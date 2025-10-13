Hantýrka nebo flek na mobilu? Značka s chybným názvem čtvrti baví Plzeňany

Autor:
  14:49
Obyvatelé Plzně se na sociální síti baví chybou, která se objevila na dopravní informační ceduli v centru města. Místo správného názvu čtvrti Lochotín jedou řidiči na Lochótin. Špatně napsané velké modré cedule s černým písmem v bílém rámu si několik měsíců nevšimlo ani Ředitelství silnic a dálnic.

„Mne by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi chybu. Nejspíše zadali zakázku na výrobu této tabule Vietnamcům,“ píše s úsměvem autor fotografie cedule, kterou umístil na sociální síť.

Modrá informační značka visí nad dvouproudovou silnicí I/27 na konci sadů Pětatřicátníků ve směru na Karlovarskou třídu.

Na dopravní informační značce v centru Plzně je špatný název městské části Lochotín. (13. října 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Pod snímkem, kde místo Lochotín je napsáno Lochótin, se na sociálních sítích ihned rozjela diskuze. Někteří si chybně postavené čárky vůbec nevšimli, jiní vtipně glosují, jestli tam třeba hodně nefoukalo a čárka zkrátka popojela.

„A já myslela, že mám flek na mobilu... Není to nějaká plzeňská hantýrka?... Tak to asi montují mimoplzeňské firmy,“ píšou další lidé v komentářích.

Jiní naopak chápou, že se chybička mohla vloudit. Ale diví se, že ji nikdo neodhalil včas. Podle jednoho pisatele je tam minimálně půl roku.

Ani plzeňské Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je vlastníkem komunikace první třídy, si chyby nevšimlo. Mluvčí Adam Koloušek přiznal, že k chybám od výrobce cedulí občas dochází. Většinou se pak dané místo s chybou přelepí.

Podle Jana Webera, vedoucího oddělení oprav a údržby z plzeňského ŘSD, se cedule vyměňovala už v minulém roce. Konkrétní nebyl.

„Velkoplošná značka byla osazena minulý rok. Uplatnili jsme její opravu v rámci záruční doby,“ vysvětlil Weber s tím, že při opravě bude nutné vypnout trolejové vedení a použít vysokozdvižnou plošinu. „Odhaduji proto realizaci opravy do jednoho měsíce,“ uzavřel.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Plzeňský mrakodrap vsadí na luxus i působivé detaily. Podívejte se, jak bude vypadat

Do tří let vyroste v Plzni na Borech třetí nejvyšší dům v České republice. Dvě věže spojené proskleným krčkem pojmenovali Sisters - představují sestry, které se vzájemně drží. Výstavba budov vysokých...

Tank Sherman se proletěl nad Plzní, atrakce trvala jen pár minut

Nevšední podívanou zažila v sobotu kolem poledne Plzeň. Speciální jeřáb přemístil přes třípodlažní budovu v centru města téměř třicetitunový tank Sherman. Ten se stane hlavním exponátem budoucího...

Odvaha dotáhnout koncepci FN do konce se vyplatila, říká pamětník

Ještě před padesáti lety byste na plzeňském Lochotíně našli jen pole a klidné okraje města. Dnes tady stojí největší nemocnice v západních Čechách – Fakultní nemocnice Plzeň, která denně slouží...

Plzeň - Hradec 3:3, gólová smršť v závěru, hosté i v deseti srovnali

Šest gólů, dramatický závěr. Utkání 11. kola fotbalové Chance ligy mezi Plzní a Hradcem Králové nakonec vítěze nemělo, skončilo 3:3. Domácí dvakrát prohrávali, v samém závěru ale proti hostům, kteří...

Mohlo to být ještě rychlejší, přiznal zkušený jeřábník. Přenesl tank přes dům

Hlavní hvězdou sobotního přesunu amerického tanku Sherman přes střechu třípodlažního domu v Plzni, byl bezesporu jednapadesátiletý jeřábník. Muž, který seděl v kabině jeřábu AC 500, byl nervózní jen...

Hantýrka nebo flek na mobilu? Značka s chybným názvem čtvrti baví Plzeňany

Obyvatelé Plzně se na sociální síti baví chybou, která se objevila na dopravní informační ceduli v centru města. Místo správného názvu čtvrti Lochotín jedou řidiči na Lochótin. Špatně napsané velké...

13. října 2025  14:49

Skvrňany jsou bez tramvají. Začala velká oprava kolejiště, školáci nestíhali výuku

Po necelých dvou letech jsou plzeňské Skvrňany opět odříznuty od tramvají. V pondělí začala velká rekonstrukce kolejiště pod centrálním autobusovým nádražím, tramvaje vyjíždějící ze Světovaru končí...

13. října 2025  14:46

Řidiči si pletli sochu na lávce nad silnicí se sebevrahem. Musí pryč, rozhodl kraj

Socha svatého Jakuba na nové lávce u Chotíkova přes frekventovanou silnici z Plzně na Karlovy Vary musí zmizet. Rozhodl o tom Krajský úřad Plzeňského kraje. Socha totiž děsí řidiče, kteří se bojí, že...

13. října 2025  13:45

Do dražby jde unikátní váza s příběhem zaniklých skláren na Šumavě

Milovníci Šumavy, ale i sklářského umění mají možnost získat cenný sběratelský kousek a navíc podpořit dobrou věc. Úderem deváté hodiny začala v pondělí 48hodinová aukce vázy, která v sobě nese...

13. října 2025  9:40

Velká rvačka před diskotékou. Mladík vysklil jiným dveře, pak napadl policistu

U bitky před diskotékou v Katovicích na Strakonicku zasahovali o víkendu policisté z Jihočeského i Plzeňského kraje. Do potyčky se totiž zapojilo několik desítek lidí. Záchranáři odvezli do nemocnice...

13. října 2025  9:36

Teplý konečně nastoupil v Plzni. V hlavě mám ještě trochu obavy, říká po zranění

Po více než měsíční pauze vynucené zraněním se útočník Michal Teplý dočkal premiérového ligového startu v dresu Plzně. Při jeho prvním startu v sezoně však Západočeši na domácím ledě nedokázali...

12. října 2025  21:08

VIDEO: 170tunovou mostní konstrukci přesouvali po kolejích dva dny

Náročnou akci mají za sebou stavbaři, kteří na železniční trati mezi Plzní a Žatcem rekonstruují dva mosty a jeden tunel. V úseku mezi Mladoticemi a Plasy přesouvali mostní konstrukci o hmotnosti 170...

12. října 2025  8:15

Mohlo to být ještě rychlejší, přiznal zkušený jeřábník. Přenesl tank přes dům

Hlavní hvězdou sobotního přesunu amerického tanku Sherman přes střechu třípodlažního domu v Plzni, byl bezesporu jednapadesátiletý jeřábník. Muž, který seděl v kabině jeřábu AC 500, byl nervózní jen...

11. října 2025  17:27

Tank Sherman se proletěl nad Plzní, atrakce trvala jen pár minut

Nevšední podívanou zažila v sobotu kolem poledne Plzeň. Speciální jeřáb přemístil přes třípodlažní budovu v centru města téměř třicetitunový tank Sherman. Ten se stane hlavním exponátem budoucího...

11. října 2025  16:25

Odvaha dotáhnout koncepci FN do konce se vyplatila, říká pamětník

Ještě před padesáti lety byste na plzeňském Lochotíně našli jen pole a klidné okraje města. Dnes tady stojí největší nemocnice v západních Čechách – Fakultní nemocnice Plzeň, která denně slouží...

11. října 2025  7:29

Průtahy kolem nové čtvrti v Plzni neberou konce, Piráti chtějí nové referendum

Vize společnosti Ameside, že v centru Plzně mezi řekou Radbuzou a vlakovým nádražím vybuduje novou čtvrť s byty, obchody, kancelářemi i novou pěší zónou, se stále odsouvají. I když společnost po...

10. října 2025  16:29

Zarzycký se vzdá mandátu poslance, za Plzeň chce nadále bojovat jako primátor

Roman Zarzycký z ANO, který získal ve sněmovních volbách mandát poslance, bude i nadále zastávat funkci plzeňského primátora. Mandátu poslance se vzdá. V pátek to oznámil na sociální síti.

10. října 2025  13:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.