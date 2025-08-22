Nechutné soužití v Plzni. Senior vylévá z okna bytu moč, stěžují si sousedé

Autor:
  13:51
Obyvatelé bytového domu v Plzni na Doubravce řeší velice nechutný problém. Někdo tam leje z okna moč, z čehož místní podezřívají staršího muže žijícího ve čtvrtém patře. Lidé mají postříkané parapety a všude je cítit nepříjemný zápach. Věc už řešili strážníci, kteří případ předali k dovyřešení přestupkové komisi.

Obyvatelé domu v Plzni na Doubravce čelí nechutným problémům s jedním nájemníkem. Muž totiž vylévá moč z okna. | foto: Městská policie Plzeň

Problémy začaly už na jaře. Obyvatelům panelového domu došla trpělivost a zavolali na seniora strážníky. Ti přiznali, že si v první chvíli mysleli, že to ani nemůže být pravda. O opaku je ale přesvědčil všudypřítomný zápach.

„Stížnost nebyla rozhodně přehnaná. Tráva pod oknem byla vypálená, parapet oznamovatelky znečištěný,“ popsala mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Navíc partner ženy, která si strážníkům stěžovala, byl přímým svědkem toho, jak senior vylévá z okna z misky nějakou tekutinu.

Strážníci si pro vysvětlení za mužem, kterého z vylévání moči sousedé podezřívají, došli, ten ale veškerá obvinění popřel a tvrdil, že s celou aférou nemá nic společného.

Protože neměli dostatek důkazů k tomu, aby šetření uzavřeli a bezpečně určili viníka, celou záležitost předali pro podezření z přestupku proti veřejnému pořádku příslušnému správnímu orgánu. Ten zatím ve věci nerozhodl.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Silné bouřky udeřily nečekaně ve dvou liniích. Zkomplikovaly i provoz vlaků

V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky, které postupovaly Českem ve dvou liniích. Meteorologové upozorňovali, že na Šumavě může dojít ke zvedání hladin řek. Na některých místech...

Řehka v kampani STAN? Jeho partnerka poslankyně po dotazech upravila fotky

Poslankyně a jednička kandidátky STAN v Plzeňském kraji Michaela Opltová na sociálních sítích v době volební kampaně sdílela fotografie se svým partnerem, náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou....

Školák využil opilosti o 30 let starší Ukrajinky a znásilnil ji, do vězení nepůjde

Krajský soud v Plzni zamítl odvolání mladistvého chlapce, jemuž soud nižší instance vyměřil za znásilnění ženy podmínku a nařídil ústavní výchovu. Patnáctiletý chlapec z Klatovska vloni využil toho,...

Vlčí detektivka v Srní. Odchycenou samici vrátili ke smečce, ve výběhu ale našli lebku

Zoologové šumavského parku vrátili ke smečce v Srní vlčici, kterou po několikadenním pobytu na svobodě odchytli. Stále ale není jasné, kolik vlků ve výběhu skutečně je a kolik jich uteklo. Čísla se...

„Nejchytřejší Čech“ i příbuzní slavných. Kdo chce do Sněmovny z konců kandidátek

Premium

Volby do Sněmovny se rychle blíží, strany finišují s kampaní a už také odhalily kompletní kandidátky. Redakce iDNES.cz je prošla a přináší přehled zajímavých osobností, které kandidují ze zadních...

Nechutné soužití v Plzni. Senior vylévá z okna bytu moč, stěžují si sousedé

Obyvatelé bytového domu v Plzni na Doubravce řeší velice nechutný problém. Někdo tam leje z okna moč, z čehož místní podezřívají staršího muže žijícího ve čtvrtém patře. Lidé mají postříkané parapety...

22. srpna 2025  13:51

Gruzínci vykrádali zaparkovaná auta u D5, za pár desítek minut zvládli tři

Soud poslal do vazby dva cizince, kteří podle policistů vykrádali osobní auta na dálničních odpočívadlech. Policie odhalila jejich trestnou činnost u D5 na Tachovsku. Gruzínci si vyhlédli neuzamčené...

22. srpna 2025  10:30

Na D5 zemřela řidička dodávky po srážce s kamionem. Záchranářům bránila stavba

V opravovaném úseku dálnice D5, na 132,5 kilometru, na Tachovsku se ve čtvrtek odpoledne srazila dodávka s kamionem. Kvůli kolonám a rozkopané druhé polovině dálnice měli záchranáři problémy se na...

21. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  21:21

Uprchlou vlčici odchytili a vrátili do výběhu v Srní, záhy uhynula

V Srní na Klatovsku ve středu odpoledne uhynula vlčice, kterou předtím v noci zoologové správy šumavského parku odchytili v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Příčinu úhynu...

21. srpna 2025  15:01

Když nevyšla vražda dozorce, zapálili celu. Vězeň dostal sedmnáct let

Krajský soud v Plzni vyměřil pětadvacetiletému Dominikovi Danyimu sedmnáctileté vězení za dvojnásobný pokus o vraždu. Loni v květnu se pokusil spolu se spoluvězněm v káznici v Horním Slavkově zabít...

21. srpna 2025  13:36

Pár minut parkování navíc za čtyři stovky. Teď pokuta nabobtnala a řeší ji soudy

Až soudci Nejvyššího správního soudu v Brně budou řešit stížnost majitele auta kvůli pokutě za čtyřminutové překročení limitu pro parkování na místě pro zásobování v centru Plzně. Vlastník auta...

21. srpna 2025  9:52

Slončík se z Plzně vrací do Hradce: Věřím, že to je správná volba

Tak přece jen půjdou fotbalisté Hradce Králové do dalších zápasů, v nichž potřebují napravit neslavný vstup do sezony, s vytouženou posilou. Do jejich týmu se totiž po několika měsících vrací Tom...

21. srpna 2025  9:49

Zabiju tě, strašil muž s pistolí přítele expartnerky. Zbraň ale nebyla skutečná

Zásahová jednotka si došla pro muže, který na plzeňském úřadě vyhrožoval a urážel přítele své bývalé partnerky. Vše vyvrcholilo před budovou, kde útočník vytáhl na soka zbraň a zamířil na něj. Když...

20. srpna 2025  15:46

Na Klatovsku odchytili další vlčici. Zda utekla ze Srní, potvrdí až DNA

Zoologové odchytili druhou vlčici, která se pohybovala v okolí Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku. Zda se jedná o zvíře, které uteklo z výběhu v Srní, určí až analýza DNA. Identifikační čip se...

20. srpna 2025  14:37

Chtěli zabít dozorce, soudí dvojici vězňů. Když jim plán nevyšel, zapálili celu

Loni v květnu se podle obžaloby pokusili dva vězni v káznici v Horním Slavkově zabít dozorce. Vyrobili si k tomu speciální bodný nástroj. Když jim plán nevyšel, v cele se zabarikádovali, zapálili...

20. srpna 2025  10:35

Advantage Consulting, s.r.o.
OBSLUHA HORIZONTKY (40-50.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 32 839 volných pozic

Na šanci si musel počkat, pak se Višinský odměnil hattrickem. To jsem nečekal, líčil

Jeden hattrick o víkendu, další diváci na stadionu v Mladé Boleslavi viděli hned o tři dny později. Tentokrát se ale o show postaral soupeř. V úterní dohrávce třetího ligového kola kraloval záložník...

19. srpna 2025  21:20

Ml. Boleslav - Plzeň 0:5, hattrick Višinského, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Plzně rozstříleli v dohrávce třetího ligového kola Mladou Boleslav na jejím hřišti 5:0. Hosté vstřelili všechny branky mezi 17. a 55. minutou. Hattrick zaznamenal Denis Višinský, gólem a...

19. srpna 2025  17:30,  aktualizováno  20:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.