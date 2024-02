Fosfor na výrobu drog si nechal poslat až ke dveřím, u soudu dostal 9,5 roku

„Pro výkon trestu byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Dále byl obžalovanému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let a také propadnutí věcí,“ uvedla k verdiktu mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová.

Od jiných výrobců a distributorů drog v regionu se Míšek lišil tím, že jemu léky s pseudoefedrinem nebo potřebné chemikálie nikdo nepašoval v žocích se stelivem pro domácí zvířata nebo léky vyloupané z platíček v plastových sáčcích schovaných ve skulinách a tajných schránkách vybudovaných v autech. On na to šel podle policistů a státní zástupkyně jinak. Přes webové stránky společnosti v Rumunsku si objednal tisíce tablet léků s pseudoefedrinem, a nechal si je přivézt dopravními společnostmi nejen do České republiky, ale až do bytu.

„V dubnu 2021 si prostřednictvím webových stránek objednal u obchodní společnosti v Číně 1,5 kilogramu červeného fosforu, který byl do České republiky odeslaný letecky pod jiným názvem a doručen na adresu v Klatovech,“ uvedla státní zástupkyně v obžalobě. V té také uvedla, že muž podle závěrů vyšetřování drogou mimo jiné platil nájem a splácel i své dluhy.

Kvůli snaze státu co nejvíce zkomplikovat tajnou výrobu drog je pro držení červeného fosforu zapotřebí živnostenské oprávnění, vyplněné speciální prohlášení a důkladná evidence, na co podnikatel tuto látku používá. Za porušení hrozí pokuta milion korun.

„Jsem amatérský výrobce nožů“

Sedmatřicetiletý obžalovaný spojitost s drogami striktně odmítal. „Jsem amatérský výrobce nožů. Když použijete červený fosfor, nůž získá tvrdší strukturu,“ tvrdil soudcům. Podle odborné literatury je ale pro nožíře fosfor v materiálu pro výrobu nožů nežádoucí příměs a snaží se jeho množství snížit na minimum.

I když Míšek jakoukoli souvislost s drogami odmítal, jedna ze svědkyň, která si od něj podle spisu odnesla drogu, při výslechu na policii popsala, jak to u něj v bytě vypadalo, když tam přišla. „Stály tam kanystry, byl tam smrad. On nikomu nic nedal, byl lakomej,“ prohlásila. V minulosti už několikrát souzenému muži hrozilo až 12 let vězení.