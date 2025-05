Až stošedesátkou. Správa železnic chystá úpravu tratě do Horažďovic

Správa železnic začala hledat projektanta, který připraví kompletní dokumentaci pro přestavbu a zdvoukolejnění trati z Plzně do stanice Horažďovice předměstí. Mluvčí firmy Nela Eberl Friebová uvedla,...

„Potřebuji pomoc!“ To strážníkům v plzeňské části Lochotín tvrdila žena, která přišla na jejich služebnu. Po chvíli nesrozumitelného blábolení špatnou češtinou se svezla na zem a tvrdě usnula....

Legendární reportáž „báby pod kořenem“ by mohla mít pokračování. Strážníci na zastávce v Plzni řešili podobnou situaci, do nesnází se tu dostal starší muž. Ukázalo se, že oslavoval narození vnučky a...

Náhrada za Šulce? Plzeň přivádí z Liberce záložníka Višinského

Plzeňské fotbalisty posílil ofenzivní záložník Denis Višinský. Český reprezentant do 21 let zamířil do Viktorie po konci smlouvy v Liberci a v novém působišti podepsal tříletý kontrakt. Druhý celek...