Mladí lidé bez zázemí neskončí na ulici, azyl najdou v Domě na půl cesty

Město Plzeň Středisku křesťanské pomoci (SKP), které chod Domu na půl cesty zajišťuje, nabídlo zrekonstruované prostory rozlehlého bytu 11+1 s plochou přes 220 metrů čtverečních. Klienti SKP si nové bydlení pochvalovali.

„Tady je to po všech stránkách lepší. Máme tu víc soukromí. Dřív jsme bydleli po třech nebo dokonce po čtyřech. Máme tady také rozhodně lepší vybavení, kuchyně je skvělá a můžeme si do ní chodit, jak chceme, což jsme dříve nemohli. Je to tu skvělé,“ řekl jednadvacetiletý David.

Spokojený byl i pětadvacetiletý Štefan. „Všechno je tu v pořádku a jsem tu rád. Je tady klid a můžeme si chodit všude a v centru města je všechno blízko,“ vysvětloval mladík, který strávil část dětství v dětském domově.

Primátor Plzně Martin Baxa řekl, že provoz Domu na půl cesty je jedním z výsledků dobré spolupráce města s neziskovými organizacemi. Radní pro ekonomiku David Šlouf připomenul, že prostor slouží mladým lidem ve věku 18 až 26 let, kteří neměli dobré rodinné zázemí.

„Pomoc zapadá do koncepce města zaměřené na to, abychom zamezovali bezdomovectví. Je to součást záchytné sítě, aby mladí lidé, kteří nemají život zrovna nejrůžovější, nekončili na ulici a neměli hned od začátku problémy. Jedná se o pomoc, aby se zařadili do společnosti a našli si práci. Díky SKP jsme schopni jim nabídnout prostory,“ sdělil Šlouf.

Podle radního město do rekonstrukce části objektu pro Dům na půl cesty dalo zhruba šest milionů korun.

„Z jedenácti místností osm slouží klientům naší služby, v dalších je společenská a zasedací místnost, kancelář pro sociální pracovníky, kteří s těmito mladými lidmi pracují, a pro správce. Pracovníci služby jsou přítomni denně, včetně víkendů i svátků, a pomáhají klientům řešit každodenní situace,“ vysvětlila Anita Trmalová, vedoucí sociální služby Dům na půl cesty SKP.

Mnozí klienti se podle ní teprve v zařízení učí využívat svůj volný čas. Pokud totiž přicházejí například z dětských domovů, jsou za roky pobytu v nich zvyklí, že mají daný denní program a po odchodu nemají představu, jak volnou dobu využít.

Ředitel SKP Marek Novotný připomenul, že středisko službu Domu na půl cesty v regionu zajišťuje už jedenáct let. Za tu dobu pomohlo 160 mladým lidem postavit se na vlastní nohy. Zdůraznil přitom, že služba je určená klientům, kteří mají zájem na své další cestě sami pracovat.

Klienti využívají Dům na půl cesty zpravidla rok. V některých případech je ale možné pobyt prodloužit. Středisko křesťanské pomoci Plzeň kromě Domu na půl cesty provozuje Terapeutickou komunitu Vršíček v Litohlavech, službu sociální rehabilitace i terénní program.

Založeno bylo v roce 1991 jako azylový dům především pro lidi propuštěné z výkonu trestu po amnestii v roce 1990.