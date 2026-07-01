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Na české straně začala modernizace trati z Plzně do Bavorska, Němci ale otálejí

Petr Ježek
  10:43
Správa železnic zahájila přestavbu úseku mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem....

Správa železnic zahájila přestavbu úseku mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem. Vytížená příměstská železnice získá trolejové vedení, celkovou rekonstrukcí projdou stanice Vejprnice, Nýřany a zastávka Tlučná. (3. června 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Správa železnic zahájila přestavbu úseku mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem....
Správa železnic zahájila přestavbu úseku mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem....
Správa železnic zahájila přestavbu úseku mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem....
Správa železnic zahájila přestavbu úseku mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem....
5 fotografií
Plán na rychlé vlakové spojení Plzně s Bavorskem dostává trhliny, Němci předpokládají zahájení modernizace svého úseku nejdříve v roce 2035. To může negativně ovlivnit i přípravy modernizace tratě na české straně hranice.

V Plzni nastoupíte do rychlíku a po půl hodině vystupujete na nádraží v Domažlicích. Tak se podle expertů ze Správy železnic bude jezdit mezi oběma městy po přestavbě, elektrizaci a zdvoukolejnění většiny trasy.

Kdy to bude? Pokud se na německé straně nedostane mezi tamní dopravní priority modernizace se zatrolejováním úseku mezi bavorskými městy Schwandorf a Furth im Wald, hrozí zpomalení příprav i na české straně.

Začala modernizace železnice z Plzně do Německa, první úsek měří 12 kilometrů

„Na české straně už modernizace běží a chceme v ní pokračovat dál směrem ke Stodu. Další úseky od Stodu přes Domažlice na hranice pak závisí na postupu modernizace trati přímo v Německu, jinak by naše investice neměly smysl. Shodli jsme se s bavorským státním ministrem bydlení, výstavby a dopravy Christianem Bernreiterem, že budeme společně usilovat o to, aby se modernizace této důležité evropské spojnice dostala mezi priority spolkové vlády,“ řekl po úterním jednání v Německu ministr dopravy Ivan Bednárik (nestr. za SPD).

3. června 2026

Zprávy z dráhy

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České ministerstvo dopravy po schůzce informovalo, že německá strana počítá se zahájením modernizace potřebného úseku na svém území nejdříve v roce 2035.

Na začátku června začala modernizace stávající jednokolejné domažlické trati mezi okrajem Plzně a Chotěšovem. Správa železnic připravuje i úplně novou dvoukolejnou trať od okraje Plzně kolem městské části Nová Hospoda, po polích a loukách kolem Líní a Zbůchu až do Stodu. Ta je projektovaná na rychlost 200 kilometrů v hodině.

Trať je klíčová pro obchod i obranu NATO

Náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Pavel Čížek (STAN) by byl rád, kdyby stavba nové dvoukolejné trati z Plzně do Stodu začala ideálně v příštím roce.

„Bude to velká stavba na tři roky. Čím dříve to bude, tím lépe. Sousední Bavorsko má 13 milionů obyvatel, Česká republika přes 10 milionů, železniční spojení mezi oběma zeměmi je absolutně zanedbané. Obchodní výměna mezi ČR a Bavorskem je obrovská a pro nás výhodná. Vyvážíme více, než dovážíme, objem se stále zvyšuje. Nesmíme také zapomenout, co po nás chce NATO v oblasti vojenství – vytvořit těžkou brigádu, protivzdušnou obranu a zajistit transport vojenského materiálu přes naše území na východ. Neelektrifikovaná jednokolejná trať do Bavorska je nedostatečná. Pro Plzeňský kraj je kapacitní trať z Plzně do Bavorska zcela zásadní. Vždyť nyní cesta vlakem z Plzně do Mnichova trvá přibližně stejně dlouho jako v předminulém století,“ vypočítal Pavel Čížek.

Vlaky mezi Plzní a Stodem budou po dvojkolejné trati jezdit dvoustovkou

Regionální vlaky budou jezdit dál

Správa železnic před několika dny zahájila kompletní modernizaci stávající domažlické trati od okraje Plzně přes Vejprnice a Nýřany do Zbůchu. Generální ředitel Správy železnic Ivan Tóth řekl, že stamiliony korun investované do rekonstrukce, elektrizace i nejmodernějšího zabezpečení současné jednokolejné trati jsou projektem i pro další desetiletí.

Dál po ní budou jezdit regionální vlaky, v Nýřanech je v provozu velké kontejnerové překladiště. „V budoucnu určitě bude sloužit i jako alternativní spojení pro případ, že by se něco stalo na dvoukolejné mezinárodní trati mezi Plzní a Chotěšovem,“ vysvětlil Tóth.

Pro Plzeňský kraj je přestavba a modernizace trati do Domažlic zásadní. Pokud bude v roce 2030 dokončená elektrizace domažlické trati z Plzně do Stodu, kraj plánuje zahájení provozu bateriových vlaků na lince do Domažlic. Z Plzně do Stodu by jely pod trolejí, zbytek trasy na baterie.

Mnohamiliardová investice do dalšího úseku ze Stodu do Domažlic počítá mimo jiné s narovnáním trati a vybudováním nového tunelu mezi Stodem a Holýšovem.

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V říjnu 2023 podepsali tehdejší ministr dopravy Martin Kupka a německý spolkový ministr digitálních záležitostí a dopravy Volker Wissing společné prohlášení o dalších plánech rozvoje železničního spojení mezi Českou republikou a Německem.

Správa železnic zahájila přestavbu úseku mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem. Vytížená příměstská železnice získá trolejové vedení, celkovou rekonstrukcí projdou stanice Vejprnice, Nýřany a zastávka Tlučná. (3. června 2026)
Správa železnic zahájila přestavbu úseku mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem. Vytížená příměstská železnice získá trolejové vedení, celkovou rekonstrukcí projdou stanice Vejprnice, Nýřany (na snímku) a zastávka Tlučná. (3. června 2026)
Správa železnic zahájila přestavbu úseku mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem. Vytížená příměstská železnice získá trolejové vedení, celkovou rekonstrukcí projdou stanice Vejprnice, Nýřany a zastávka Tlučná. (3. června 2026)
Správa železnic zahájila přestavbu úseku mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem. Vytížená příměstská železnice získá trolejové vedení, celkovou rekonstrukcí projdou stanice Vejprnice, Nýřany a zastávka Tlučná. (3. června 2026)
5 fotografií

„Obě ministerstva se chtějí soustředit na vybudování vysokorychlostního spojení na ose Praha – Drážďany – Berlín, modernizaci a elektrizaci trati Praha – Plzeň – Domažlice – Norimberk/Mnichov a na zlepšení parametrů spojení Norimberk – Marktredwitz – Cheb – Praha,“ informovalo tehdy po schůzce české ministerstvo dopravy.

Elektrizace a zdvojkolejnění většiny domažlické trati přinese úlevu nejen cestujícím v podobě rychlejší cesty. „Z pohledu ČR je důležité využití tratě i pro nákladní dopravu, a to v minimálním rozsahu jednoho nákladního vlaku během každé hodiny,“ informoval tehdy ministr Kupka. Na jednokolejnou trať, jejíž část má i v současné době jen minimální zabezpečení, se do hustého provozu osobní dopravy podaří dostat nákladní vlak jen málokdy.

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Nákladní dopravci marně čekají na alternativu

Podobně argumentuje ministerstvo pro co nejrychlejší elektrizaci trati mezi Chebem a Marktredwitzem a pro její začlenění do širšího projektu zatrolejování tratě Regensburg – Hof.

„Modernizace této trasy by vytvořila důležitou alternativní elektrizovanou spojnici mezi Českou republikou a Německem, kterou potřebuje především nákladní doprava,“ informovalo ministerstvo po jednání v Německu.

Železniční dopravci roky volají po alternativě k hlavnímu železničnímu spojení Čech s Německem, koridorové trati na břehu Labe. Když před lety po silných deštích stoupla hladina Labe a část Saska pak trápily záplavy, nákladní vlaky pendlující mezi Prahou a Německem se zastavily, což mělo dopad na řadu středoevropských zemí. Z Prahy nebyla kapacitní elektrizovaná trať, po které by vlaky dojely do Německa. Alternativou má být spojení přes Plzeň a Domažlice do Bavorska.

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