Doživotně odsouzený vrah žádal o obnovu procesu, pomoci mu má synovec

Čtyřiašedesátiletý Kott navrhl vyslechnout jeho synovce, který před lety zaslechl rozhovor mezi ním a Kutílkem, jenž se odehrál mezi jednotlivými vraždami.

„Díky svědectví mého synovce se prokáže moje nevina a doloží se nevěrohodnost původní výpovědi Kutílka,“ řekl dnes u soudu Kott. Jeho synovec Pavel v dřívějším procesu nesvědčil, protože mu to zakázal otec.

„Celý proces byl a je nespravedlivý. Vycházelo se jen z Kutílkových výpovědí. Chci poukázat na jeho nevěrohodnost. Vraždy stopařek jsem nespáchal. Nezavraždil jsem ani vrátného. Na místě se našly jen pachové stopy a otisky Kutílka. Nemohu se přiznat k něčemu, co jsem nespáchal,“ hájil se Kott.

Poukázal na to, že aby ho mohli před roky odsoudit, udělali z něj znalci sexuálního devianta.

„V minulosti proti mě ale nebyly žádné důkazy, že bych byl násilný vůči ženám. Když jsme s Kutílkem seděli v Minkovicích, tvrdil, že byl na mě citově závislý a že jsme měli spolu homosexuální styk. To se nepotvrdilo. Když mu padla tahle verze, zvolil jinou,“ poukázal Kott.

Jeho synovec dnes u soudu řekl, že v roce 1990 slyšel, jak se jeho strýc hádá s Kutílkem.

„Jožin (Kott, pozn. red.) říkal Kutílkovi, že to posr... , že se stalo něco, na čem nebyli domluveni. A že s ním dál už nikam nejede. Kutílek mu začal vyhrožovat, že mu udělá ze života peklo. Jožin mu pak řekl, ať na něj tou věcí nemíří. Byla to pistole,“ vzpomínal dnes u soudu Pavel Kott, kterému tehdy bylo 14 let. Rozhovor, který zaslechl, se odehrál po první vraždě.

Tvrdí, že před 27 lety napsal o tom dopis, ale když dostal předvolání k soudu a jeho otec se o tom dozvěděl, rozčílil se a synovi vypovídat zakázal s tím, ať tvrdí, že si vše vymyslel.

Soud dnes nerozhodl, zda Josefu Kottovi vyhoví žádosti o obnovení procesu. Rozhodne až za měsíc.

Při zločinech hráli policisty

Bývalý voják a policista Josef Kott se s o sedm let starším Michalem Kutílkem poznal koncem 80. let minulého století ve vězení v Minkovicích, kde si oba odpykávali několikátý trest za krádeže. Při Havlově amnestii se na svobodu dostal Kutílek už v lednu 1990, Kott až v březnu.

Jak se ve věznici domluvili, potkali se pak na svobodě. Chtěli prý vykrádat byty, kde očekávali tučnou kořist. Aby v obětech budili důvěru, Kott ze svého šatníku vyhrabal starou uniformu veřejné bezpečnosti. Jeden si pak hrál na policistu, druhý v obleku se vydával za kriminalistu v civilu.

Jejich vražedné běsnění začalo v noci na 2. května 1990 v Nýřanech na Plzeňsku. Kott ve falešné uniformě příslušníka bezpečnosti šel „zkontrolovat“ zbraň dvaasedmdesátiletého strážného do tamních Stavebních strojů.

Když důchodce poznal, že proti němu nestojí pravý policista, Kott se zmocnil jeho zbraně a hlídače střelil do čela.

Z Nýřan oba muži odjeli Tatrou 613 a v Plzni vzali do auta dvě šestnáctileté stopařky. Dívky pak svázali a brutálně ubodali v lese poblíž Líšné na Rokycansku. Jedné Kutílek zasadil osmadvacet ran, druhou Kott bodl pětatřicetkrát nožem.

Po vraždě dívek dojeli oba násilníci do Prahy, kde zastřelili a oloupili taxikáře.

Řidič kamionu střelu do hlavy přežil

Cestou zpátky na Plzeňsko u motorestu Tři sudy na pomezí západních a středních Čech Kutílek střelil do hlavy řidiče anglického kamionu, kterého chtěli útočníci okrást.

Tento řidič byl jedinou obětí, která jen díky náhodě přežila šílenou jízdu dvojice vrahů. Řidič kamionu byl také jediným přímým svědkem. Policisté dvojici vrahů dopadli pár hodin po střelbě u motorestu.

V roce 1995 soudci definitivně poslali oba mnohonásobné recidivisty do vězení na doživotí.

V roce 2006 se Kott s Kutílkem marně pokusili o obnovu případu. Oba trestanci tvrdili, že doživotí je nespravedlivé, jelikož správně měli dostat maximálně 25 let vězení.

Kutílek nově vzal vše na sebe a jednání sváděl na satanismus.

„První stopařku jsem zabil levou rukou, jak si to rituál žádá. Všechno bylo tenkrát provázeno mou satanskou vírou. Kott sedí ve vězení za něco, co neudělal,“ tvrdil Kutílek před lety.

Jenže podle spisu důkazy vyloučily vraždění jediného člověka. Kutílek v roce 2017 zemřel ve vězeňské nemocnici.