Zabavený dron, kterým stánkař ohrozil záchranářský vrtulník, dostali hasiči

Hasiči z Královéhradeckého kraje dostali dron, který soud zabavil stánkaři z Folmavy na Domažlicku. Muž s ním totiž ohrozil záchranářský vrtulník převážející do nemocnice ženu těžce zraněnou po autonehodě. Pilot musel s vrtulníkem manévrovat do větší výšky a dron přeletět. Muž policistům vysvětlil, že byl zvědavý, co se stalo, a tak zásah složek IZS natáčel.