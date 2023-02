Zfetovaný muž ohrožoval nožem ženu s dítětem, soud mu dal ještě šanci

Hubený mladík ráno při příchodu do justiční budovy příliš nepočítal s tím, že se vězení vyhne. Před třemi měsíci si u plzeňského krajského soudu vyslechl nepravomocný rozsudek, podle kterého měl jít do vězení na dva roky.

To byl pro letitého uživatele pervitinu údajně nejsilnější impuls k tomu, aby se sebou začal něco dělat. Jistotu, že to bude před odvolacím senátem stačit pro mírnější trest, však neměl.

Našel si bydlení i práci, na jaře by se mu mělo narodit dítě. „V současné době pracuji se svou partnerkou v penzionu v Železné Rudě. V dubnu se nám má narodit holčička. Ambulantně docházím dál k psychiatrovi. Každopádně mě to mrzí, je to těžký se z toho kolotoče dostat. Základ je mít v životě nějaký hodnoty, priority, cíle a nenechat se strhnout,“ prohlásil před soudem pokorně.

Uvedl, že kvůli nervům kouří a nikdy nepřestane. Občas si prý dá pivo. „Teď mám v hlavě úplně jiný věci než tohle všechno. Od všech lidí, díky kterým jsem v tom kolotoči byl, jsem se nějak oprostil. Poznal jsem nový lidi. Je to fajn být mezi nima. Neříkám, že nemám z drog nějaký defekty, to se bude dlouho léčit,“ dodal s tím, že léky bere.

Musí docházet na léčení

Trojici soudců nakonec přesvědčil, aby mu ještě dali šanci. Dva roky vězení mu zůstaly, nově však jen podmíněně. Povede-li v tříleté zkušební době řádný život, pobyt ve vězeňské cele ho mine.

„Výpověď obžalovaného, tak jak jsme ji zde slyšeli, působila velice věrohodně. Změnil náhled na trestnou činnost i na způsob života, kterým předtím žil. Pokud nám dnes neříkal pravdu, je to jeho vlastní riziko. Pokud by v dřívějším způsobu života pokračoval, vystavuje se nebezpečí, že se podmíněný trest odnětí svobody přemění a že půjde na dva roky do vězení,“ varoval ho předseda senátu Jiří Lněnička.

„Ještě je možnost dát mu šanci, aby prokázal, že změna, o které zde před námi mluvil, se skutečně stala, a že to, co nám sliboval, myslí vážně,“ uvedl soudce.

Součástí rozsudku je nařízení, podle něhož Syla musí v průběhu zkušební doby docházet na ambulantní léčení. „Pokud by tam přestal chodit, automaticky by se jednalo o porušení podmínky a následovalo by nařízení výkonu trestu,“ dodal Lněnička.

Kvůli telefonátu hrozil ženě smrtí

Syla se jako dlouholetý uživatel pervitinu a marihuany přivedl v květnu 2018 v Horšovském Týně na Domažlicku do stavu akutní toxické psychózy. V tu chvíli nebyl podle pozdějšího posudku znalců schopen se ovládat a rozpoznat protiprávnost svého jednání.

Zfetovaný mladík se dostal na dvůr jednoho domu. Po starším muži a jeho dospělém synovi chtěl, aby si od nich mohl zatelefonovat kvůli odvozu domů. Když mu nevyhověli, vzal si na dvorku u dveří volně položený kuchyňský nůž a začal do sebe bodat. Mladší muž mu zbraň vyrazil a chytil ho do takzvané kravaty.

Syla se ze sevření vyprostil, sebral nůž a vnikl do kuchyně domu, kde seděla šestadvacetiletá žena a chovala na klíně dítě. Narkoman jí přiložil ke krku nůž a dál se dožadoval telefonátu, hrozil přitom, že ženu zabije.

Znovu ho zpacifikoval její manžel, když přiběhl za ním. Při přetahování o nůž měl vetřelec svědka bodnout do pravé nohy. Narkoman si pak podle rozsudku „způsobil sám nožem na krku blíže neurčený počet bodných ran“, rozbil dveře verandy, zraněný vyběhl na ulici a vnikl na další pozemek. Vlezl do domu, dostal se do prvního patra, kde bylo WC, a odtud oknem vyskočil na zahradu. Tam počkal na příjezd záchranky.

Pokud by byl muž v době spáchání trestného činu při smyslech, byl by stíhán za vydírání se zbraní, kde je sazba od dvou od osmi let. Vzhledem k nepříčetnosti způsobené drogami stál před soudem za opilství.

Dnes uložený trest zahrnuje i jeho předloňské odsouzení za neoprávněný přístup k počítačovému systému. Původně za to dostal 200 hodin obecně prospěšných prací, odpracoval jich ale jen část.