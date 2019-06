VIDEO: Další kolony v Plzni, tentokrát kvůli uzavírce Malostranské ulice

Kilometr dlouhé kolony se ráno táhly na všechny strany od náměstí Milady Horákové v Plzni.

Kolem osmé hodiny ráno se kolona jedoucí od Černic táhla přes 1,5 kilometru až za ulici K Dráze, od Doudlevec se had popojíždějících vozidel sunul od areálu údržby silnic a přejezdu v Samaritské ulici.

V kolonách zůstávaly uvězněné i autobusy a trolejbusy, i když městská doprava přes uzavřenou křižovatku jezdit může.

„Vím, že řidiči osobních aut to nemají lehké. Ale i dnes vjížděla auta do zákazů vjezdu, zůstávala stát v křižovatkách a tím blokovala průjezd. Komplikují situaci sami sobě i městské dopravě, která v tomto úseku nabírala v ranní špičce i dvacetiminutová zpoždění při jednom průjezdu,“ řekl provozní ředitel dopravních podniků Jiří Ptáček.

Nejdelší a nejvytíženější autobusová linka číslo 30 má na trase aktuálně čtyři průjezdy přes staveniště nebo náhradní trasy. Ráno tak spoje při jízdě z jedné konečné na druhou běžně nabíraly zpoždění 30 až 35 minut oproti už upraveným jízdním řádům.

Na některých křižovatkách na Slovanské třídě a u náměstí Milady Horákové ráno usměrňovali dopravu policisté. Podle jejich mluvčí Michaely Raindlové je kvůli opravě tramvajové trati uzavřena Malostranská ulice mezi náměstím Milady Horákové a křižovatkou s Jasanovou ulicí.

„Provoz je obousměrně odkloněn na objízdnou trasu přes Jasmínovou ulici,“ upozornila policejní mluvčí.

Protože Slovanská třída je po téměř celé délce rozkopaná a od křižovatky s Motýlí ulicí jsou vytrhané i panely tramvajové trati, při jízdě z centra ve většině případů nelze odbočit do ulic po pravé straně.

„Průjezdné jsou křižovatky do Motýlí a Jasanové ulice. Za zákaz odbočení do Malostranské ulice na náměstí Milady Horákové je jako náhrada nově umožněno při jízdě do centra odbočení doleva do Motýlí ulice,“ popsala policistka Raindlová.

Křižovatka Malostranské ulice s náměstím Milady Horákové bude pro auta neprůjezdná podle odhadů asi do 21. července.

Kvůli výstavbě nové tramvajové trati na Borská pole je uzavřena křižovatka Kaplířovy ulice s Klatovskou třídou. Omezení potrvá až do konce července.

Motoristé od poloviny května neprojedou ani po Rooseveltově mostě v centru Plzně. O prázdninách se navíc uzavře i pro chodce a městskou dopravu. Omezení potrvá do konce srpna.

Od dubna je také rozkopaná Mohylová ulice spojující Doubravku s Bolevcem.

Od března je uzavřena také Studentská ulice, jejíž oprava potrvá rok a půl. Auta neprojedou kilometrový úsek od křižovatky s Gerskou ulicí k zimním stadionům na okraji Plzně.