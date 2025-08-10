Malí, přitom schopní. Dotační rekordmani se nebojí složité administrativy

Jitka Kubíková Šrámková
  8:24
Jsou malé, ale šikovné. To by se dalo říct například o obci Pasečnice, Hejná či Přestavlky. Sice v nich žije jen kolem dvou set obyvatel, ale staly se premianty v čerpání dotací v Plzeňském kraji. Miliony sehnaly i velmi malé obce, kde starostové mají svá běžná povolání.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr EretMAFRA

Přestože dotace jsou pro ně velkou administrativní zátěží, ani jeden zástupce obcí by se nevydal cestou spojení s větší obcí či městem, kde mají na čerpání dotací větší úřednický aparát. Vyplynulo to z dat firmy CRIF Czech Credit Bureau (CCB), která porovnala obce a města v úspěšnosti čerpání dotací.

Odborníky zajímalo, jakým procentem se podílely investiční dotace na kapitálových výdajích za léta 2019 až 2023. Starostové a starostky shodně uvádějí, že bez dotací by kanalizace, vodovody, moderní veřejné osvětlení či opravu kostela nezvládli.

„Po celé obci se nečistoty z poškozených septiků dostávaly lidem do studní a kontaminovaly jim vodu. To se díky investici vyřešilo,“ uvedl starosta Přestavlk na Plzeňsku Petr Chvojka.

Premianti v získávání dotací

od roku 2019 do roku 2023

/ podíl dotací na kapitálových výdajích (%)

Smědčice (obyvatel 343), kapitálové výdaje 15,09 milionu, podíl dotací 90 procent

Lochousice (obyvatel 111), kap. výdaje 14,38 milionu, podíl dotací 85 procent

Olšany (obyvatel 184), kap. výdaje 41,62 milionu, podíl dotací 82 procent

Pasečnice (obyvatel 217), kap. výdaje 71,24 milionu, podíl dotací 78 procent

Hejná (obyvatel 151), kap. výdaje 43,15 milionu, podíl dotací 78 procent

Pec (obyvatel 217), kap. výdaje 78,96 milionu, podíl dotací 75 procent

Přestavlky (obyvatel 231), kap. výdaje 43,86 milionu, podíl dotací 72 procent

Za pětileté období 2019 až 2023 v Přestavlkách investovali 43,9 milionu korun. Z toho dotace, které poskytlo více subjektů včetně kraje, tvořily téměř 31,5 milionu korun, což je téměř 72 procent.

K vodovodu, který v obci je, přibyla i čerpací stanice odpadních vod a kanalizace. „Jsme malá obec s ročním rozpočtem zhruba 5,5 milionu korun, bez dotací by se nám potřebnou investici uskutečnit nepodařilo,“ míní starosta. Až na výjimky je už ke kanalizaci připojena většina z více než 230 obyvatel Přestavlk.

I když je čerpání dotací pro malou obec hodně složité a musí si na to najímat a dobře platit externí firmy, Přestavlky nikdy neuvažovaly o tom, že by se spojily s větší obcí, která má na dotace rozsáhlejší úřednický aparát.

„Kdybychom byli pod větší obcí, jsem přesvědčen o tom, že kanalizace by u nás nevznikla,“ myslí si Chvojka. Chování velkých obcí či měst demonstroval na jednoduchém příkladu. „Velké obce si v rámci mikroregionů před deseti, patnácti lety sáhly na velké investiční akce, jako byla třeba Čistá Radbuza I. Odkanalizování Přestavlk mělo být součástí druhé etapy, tedy Čisté Radbuzy II., ale k této akci už nikdy nedošlo. Jsem přesvědčený o tom, že kdyby vedení obce kanalizaci aktivně neprosazovalo, nikdy by tu nebyla,“ popsal Chvojka.

Ten by si přál, aby stát malé obce více podporoval třeba v odbourávání administrativy a ne jim jen doporučoval, aby se slučovaly. „To by mělo být dobrovolné,“ nastínil Chvojka. Celý kanalizační projekt zvládl jako neuvolněný starosta při svém zaměstnání.

Kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení

Dalším premiantem v čerpání dotací je Pasečnice na Domažlicku, kde žije 217 obyvatel a kde se podařilo vybudovat kanalizaci a vodovod, rekonstruovat veřejné osvětlení, aby bylo úspornější, či opravit prostory mateřské školy. Celkové kapitálové výdaje se podle CCB dostaly za pět let na částku 71,2 milionu korun, z toho dotace tvořily téměř 56 milionů korun, tedy 78 procent. Peníze poskytl Státní fond životního prostředí i Krajský úřad v Plzni.

„Bez dotací bychom hlavně vodovod a kanalizaci nikdy nevybudovali,“ uvedla starostka Marie Svobodová. Obec tím podle ní vyřešila nejen to, že se v obdobích sucha ve studních ztrácela voda, ale její obyvatelé už také nemusí pít nadprůměrně železitou vodu. „Někteří si stěžovali, že se voda ze studní nedá pít,“ řekla starostka. Posteskla si i nad tím, jak obrovské břemeno administrativy musela při čerpání dotací obec překonat.

Kanalizaci, vodovod a čistírnu odpadních vod si z dotací vybudovala i malá obec Hejná na Klatovsku, kde žije přes 150 lidí a celkové kapitálové výdaje přesáhly 43 milionů korun za pět let, z toho dotace dosáhly 78 procent. V této částce přitom nejsou celkové náklady na kanalizaci, kterou obec budovala i po roce 2023.

„Dosáhly částky 70 milionů korun, z toho 30 procent jsme museli zaplatit ze svého, ale naštěstí nám pomohl Plzeňský kraj, takže na obec zbylo splácení asi 12 milionů korun,“ popsal starosta Vlastimil Šatra.

Mezi dotační rekordmany v kraji patří podle CCB i Smědčice, Pec, Olšany či Lochousice.

Obce, které o dotace nežádaly a nemodernizovaly se, budou muset nakonec přistoupit na sloučení s větší obcí či městem, protože na potřebné opravy, které neudělaly z dotací, jim budou peníze chybět, myslí si starostové dotačně aktivních obcí. Dotační zdroje budou totiž postupně vysychat.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Retrojízda brázdila silnice Plzeňska. Podívejte se, jak se jezdilo za socialismu

Felicie se staženými střechami, kdysi vysmívané velorexy, kouřící dvoutaktní trabanty nebo wartburgy, vyšperkované škodovky či v 80. letech minulého století obletovaná sierra, kterou veksláci,...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Rangers - Plzeň v TV: kde sledovat 3. předkolo Ligy mistrů živě?

Parádní otočka a vzhůru na dalšího soupeře. Fotbalisté Plzně vyřadili Servette Ženeva a ve 3. předkole Ligy mistrů je čekají Rangers. Začíná se ve Skotsku 5. srpna od 20:45. Kde můžete zápas obou...

Hledače pokladů těžce zranil na Tachovsku myslivec, má broky v hrudníku

Hledače vzácných kovů, který v noci na neděli procházel s detektorem kovů les u Ctiboře na Tachovsku, postřelil myslivec. Zraněný čtyřiačtyřicetiletý muž skončil s vážnými zraněními v nemocnici.

Filip Turek za svou jízdu 200 km/h vyvázl bez trestu

Europoslanec a čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek nebude potrestaný za svou zběsilou jízdu po dálnici v rychlosti 200 kilometrů za hodinu. Policie případ vyhodnotila jako přestupek a předala...

Malí, přitom schopní. Dotační rekordmani se nebojí složité administrativy

Jsou malé, ale šikovné. To by se dalo říct například o obci Pasečnice, Hejná či Přestavlky. Sice v nich žije jen kolem dvou set obyvatel, ale staly se premianty v čerpání dotací v Plzeňském kraji....

10. srpna 2025  8:24

Není důvod panikařit. Durosinmi nemá formu, říkal Koubek po další ztrátě

Stejně jako před dvěma týdny proti Jablonci ztratili doma ligový zápas až v závěru. Fotbalisté Plzně remizovali ve čtvrtém kole se Slováckem 1:1, když jim v nastaveném čase sebral výhru Michal...

10. srpna 2025  7:29

Plzeň - Slovácko 1:1, opět penalta v nastavení. Trávník proměnil a trefil bod

Před týdnem penaltu v nastaveném čase doma proti Slavii neproměnili a zápas ztratili, tentokrát byli fotbalisté Slovácka v Plzni šťastnější. Michal Trávník v nastaveném čase srovnal duel 4. ligového...

9. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  21:18

Retrojízda brázdila silnice Plzeňska. Podívejte se, jak se jezdilo za socialismu

Felicie se staženými střechami, kdysi vysmívané velorexy, kouřící dvoutaktní trabanty nebo wartburgy, vyšperkované škodovky či v 80. letech minulého století obletovaná sierra, kterou veksláci,...

9. srpna 2025  18:33

Pro zvracejícího chlapce musel vrtulník, na táboře se otrávil houbami

Zdravotníci na Klatovsku řešili v pátek odpoledne otravu houbami. Chlapce na táboře jedna z nich zaujala a rozhodl se ji ochutnat. Byl to však jedovatý pestřec obecný. Dítě přepravil vrtulník do...

9. srpna 2025  17:06

Provoz pohotovostí přejde na pojišťovny. Lidé se bát nemusejí, tvrdí kraj

Velké změny v příštích měsících čeká oblast pohotovostí. Od začátku roku 2026 totiž povinnost pohotovosti zajistit přejde z krajů na zdravotní pojišťovny. I když se termín blíží a zbývá už jen...

9. srpna 2025  7:04

České vyhlídky v pohárech jsou lepší než u rivalů. Přímá účast v LM opět není daleko

Na první pohled se pro české fotbalové kluby nic zásadního nezměnilo, přesto jim úvodní zápasy třetích předkol evropských pohárů přinesly alespoň dílčí radost. Vyhlídky Řeků, Norů a Poláků, kteří by...

8. srpna 2025  14:14

V Domažlicích začínají Chodské slavnosti, mši odslouží arcibiskup z Nigérie

Chodská metropole se na tři dny mění v lidské mraveniště plné postav v krojích, kdy se v ulicích města mísí tóny dud s dechovkou, bigbítem i houkáním parní lokomotivy. Do desetitisícových Domažlic...

8. srpna 2025  9:44

Prostřelení okna kamionu na D5 míří k soudu, způsob rány je však stále nejasný

Před soudem už příští měsíc stanou dva cizinci obvinění ze dvou trestných činů. Letos v lednu podle policie ve vozidle BMW během předjíždění na dálnici D5 rozbili kamionu boční okno. Zřejmě k tomu...

7. srpna 2025  15:26

Ukrajinec pózoval v kašně na náměstí, kromě kamaráda ho natáčeli i strážníci

Jedna z kašen na centrálním náměstí v Plzni opět zlákala dalšího cizince, aby se v ní vykoupal. Tentokrát šlo o Ukrajince, který v nádrži pózoval a vyzkoušel i proud vody z chrliče. Zakázanou koupel...

7. srpna 2025

Nařčení biskupova spolupracovníka z nemravností se nepotvrdilo, Holub zváží co dál

Nařčení z nevhodného sexuálního chování, kterého se měl dopustit jeden z nejbližších spolupracovníků plzeňského biskupa Tomáše Holuba, se nepotvrdilo. Dospěla k tomu policie i biskupství. Zatím není...

7. srpna 2025  11:27

Panasonic otevře za pár týdnů novou výrobní halu

Do Plzně se přesunula z Malajsie výroba tepelných čerpadel. Obor teď zažil nepříznivé roky, ale zájem už se zase začíná zvedat.

7. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.