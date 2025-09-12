Přepraví léky i nosítka. V Plzni testují profesionální dron, pomůže záchranářům

Dron, který dokáže přepravit materiál do hmotnosti 30 kg, má označení DJI Flycart 30. S takovou zátěží dokáže letět až 18 minut. V krajních situacích může přepravit až 40 kg, to pak může letět 9 minut.
Původně hasiči používali bezpilotní letouny při monitoringu větších požárů, hledali skrytá ohniska a využívali termovizi. Nyní se pustili s plzeňskými dronaři do nového projektu. Transportní dron DJI Flycart 30, který slouží k přepravě větších nákladů, které by běžné drony neunesly, nasadili při cvičení požáru většího rozsahu v přírodě.
„Úspěšně jsme otestovali přepravu technického vybavení, jako jsou různé armatury, pomocné prvky hadicového vybavení, čerpadla, speciální D program, což je batoh o hmotnosti přibližně 28 kilogramů určený k dotažení vody do špatně přístupného terénu,“ popsal Pavel Musil, ředitel územního odboru Plzeň Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.
Dronaři také cvičili zásah při simulaci alergické reakce u zasahujícího hasiče. Antihistaminika pomocí dronu doručili o 11 minut dříve než vozidlo záchranné služby pozemní cestou. „To už je znát,“ reagoval na skvělý čas doručení léku jeden ze zasahujících hasičů.
„Zkoušeli jsme simulovat i úrazový stav jednoho našeho hasiče, kdy nám dronaři přemístili prostředky pro záchranu života v řádu několika jednotek minut,“ doplnil výčet testování Musil.
Standardně je dron dodáván s přepravním boxem, plzeňští dronaři ho ale nahradili navijákem, aby měl širší a univerzálnější použití. „Buď s ním můžeme v místě zásahu fyzicky přistát, nebo pokud to nelze, můžeme pomocí navijáku položit na zem pouze náklad. Ten jsme schopni bezpečně odepnout bez zásahu člověka,“ vysvětlil odborník z Drony SIT.
Plzeňští hasiči mají jednu velkou výhodu. „Díky tomu, že dronaři z Plzně jsou v této oblasti průkopníky, spoustu nových prvků, které se teprve zavádějí, mohou složky Integrovaného záchranného systému v Plzni využívat při zásazích jako první v republice,“ vyzdvihl výhodu Musil.
Transportní dron zakoupilo město Plzeň v loňském roce. Prvotním záměrem bylo ho využívat hasičským záchranným sborem například při záplavách k dopravování zásob potravin a pitné vody lidem, které voda uvěznila. Dron unese třeba záchranné vesty, ale i další nutné vybavení pro nouzové využití obyvatel.
Dnes je jeho využití ale daleko širší. „Reálně s ním testujeme transport přístrojů AED a dalšího zdravotnického vybavení,“ uvedl Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií (SIT) města Plzně, pod kterou Drony SIT patří.
Drony využívají záchranáři od loňského roku. Přepravují jim zdravotnický materiál do míst, kam by se sanitky či čtyřkolky dopravily špatně, nebo vůbec. „Při těchto modelových situacích se nám jasně ukazuje, že je možné dopravit zdravotnické přístroje, materiál a prostředky podstatně rychleji než běžně dostupnou technikou,“ potvrdil Radek Tyr, vedoucí pracoviště krizové připravenosti Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.
