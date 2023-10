Drůbežárna hlásí po 9 měsících plný provoz, bylo v ní obří ohnisko ptačí chřipky

Celkové škody, které firmě vznikly likvidací drůbeže, vajec a na výpadku tržeb, zatím nejsou vyčísleny, řekl jednatel Zdeněk Pašek. Ministerstvo zemědělství dosud firmě vyplatilo na zálohách na náhradu nákladů a ztrát 166 milionů korun, sdělil mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Výpočet celkových škod je podle Paška složitý, v úvahu se musí brát nejen náklady na likvidaci chovu a na jeho obnovení, ale také ušlé tržby. „Cena vajec se přitom neustále mění, když situace vypukla, byla výkupní cena vejce čtyři koruny, teď je asi 2,6 koruny. Mění se ceny krmiv i energií. Stát nám ale už část našich žádostí proplatil,“ řekl.

Firma požádala o tři zálohy podle zákona o veterinární péči. První zálohu 116 milionů korun obdržela 1. března a 9. června dostala druhou zálohu 50 milionů korun. Mluvčí ministerstva zemědělství uvedl, že žádost o třetí zálohu dosud není uzavřená a ministerstvo zemědělství s žadatelem spolupracuje na jejím vyřízení. „Kompletní vyúčtování, respektive vyčíslení, celkové požadované náhrady v souvislosti s plněním nařízených mimořádných veterinárních opatření v ohnisku chovu drůbeže Brod nad Tichou nebylo chovatelem, společností Česká drůbež s.r.o., k dnešnímu dni předloženo,“ uvedl Bílý.

Celkem podle něj ministerstvo zemědělství evidovalo v souvislosti s výskytem ptačí chřipky k 13. říjnu v celé republice 17 žádostí o náhradu škod. V letošním roce vyplatilo chovatelům dohromady 210,5 milionu korun.V Brodu nad Tichou se nákaza se objevila v polovině jedné haly na konci prosince, postupně se dostala i do ostatních částí chovu. V lednu bylo utraceno všech 742 000 slepic, což bylo přibližně 15 procent nosnic ze zemědělských chovů v Česku. Zhruba tisíc tun usmrcené drůbeže se z hal odváželo do kafilerie od 4. do 15. ledna. Likvidovalo se také sedm milionů vajec, krmivo a podestýlka. Následovalo důkladné opakované čištění a dezinfekce celého areálu a závěrečné testování veterinární správou.

Většina produkce jde do obchodních řetězců

Po nasazení a testování zkušební skupiny drůbeže, mohla firma chov obnovit začátkem dubna. Kvůli nedostatku mladých nosnic nemohla naplnit najednou všechny tři haly. První halu naplnila před Velikonocemi nosnicemi z vlastní odchovny v Toužimi, do druhé halu přivezla v červnu nosnice koupené v zahraničí a třetí halu obsadila koncem prázdnin opět vlastními nosnicemi. „Jsme momentálně asi na maximální produkci 720 tisíc vajec denně, 90 procent produkce jde do obchodních řetězců v Česku,“ řekl Pašek.

Firma dodnes neví, jak přesně se nákaza do chovu dostala. „Přijali jsme ještě další bezpečnostní opatření pro maximální snížení rizika. Vybudovali jsme další šatny, sprchy a vnitřní schodiště pro personál, dezinfekční proudy na čištění obuvi, kamery a čidla na monitorování otevírání dveří, přeorganizovali jsme práci tak, že máme jednoho pracovníka, který se pohybuje jen venku a řeší všechny venkovní věci a dovnitř hal vůbec nechodí,“ vyjmenoval Pašek. Sítěmi, poklopy a oploceními se překryla malá retenční nádrž nebo ventilační výdechy na halách, v nepřetržitém provozu je dezinfekční brána před vjezdem a podobně. Provoz denně zajišťuje asi 11 lidí v halách a dalších 12 až 13 na třídičce vajec.