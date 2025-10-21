Nevidomého muže zradila vybitá navigace, strážníci mu pomohli najít domov

Autor:
  13:21
Do velkých nesnází se o víkendu dostal nevidomý muž z Plzně. V noci na ulici se mu vybil mobil i s navigací, která ho měla bezpečně nasměrovat domů. Strážníci ho nemohli najít ani podle druhého mobilního telefonu.
Fotogalerie2

Nevidomý muž spoléhal na navigaci v mobilu, která ho měla navést domů. Jenže mobil se vybil... (20. října 2025) | foto: Městská policie Plzeň

Nevidomý muž zavolal na linku 156 v neděli po druhé hodině v noci. Nejistým a rozechvělým hlasem strážníkům vyprávěl, že se vrací domů ulicí Školní na Doubravce a pomoct mu v tom měla navigace v mobilu. Jenže přístroj se vybil a on si neví rady.

„Bez orientace a bez pomoci zůstal stát uprostřed noci,“ popsala mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová.

Nevidomého muže zradil mobil i s navigací. Najít domov mu pomohli strážníci. (20. října 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Strážníci na operačním oddělení se ihned snažili zjistit přes Portál bezpečí, kde se muž nachází. „Bez dat to ale nebylo možné. Polohu nešlo určit ani podle druhého mobilního telefonu, který měl u sebe. Každá vteřina se vlekla a s přibývajícím časem vzrůstala obava, aby se muži něco nestalo,“ pokračovala mluvčí.

Za nevidomým mužem se tedy rychle vydala místní hlídka z Doubravky. Dostala popis, jak muž vypadá a co má na sobě, a prohledávala místa, kde se podle všeho naposledy pohyboval.

Naděje svitla ve chvíli, kdy ho kamery zaměřily na křižovatce ulic Masarykova a V Homolkách. Strážníci k němu ihned zamířili a o chvilku později už stáli u něj. „Jste v bezpečí, pane, pomůžeme vám,“ zaznělo z úst strážníků do tmavé noci a následně ho doprovodili až domů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Jiří Pospíšil se pochlubil dcerou Medou. Vzal ji na mimořádné zastupitelstvo

Jiří Pospíšil na středeční mimořádné zastupitelstvo hlavního města Prahy nedorazil sám. Společnost mu dělala dcera Meda. Bývalý ministr spravedlnosti se stal otcem letos na jaře.

Hantýrka nebo flek na mobilu? Značka s chybným názvem čtvrti baví Plzeňany

Obyvatelé Plzně se na sociální síti baví chybou, která se objevila na dopravní informační ceduli v centru města. Místo správného názvu čtvrti Lochotín jedou řidiči na Lochótin. Špatně napsané velké...

Kat dostával za popravu čtyři tisíce, oběti komunistů umíraly i 25 minut

Milada Horáková umírala na šibenici osm minut, Stanislav Plichta, který byl invalidní, dokonce 25 minut. Oběti politických procesů za komunistického režimu nebyly totiž popravovány tak, aby jim...

Los Emil prohnal policisty. Chtěli ho dostat ze zahrady, kde hodoval na jablkách

Los Emil zaměstnal v pondělí policisty z Nýrska na Klatovsku. Vkradl se totiž do zahrady, kde si pochutnával na jablkách, a podle sousedky z vedlejšího pozemku nevěděl kudy ven, zavolala mu proto...

Chová se jako guru. Matka se marně snaží vyrvat syna ze spárů sekty „boha šaška“

Premium

Slzy, strach, bezmoc. Tak by se daly popsat poslední roky třiačtyřicetileté Lucie z Plas na Plzeňsku, která bojuje o své dva syny. V domě jejich otce Mariana totiž sídlí náboženská sekta Život v...

Nevidomého muže zradila vybitá navigace, strážníci mu pomohli najít domov

Do velkých nesnází se o víkendu dostal nevidomý muž z Plzně. V noci na ulici se mu vybil mobil i s navigací, která ho měla bezpečně nasměrovat domů. Strážníci ho nemohli najít ani podle druhého...

21. října 2025  13:21

Osmiletá dcera z nehody zdrogované řidičky zemřela, policie prověřuje pokus o vraždu

Tragickou dohru má pondělní vážná nehoda na hlavním tahu z Plzně na České Budějovice nedaleko Seče. Šestadvacetiletá opilá a zdrogovaná řidička se tam čelně střetla s dodávkou, zranili se čtyři lidé,...

21. října 2025  9:49,  aktualizováno  12:11

Policista pistolí vyhrožoval bezdomovci. Soud mu potvrdil trest, navíc přijde o práci

Odvolací senát Krajského soudu v Plzni dnes potvrdil podmínku pro pětadvacetiletého policistu Pavla Plešáka, který vloni hrubě zasáhl proti bezdomovci, který byl neoprávněně na ubytovně. Muže bez...

21. října 2025  11:33

Postupně se v protisměru srazil s jedním, pak druhým autem. Zemřel na místě

Při nehodě u Podolského mostu na Písecku v pondělí odpoledne zemřel řidič osobního auta. Z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru a střetl se s dvěma dalšími vozidly. Jeden z řidičů utrpěl...

20. října 2025  19:50,  aktualizováno  21.10 8:28

Čelní srážka s opilou řidičkou u Plzně: holčička, kterou vezla, je vážně zraněná

Kvůli čelní srážce osobního auta a dodávky u Vlčtejna na jižním Plzeňsku policisté zastavili dopravu na části hlavního tahu z Plzně do Českých Budějovic. Řidička, která vjela s osobákem do...

20. října 2025  21:24

Při požáru v Klatovech zemřela legenda českých veteránistů Richard Vojík

Mužem, který zemřel při sobotním požáru v areálu bývalého klatovského pivovaru, byl legendární český veteránista, sedmdesátiletý Richard Vojík. Smutnou zprávu potvrdil tým plzeňské společnosti AC...

20. října 2025  12:46

Jak se rodí nová Plzeň? Hyského inspirují trenérští mágové, kteří nevyčkávají

Premium

Dost toho ve svém vymezeném území před střídačkou nachodil. Co chvíli hlasitě zahvízdal na prsty, aby ho hráči vnímali. Při každém delším přerušení si volal jednoho po druhém k lajně a na magnetické...

20. října 2025

Do centra nedojedou. Cestující z Domažlicka musí vystupovat už na Borech

Kvůli dopravním omezením v centru Plzně a na hlavním tahu z Plzně do Domažlic se do velkých problémů dostávají i řidiči meziměstských autobusů. Krajský koordinátor veřejné dopravy kvůli velkým...

20. října 2025  9:45

Studenti z plzeňského SOUE umí vzít za práci

Komerční sdělení

Střední odborné učiliště elektrotechnické sídlící ve Vejprnické ulici v Plzni se řadí se svým zaměřením mezi špičky. Propracovaný systém vzdělávaní a rozvíjení odborných a jazykových dovedností...

20. října 2025

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

19. října 2025  15:50,  aktualizováno  20:14

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Hasiči našli při požáru bývalého pivovaru v Klatovech torzo muže

Při hašení sobotního večerního požáru bývalého pivovaru na okraji Klatov našli hasiči torzo muže. Klatovští kriminalisté nařídili soudní pitvu, řekl krajský policejní mluvčí Michal Schön. Škoda byla...

19. října 2025  9:32,  aktualizováno  15:34

Kat dostával za popravu čtyři tisíce, oběti komunistů umíraly i 25 minut

Milada Horáková umírala na šibenici osm minut, Stanislav Plichta, který byl invalidní, dokonce 25 minut. Oběti politických procesů za komunistického režimu nebyly totiž popravovány tak, aby jim...

19. října 2025  9:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.