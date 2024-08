Kraj chce místo dalších domovů pro seniory upřednostnit terénní pracovníky

Páté místo od konce. Tak se ze čtrnácti krajů umístil ten Plzeňský, když se hodnotil počet lůžek v zařízeních pro seniory. Jednalo se o jednu z kategorií letošního ročníku srovnávacího výzkumu Místo pro život.

Analytická agentura Datank ve výzkumu každoročně vyhodnocuje kvalitu podmínek pro život ve všech krajích České republiky, a to na základě dat získaných z nezávislých zdrojů a údajů z průzkumu prováděného mezi 1 600 obyvateli.

Podle Datanku by si počet lůžek v zařízeních pro seniory zasluhoval v kraji větší pozornost. Na každých sto tisíc obyvatel je totiž v kraji 254 lůžek, což znamená desáté místo. Největším počtem 467 se pyšní Jihočeský kraj. Odborníci se shodli, že sice budou muset ještě nějaká lůžka v zařízeních pro seniory vzniknout, ale nejdůležitější bude zaměřit se na posílení terénních služeb, aby co nejvíce lidí mohlo konec života strávit v rodinném kruhu.

Hejtman Rudolf Špoták (Piráti) uvedl, že mu nejde o dosažení co nejvyššího počtu seniorů v domovech důchodců, ale o to, aby kraj co nejvíce podporoval terénní péči. „Raději budu zvyšovat počty úvazků v terénních službách než budovat další důchoďáky,“ vysvětlil Špoták. Připomněl, že terénní služby kraj v posledních letech neustále personálně posiluje, protože pomáhají seniorům zůstávat co nejdéle v domácím prostředí. Datanku doporučil, aby změnil parametry výzkumu a chválil ty kraje, které podporují terénní služby.

To, že zvyšování kapacit v zařízeních pro seniory nemůže být hlavním tématem, si myslí i ředitel Diecézní charity v Plzni Jiří Lodr. „V budoucnosti bude pro seniory potřeba dvojnásobek kapacity, než je ta současná. Budou totiž až tři miliony lidí nad 65 let, což nemohou zařízení pro seniory pojmout. Navíc, kdyby se v nich výrazně rozšířily kapacity, obtížně by se pro ně hledali zaměstnanci. Už dnes máme veliký problém zajistit zaměstnance,“ poznamenal Lodr.

Z toho důvodu je podle něj důležité udělat maximum pro to, aby lidé, kteří o své blízké pečují v domácím prostředí, byli velmi dobře zaplaceni,“ uvedl Lodr. Proto je podle něj výrazným posunem, že se konečně podařilo odsouhlasit navýšení příspěvku na péči, který bude pravidelně valorizován.

O seniory podle Lodra nemusí pečovat jen osoba blízká, ale třeba i někdo ze širší rodiny nebo někdo známý. „Nějaké lůžkové kapacity se ještě budou muset vybudovat, což se také děje, ale hlavním trendem bude podpora péče v domácím prostředí, k čemuž vyšší příspěvek na péči patří,“ shrnul Lodr. Podle něj je důležité i posílení osobní asistence. „Patří sem tísňová péče, kdy je možné okamžité přivolání pomoci ve chvíli, kdy senior třeba upadne ve vaně. Je možné pouze zmáčknout tlačítko,“ popsal Lodr.

Cestou posilování domácí péče jde podle Lodra i hospicová péče. „V Plzni jsme léta měli lůžkový hospic, dnes vedle něj funguje i terénní služba, která pomáhá významnému počtu lidí v rozhodnutí, že se bude o své blízké starat v rodinném prostředí, což je nejhumánnější způsob odchodu ze života,“ konstatoval Lodr.

S hejtmanovým názorem, že raději bude zvyšovat počty úvazků v terénních službách než budovat další domovy pro seniory, souhlasí i ředitel soukromého domova pro seniory SeneCura Plzeň Patrik Bělohlavý. Podotkl ovšem, že například klient s rozvinutou demencí určitě není vhodný pro terénní službu, protože musí mít nonstop dohled.

Počty lidí, kteří tuto péči budou potřebovat, se ale dají snížit. „Když se nemoc podchytí včas, člověk může v kruhu rodiny dožít relativně plnohodnotný život klidně za pomoci terénní služby,“ uvedl Bělohlavý. Problém je podle něj v tom, že devadesát procent rodin dnes demenci včas podchytit nedokáže. „Důvod je jednoduchý, nedokážou třeba mamince říci, že zapomíná a že je kvůli tomu třeba vyrazit k doktoru. Většinou si rodiny řeknou, že zapomínat je úplně normální,“ popsal Bělohlavý s tím, že kdyby senioři přišli včas, dají se předepsat léky a nemoc se zásadním způsobem zbrzdí.