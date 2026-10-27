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Doubravku čeká další uzavírka. Křižovatka bude neprůjezdná několik týdnů

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  10:11
Ježdění po plzeňské Doubravce bude od čtvrtka ještě komplikovanější. Kvůli pokračující rekonstrukci první části Masarykovy ulice stavbaři kompletně uzavřou i křižovatku Masarykovy s Těšínskou a ulicí Na Dlouhých. Přes křižovatku neprojedou ani autobusy a trolejbusy.

Omezení je plánované do poloviny prosince.

Monika Krausová z Magistrátu města Plzně upozornila, že všechny autobusové a trolejbusové linky budou uzavřenou křižovatku objíždět ulicí V Malé Doubravce, tedy poměrně úzkou ulicí kolem areálu bývalého ČSAD.

Do ulice bude od čtvrtka 29. října zakázán vjezd ostatní dopravě. Projektant dopravy Plzeňských městských dopravních podniků Pavel Hojer doplnil, že linka 13 bude mezi konečnou Na Dlouhých a zastávkou v Těšínské ulici obousměrně odkloněná přes ulice V Malé Doubravce, Masarykova a Mohylová.

Rekonstrukce Masarykovy ulice v Plzni mezi křižovatkou U Pietasu a křižovatkou s Těšínskou ulicí (26. října 2026)
Rekonstrukce Masarykovy ulice v Plzni mezi křižovatkou U Pietasu a křižovatkou s Těšínskou ulicí (26. října 2026)
Rekonstrukce Masarykovy ulice v Plzni mezi křižovatkou U Pietasu a křižovatkou s Těšínskou ulicí (26. října 2026)
Ježdění po Doubravce bude o něco komplikovanější. (26. října 2026)
12 fotografií

Oficiální objízdná trasa pro ostatní dopravu vede Jateční, Chrásteckou a Mohylovou ulicí.

„Práce na podzemních sítích v úseku Masarykovy ulice mezi Rokycanskou a Těšínskou jsou z většiny hotové. Během rekonstrukce křižovatky Masarykova – Těšínská dojde k postupné modernizaci světelné signalizace, a pokud to počasí umožní, koncem roku by mohlo být podél rekonstruovaného úseku vysázeno přes dvacet javorů babyka, keřový pás a pás trvalek,“ řekl náměstek primátora Aleš Tolar.

Na jaře příštího roku se pokračování rekonstrukce Masarykovy ulice přesune do úseku mezi Těšínskou a obchodním centrem Doubravka.

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