je přesvědčený, že náklady na vybudování stejně velké budovy na daném místě by nebyly menší. „Myslím, že v kontextu toho místa by novostavba vyšla dráž,“ konstatoval.

I nejznámější plzeňský architekt Jiří Zábran připustil, že by pro něho byla cena za rekonstrukci přijatelná. „Pokud se to povede a ulice bude vypadat líp,“ prohlásil. Zábran zároveň uznává, že u rekonstrukcí bývají velmi často náklady vyšší, než je odhadovaná cena. „Téměř vždy se v průběhu prací objeví nějaký problém, se kterým se nepočítalo.“

Naproti tomu architekt Jan Toman chápe, proč se v minulosti uvažovalo o demolici domu. Podle něho se nejedná o nijak zajímavou nebo cennou budovu. „Já bych to zboural a prodal pozemek s podmínkou, že v novém domě bude mít město třeba pět bytů. Výstavbu bych nechal na developerovi, který bytové domy umí se vším, co je k tomu zapotřebí,“ uvedl.

Připustil, že by chápal investici radnice do rekonstrukce, pokud by tam město chtělo mít sociální byty. „Ale kdo by tam měl bydlet, zatím není jasné.“

Radní Světlana Budková tvrdí, že byty v Resslově 13 budou patřit do kategorie cenově dostupného nájemního bydlení. „Nepředpokládáme, že by to byly sociální byty. Ale budou tam nějaké byty pro samoživitelky a lidi, kteří mají ztíženější přístup k bydlení.“ Tvrdí, že dům může sloužit i lidem s horší pohybovou schopností, protože tam bude výtah.

Budova Resslova 13 bývala v minulosti relativně běžným městským činžovním domem. Nejhorší adresou v Plzni se stala po roce 2000. Úřady tam totiž postupně koncentrovaly sociálně slabé a problematické lidi včetně závislých na drogách. V důsledku toho se stalo místo v podstatě ghettem s extrémně špatnou pověstí.

Ve vnitrobloku se u domu dlouhodobě ve velkém hromadily odpadky a v roce 2006 se v domě dokonce stala vražda. V zimě roku 2008 v budově došlo k havárii rozvodů vody. Město pak v roce 2009 nájemníky vystěhovalo, nechalo zazdít okna v přízemí a dům uzavřelo.