Drážní hasiči představili historický požární vlak, souprava je plně funkční

Historický vlak pro hašení požárů je sestavený ze tří vagonů. První za parní lokomotivou je plošinový vůz a na něm hasičské auto Praga z 50. let minulého století. Za ním je zapojený uzavřený vagon s motorovou stříkačkou pro čerpání vody přímo z cisterny s kapacitou 20 až 60 tisíc litrů vody na konci vlaku.

„V uzavřeném voze jsou vyskládané hadice, proudnice a další vybavení potřebné k zásahu, je tu zázemí i pro velitele. Nezřídka byl do soupravy zařazovaný i vůz s lehátky pro odpočinek hasičů. Vybavení historického hasičského vlaku stále splňuje předpisy pro hašení požárů v okolí železničních tratí,“ popsal velitel jednotky Hasičského záchranného sboru Správy železnic v Plzni Robert Kučera, který se podílel na vzniku historické soupravy.

Kopie původního požárního vlaku je sestavena z historického vagonu z železničního muzea v Lužné u Rakovníka a ze současného plošinového vozu a cisterny.

„Máme tu kopii vlaku, jaké byly na Československých státních drahách od roku 1953. Sehnat artefakty a exponáty nebylo až tak těžké, protože řadu prostředků využívají jednotky i v současné době,“ vysvětlil Kučera.

Podle náměstkyně pro provozuschopnost ze Správy železnic Marcely Pernicové by se správcům železniční sítě líbilo, kdyby jednou měli vlastní nehodový vlak vybavený nejmodernější technikou. Jeho pořízení bude záležet na finančních možnostech společnosti.

Náměstek ředitele HZS SŽ Miloš Němec řekl, že na připravovaných vysokorychlostních tratích s plánovanými tunely dlouhými až 30 kilometrů se nově počítá i s požárními vlaky.

„Budeme muset být připraveni v takto dlouhých tunelech účinně zasahovat, budeme se tak vybavovat touto technikou. Inspirací pro nás jsou požární vlaky v Rakousku a Švýcarsku nabité nejmodernějšími technologiemi a technikou pro hasičské a záchranné práce,“ řekl Němec.

Podle historických pramenů bylo od roku 1953 v tehdejším Československu sestaveno a připraveno k zásahu pět požárních vlaků. V posádce každého bylo devět lidí. Jeden z těchto vlaků byl v Plzni připravený k výjezdu až do začátku 90. let minulého století. Podle pamětníků se ale nikdy nedostal do ostrého zásahu na západě Čech, protože do všech míst zásahů dokázali hasiči dojet auty.

Historický požární vlak byl jedním z exponátů, které byly k vidění v lokomotivním depu v Plzni při sobotním Dni železnice. Hasičská historická souprava se pak rozjede do muzea v Lužné.