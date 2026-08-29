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Co všechno se dá vytočit ze špalku? Dřevosoustružníci ukážou své umění v Plzni

Petr Ježek
  9:30

Martin Moravec se jako koníčku ve své dílně v Plzni-Křimicích věnuje soustružení dřeva. Mizející řemeslo má spoustu fandů po celé republice a Moravec připravuje setkání, kde několik soustružníků předvede své umění pro veřejnost. (20. srpna 2026) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Zhruba desítka dřevosoustružníků z celé republiky bude mít 12. září setkání v plzeňských Křimicích. V areálu restaurace Roští budou zájemcům od 10 hodin dopoledne předvádět, co je možné vytočit ze dřeva na soustruhu. Za tímto neobvyklým setkáním stojí Plzeňan Martin Moravec, povoláním učitel, který začal zkoušet obrábění dřeva už jako kluk.

Upnete špalík dřeva do soustruhu, roztočíte a pak postupně opracováváte pomocí speciálních dlát. Tímto způsobem vyráběl v minulosti nejeden domácí kutil například sloupky do zábradlí u domácího schodiště.

„Táta měl nástavec k soustruhu, práce s dřevem mě lákala. K padesátinám jsem dostal pořádný soustruh, před pár lety jsem prošel kurzem, ale pořád jsem samouk. Zkouším různé postupy, inspiraci hledám i ve videích, která zveřejňují lidé z celého světa,“ popsal Plzeňan Martin Moravec, který stojí za neobvyklým setkáním.

„Bereme to jako setkání, při kterém mezi sebou probereme a okoukáme, co jak kdo dělá, a zároveň veřejnosti ukážeme, co se může skrývat v napohled obyčejném kusu dřeva,“ říká Moravec.

Dovezou soustruhy o váze kolem 200 kg

Zájemcům muži pracující na soustruzích ukážou, jak se vyrábějí dřevěné dýmky, budou soustružit misky a pak do nich budou vypalovat vzory, vyrábět koule nebo dřevěné vánoční ozdoby. Prozradí, jak dosáhnou u výrobků zajímavých povrchových úprav. Mimo jiné předvedou, že na soustruhu je možné i takzvané mimoosé soustružení, při kterém vznikají třeba nesymetrické misky.

Velké soustruhy, které na akci navezou, váží i kolem 200 kilogramů, Moravec prý svůj menší stroj přinese v rukou. „Budeme tam mít i malinkaté stroje. Na nich si budou moci zkusit něco vytvořit i šikovné děti, které už chodí do školy. Pro mě je soustružení dřeva odpočinkem. Je to činnost, která vyžaduje plné soustředění a smysl pro detail. Prohlubuje celoživotní lásku ke dřevu, přináší radost a mnohdy také překvapení. Došlo to tak daleko, že dárky už nekupuji, já je vyrábím a rozdávám. Na druhou stranu mi tenhle koníček bere čas a také peníze, protože nástroje i dřevo samotné něco stojí,“ podotkl Martin Moravec.

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Vhodné dřevo, ideálně nařezané na metrové špalky, vesměs kupuje. S úsměvem dodal, že zajímavý špalek od známých dostane třeba za misku, kterou jim vysoustruží.

Syrové dřevo musí nechat vyschnout, aby po opracování nerozpraskalo víc, než je žádoucí. „Proč je vhodné nařezané dřevo na opracování v metrových špalcích? Z takové délky už určitě vybereš část, která je vhodná pro opracování jak kvalitou, tak i svojí vnitřní kresbou,“ uzavřel.

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