Doubravku čeká další uzavírka. Křižovatka bude neprůjezdná několik týdnů

Omezení je plánované do poloviny prosince.
Monika Krausová z Magistrátu města Plzně upozornila, že všechny autobusové a trolejbusové linky budou uzavřenou křižovatku objíždět ulicí V Malé Doubravce, tedy poměrně úzkou ulicí kolem areálu bývalého ČSAD.
Do ulice bude od čtvrtka 29. října zakázán vjezd ostatní dopravě. Projektant dopravy Plzeňských městských dopravních podniků Pavel Hojer doplnil, že linka 13 bude mezi konečnou Na Dlouhých a zastávkou v Těšínské ulici obousměrně odkloněná přes ulice V Malé Doubravce, Masarykova a Mohylová.
Oficiální objízdná trasa pro ostatní dopravu vede Jateční, Chrásteckou a Mohylovou ulicí.
„Práce na podzemních sítích v úseku Masarykovy ulice mezi Rokycanskou a Těšínskou jsou z většiny hotové. Během rekonstrukce křižovatky Masarykova – Těšínská dojde k postupné modernizaci světelné signalizace, a pokud to počasí umožní, koncem roku by mohlo být podél rekonstruovaného úseku vysázeno přes dvacet javorů babyka, keřový pás a pás trvalek,“ řekl náměstek primátora Aleš Tolar.
Na jaře příštího roku se pokračování rekonstrukce Masarykovy ulice přesune do úseku mezi Těšínskou a obchodním centrem Doubravka.