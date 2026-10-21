Tragický případ z vesničky na Chebsku začal řešit ve středu Krajský soud v Plzni.
Vypadalo to, že se dusí. Někdo řekl, ať radši vypadneme.
Tragický případ z vesničky na Chebsku začal řešit ve středu Krajský soud v Plzni.
Vypadalo to, že se dusí. Někdo řekl, ať radši vypadneme.
Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...
Česká republika má po odstřelu dvou 355 vysokých rozhlasových vysílačů v Liblicích na Českobrodsku novou nejvyšší stavbu. Je jím vysílač Kojál u Brna. Vysílači Krašov na Plzeňsku uniklo prvenství jen...
Boj o místo v senátu se v Plzni zauzlil v nečekaný souboj ODS, STAN a ANO. Ve městě se totiž objevily kontroverzní billboardy. Je na nich dlouholetý senátor a nyní neúspěšný kandidát Lumír...
Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu sedmnáctiletého mladíka z Tachovska, který o víkendu bodl do zad ženu u Velkého boleveckého rybníka v Plzni. Svoji oběť si vyhlédl náhodně. Útočník je stíhán...
Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...
Po požití krystalu drogy MDMA měly přijít pocity lásky, otevřenosti k ostatním, euforie a přívaly energie. Jenže místo toho třicetiletý muž z Chebska upadl do bezvědomí a jeho organismus začal...
Nečekaný nález čekal v minulém týdnu na plzeňského popeláře. Při své službě si v jedné z popelnic všiml zvláštní tašky, jež uvnitř skrývala plastový obal plný peněz i osobních dokladů. Muž nezaváhal...
Po úspěšné premiéře se na zimní stadion LOGSPEED CZ Aréna v plzeňských Doudlevcích vracejí komentované prohlídky. Návštěvníci budou mít během listopadu a ledna opět příležitost nahlédnout do zákulisí...
Policisté v Plzni řeší pokus o vraždu, který se stal na tamním hlavním nádraží. Při incidentu podle kriminalistů dnes zrána jeden bezdomovec pobodal druhého. Podezřelého muže policie zadržela.
Osmiletá dívka se v pondělí odpoledne zasekla hlavou mezi schody ve Středisku volného času v Plzni. Na místě zasahovali hasiči, kteří museli povolit schodnici a odšroubovat schod, aby ji vysvobodili....
Vrtulník záchranné služby v úterý přepravil na popáleninové centrum do pražských Vinohrad muže z Rokycan. Podle dosavadních informací se polil benzinem a zapálil. Naštěstí ho pomohla uhasit...
Dlouholetý starosta plzeňského obvodu Slovany Lumír Aschenbrenner, kterému se nepodařilo obhájit senátorské křeslo, ukončil v úterý členství v ODS. Jeho bývalé místní organizaci v Plzni na Slovanech...
Dlouholetý starosta plzeňských Slovan Lumír Aschenbrenner po neúspěchu v senátních volbách ukončil členství v ODS, zatímco jeho bývalé místní organizaci hrozí zrušení kvůli nejednotnému povolebnímu...
V Přešticích na Plzeňsku se odpoledne stala tragická nehoda. Jednašedesátiletý muž tam při sečení trávy spadl se zahradním traktůrkem z kamenné zídky a zřítil se ze zhruba třímetrové výšky....
Česká republika má po odstřelu dvou 355 vysokých rozhlasových vysílačů v Liblicích na Českobrodsku novou nejvyšší stavbu. Je jím vysílač Kojál u Brna. Vysílači Krašov na Plzeňsku uniklo prvenství jen...
Stříbro - Milíkov, okres Tachov
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) zasahovala minulý týden v plzeňské věznici na Borech. Týkalo se to jedné občanské zaměstnankyně a pašování nepovolených věcí do věznice.
Plzeňský kraj zdraží od 1. ledna jízdné ve vnějších zónách integrované dopravy. Úpravy se týkají jednotlivých jízdenek a kratšího předplatného. Kraj tak reaguje na dlouhodobý růst nákladů, zejména...