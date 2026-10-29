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KOMENTÁŘ: Spor o průtah je stále aktuální, dokud to Plzeň nezmění

Jaroslav Nedvěd
  15:15
Tazvaný severojižní průtah Plzní má vést paralelně s Karlovarskou a Klatovskou třídou.

Tazvaný severojižní průtah Plzní má vést paralelně s Karlovarskou a Klatovskou třídou. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Tazvaný severojižní průtah Plzní má vést paralelně s Karlovarskou a Klatovskou třídou.
Tazvaný severojižní průtah Plzní má vést paralelně s Karlovarskou a Klatovskou třídou.
Tazvaný severojižní průtah Plzní má vést paralelně s Karlovarskou a Klatovskou třídou.
Tazvaný severojižní průtah Plzní má vést paralelně s Karlovarskou a Klatovskou třídou.
8 fotografií
Za desítky let nejkontroverznější plán na dopravní stavbu v Plzni před volbami prošel zajímavým posunem ve vyjádřeních komunálních politiků. Od takzvaného severojižního silničního průtahu podél Klatovské a Karlovarské třídy si i ti, kteří ho dříve hájili, najednou udržovali odstup.

Zástupci vedení radnice, například primátor Roman Zarzycký (ANO), o projektu mluvili jako o čemsi neaktuálním. Jenomže nanejvýš sporný projekt přestane být skutečně aktuální, až od jeho přípravy definitivně upustí stát zastoupený Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD).

Stojí za připomenutí, že bývalé vedení města složené z ODS, ANO, TOP 09 a ČSSD dalo projekt k ledu a domluvilo se s vedením ŘSD, že stavbu chystat nebude, maximálně se z ní použije zredukovaná jižní část a rozhodně nebude estakáda přes Lochotínské louky. Průtah tehdy radnice považovala za zbytečný a svými dopady na město škodlivý.

Sporná silnice přes Plzeň se odkládá o několik let, prioritou je okruh

Současné vedení města složené ze zástupců ANO, PRO PLZEŇ, STAN a Pirátů vytáhlo sporný plán ze šuplíku a novou dohodou s ŘSD ho znovu vrátilo do hry. Hlavní argumenty? Uleví Klatovské a Karlovarské a trasa je v územním plánu Plzně i v zásadách územního rozvoje kraje, takže se jenom pokračuje v tom, co bylo naplánované.

Nevadilo přitom, že podle propočtů expertů by průtah přivedl do širšího centra Plzně víc aut, než jím jezdí dnes. Nevadilo, že je v rozporu s městskou studií na revitalizaci oblasti širšího centra Plzně.

Náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti) raději mluvil o tom, jak může být estakáda přes Lochotínské louky krásná a město se s ní bude chlubit. Radnice raději prezentovala vizualizace toho, jak jednou – až se dostaví průtah – bude krásná zklidněná Klatovská. Vstřícný postoj vedení města k průtahu vyvolal odmítavé reakce. Kromě jiného byl jedním z důvodů, proč později část lidí opustila plzeňskou organizaci STAN.

Radnice Plzně 3 se postavila proti stavbě silnice napříč městem

Spolek Plzeňský institut současné architektury vypracoval kritickou analýzu dopadů průtahu na centrální oblast. Obyvatelé Jižního Předměstí začali sbírat podpisy na petici, v níž odmítají vedení silnice první třídy místem, kde žijí. Nemají nic proti komunikaci městského typu, ale jsou proti silniční magistrále s velkou dopravní zátěží.

Částečná úprava postojů některých lidí z vedení města k plánování průtahu přišla po oznámení ŘSD, že na stavbu nebudou v dohledné době peníze. Najednou byl vidět opatrný odstup od záměru. Ne u všech. Hnutí PRO PLZEŇ v předvolební kampani na sociální síti prezentovalo, jak bude průtah užitečný a městu prospěje.

Karlovarská třída a Rondel v Plzni
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8 fotografií

Před volbami jenom uskupení Chceme Plzeň jasně deklarovalo, že průtah odmítá. Před volbami zároveň kdekdo tvrdil, že pro Plzeň je zásadní, aby stát dokončil východní část silničního okruhu a rozšířil západní okruh o dva pruhy.

Po volbách vznikla na radnici koalice, která s výjimkou Pirátů bude kopírovat tu dosavadní, a dohoda města s ŘSD o budování průtahu trvá. Pokud zástupci radnice mysleli vážně řeči o rozšíření západního okruhu, měli by pro to něco udělat. Západní okruh je krajská silnice druhé třídy. Rozšíření o dva pruhy město ani kraj nezaplatí. Může to ovšem zvládnout stát, tedy ŘSD, a bez vůle ze strany města to nebude možné.

Cesta by vedla přes ukončení lavírování kolem silničního průtahu, který vychází ze socialistického plánování hlavních silničních tahů centrem města. Bylo by žádoucí, aby průtah Plzní vypadl z plánů města i kraje, aby se na ně už nikdo nemohl v rámci prosazování průtahu vymlouvat. Zároveň by měla začít jednání o tom, že stát převede trasu silnice první třídy na západní okruh a postará se o jeho rozšíření.

Nový silniční průtah Plzní zklidní Klatovskou a Karlovarskou, říká náměstek

Původně měl být západní okruh právě státní komunikací. Před řadou let se to změnilo, protože to požadovalo vedení Plzně, které chtělo po státu, aby postavil průtah přes město. A v posledních čtyřech letech byla Plzeň zřejmě jediným městem v Česku, které po státu požadovalo vybudování silnice první třídy centrem.

Je na čase, aby radnice napravila chybu, kterou kdysi udělala, když pomohla zrodu projektu na průtah jako státní silnici první třídy. Je paradox, že to vůbec někoho napadlo právě v Plzni, která desítky let trpí tím, že má frekventované komunikace vedené středem města.

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KOMENTÁŘ: Spor o průtah je stále aktuální, dokud to Plzeň nezmění

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