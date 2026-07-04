Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nenatankujete ani nezaparkujete. Dálniční odpočívka u Rozvadova je uzavřená

Petr Ježek
  8:50
Zavřeno. Odpočívající kamionéry vystřídala na parkovišti u Rozvadova těžká...

Zavřeno. Odpočívající kamionéry vystřídala na parkovišti u Rozvadova těžká technika. | foto: Petr Ježek, MF DNES

Na uzavřené parkoviště upozorňují značky i pásky. Přesto řada motoristů na...
Na uzavřené parkoviště upozorňují značky i pásky. Přesto řada motoristů na...
Zavřeno. Odpočívající kamionéry vystřídala na parkovišti u Rozvadova těžká...
Zavřeno. Odpočívající kamionéry vystřídala na parkovišti u Rozvadova těžká...
7 fotografií
Zákaz odbočení. Zákaz zastavení. Natažená červenobílá páska ještě zdůrazňuje, že velká betonová plocha s parkovištěm pro kamiony a čerpací stanicí je uzavřená. Přesto řada motoristů najíždí na staveniště.

Černé osobní auto sjíždí z dálnice. Řidič najednou zpomalí, značky a páska ho překvapily. Pak objevuje místo s přetrženou páskou. Sjíždí z asfaltové silnice na udusaný štěrk a pomalu přijíždí k čerpací stanici. Pak auto couvá ke stojanu. Řidič vystupuje, diví se, že stojany jsou vypnuté. Po chvílí si všímá velké informační tabule, že čerpací stanice je uzavřená.

Přes zavřené prosklené dveře čerpací stanice je vidět, jak personál uvnitř budovy balí věci z regálů. Cizinec rozhodí rukama, vrací se k autu a nasedá do něj. Pak pomalu odjíždí pryč přes parkoviště, na kterém stojí ještě asi deset zahraničních kamionů. Řidiči sem s nimi dorazili v úterý před půlnocí, to tu parkoviště ještě fungovalo. Po vyspání a splnění bezpečnostní přestávky i oni odjeli pryč.

U Rozvadova otevřeli největší dálniční parkoviště, ocení ho zejména kamioňáci

„To byste nevěřil, kolik osobních aut vjelo od rána i přes zákazy na parkoviště,“ podotkl jeden z dělníků, kteří se podílejí na modernizaci a zejména zvětšování dálničního parkoviště na Rozvadově. Loni stavební firmy přestavěly parkoviště na odjezdu z České republiky, letos na jaře začali dělníci měnit a „nafukovat“ parkoviště pro opačný směr.

„Jedná se o jednu z nejfrekventovanějších a nejvytíženějších dálničních odpočívek, která je po loňské přestavbě plochy na výjezdu z České republiky největší v republice. Letos v listopadu, po dokončení rekonstrukce, přibude ke zhruba 200 místům pro nákladní vozidla a kamiony ve směru do SRN dalších více než 300 míst pro ně na vjezdu do České republiky,“ vypočítal Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

Stavební práce na velkém parkovišti při příjezdu z Německa začaly letos v březnu. Firmy vybouraly staré betonové plochy vedle tělesa dálnice a kolem budov, kde po otevření přechodu v roce 1997 sídlili hlavně celníci a policisté. Nově tam vznikla asfaltová komunikace určená pro nadměrné náklady.

Zavřeno. Odpočívající kamionéry vystřídala na parkovišti u Rozvadova těžká technika.
Na uzavřené parkoviště upozorňují značky i pásky. Přesto řada motoristů na staveniště stále vjíždí.
Na uzavřené parkoviště upozorňují značky i pásky. Přesto řada motoristů na staveniště stále vjíždí.
Zavřeno. Odpočívající kamionéry vystřídala na parkovišti u Rozvadova těžká technika.
7 fotografií

Teď je po ní možné dojet k podjezdu pod dálnicí, kterým se auta včetně kamionů bezpečně dostanou na dokončené parkoviště na opačné straně dálnice. Tam fungují čerpací stanice, provozovna občerstvení, toalety, sprchy, jsou tam lavičky i prostor pro protažení po dlouhé cestě. Na konci parkoviště na výjezdu z České republiky je most, po kterém řidiči přejedou nad dálnicí a bezpečně se vrátí k původní cestě do českého vnitrozemí.

Stavbyvedoucí Milan Viták ze společnosti STRABAG SIS spočítal, že od jara tu položili kilometry nové kanalizace a kolektorů pro podzemní sítě. „Pro představu, celá odpočívka má přibližně 50 tisíc metrů čtverečných zpevněných ploch,“ řekl Viták.

Ve středu se uzavřeným parkovištěm ozývalo silné dunění. To muž v kabině velkého pásového stroje vybaveného pneumatickým kladivem trhal a rozbíjel 30 let starý beton, na kterém ještě o den dříve stály kamiony. Při několika úderech zaráženého tvrdého trnu se z betonu lehce zakouřilo a po chvíli se dala do pohybu uvolněná betonová kra.

Strategickou odpočívku na D6 obohatí zeleň i dětské hřiště, ŘSD chystá i další

Muž ovládající stroj pak jednotlivými údery hrotů rozbil odtrženou část na malé kusy. Ty pak bagr nakládal na korbu auta, které vše odváželo na okraj staveniště. „Vybouraný materiál třídíme na vhodný a nevhodný k recyklaci. Vhodné materiály se snažíme na téhle stavbě znovu využít do nových konstrukcí,“ vysvětlil stavbyvedoucí.

Na okraji staveniště jsou hromady drti, ve kterou proměnila dovezený beton velká drtička. Tento materiál tu stavbaři ještě využijí. Živo je i v okrajových částech areálu, kde ještě loni rostly náletové dřeviny. Ty jsou vykácené, velké buldozery a rypadla srovnávají plochu pro vybudování nových parkovacích míst a laviček. Vznikne tu i hřiště k protažení těla.

„Počet parkovacích míst pro nákladní vozidla a kamiony se v odpočívce na vjezdu do ČR zvýší ze současných 160 na 303, pro osobní automobily bude navýšení ze 24 na 131,“ vypočítal Adam Koloušek z ŘSD.

Zaparkovat kamion u dálnice D6 je skoro zázrak, řešení v nedohlednu

Vjezd do České republiky bude unikátní takzvaným vítacím objektem. V ten se změní budova bývalého odbavení, která jako jedna z mála přežila bourání roky nevyužívaných a chátrajících objektů někdejšího největšího dálničního přechodu ve střední Evropě. Budovu čeká kompletní rekonstrukce, ŘSD vypíše výběrové řízení na zhotovitele do konce léta. Samotná přestavba se uskuteční v příštím roce.

V budově pak bude fungovat infocentrum, lidé tu najdou toalety, sprchy, automaty na dálniční známky nebo úhradu mýta. Bude tu možnost občerstvení, prostory budou pokryté wi-fi, lidé si tu budou moci dobít mobily. Před budovou bude stát vysoký pylon, jehož účelem bude upoutat pozornost přijíždějících šoférů.

Zatím si tu však řidiči musejí vystačit s asfaltkou, ke které nechalo ŘSD umístit stánek s možností nákupu dálničních známek nebo zaplacení mýta. Na konci této komunikace je postavená rampa pro kamioňáky, aby z ní mohli v zimě bezpečně odstraňovat sníh a led ze střech návěsů. Stejná je od loňského podzimu i na odpočívce před vjezdem do Německa.

Kompletní přestavbu odpočívek na obou stranách rozvadovského přechodu pro ŘSD zajišťují společnosti STRABAG SIS a SUPTel za 648 milionů Kč bez DPH.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vlastní tenisky má už i Plzeňský Prazdroj. Uvedl na trh limitovanou kolekci baťovek

Baťovky Pilsner Urquell ušila společnost Baťa ve svém českém závodě v Dolním...

Nejslavnější česká pivovarnická značka pro své fanoušky ušila limitovanou kolekci vlastních tenisek. Kožené ručně vyráběné boty vznikly ve spolupráci se zlínskou společností Baťa. Design odkazuje na...

OBRAZEM: Amfiteátr ovládl muzikál Mamma Mia. Je třikrát téměř vyprodáno

Premiéra muzikálu Mamma Mia v lochotínském amfiteátru v Plzni v rámci 10....

Ovacemi ve stoje skončila ve čtvrtek v noci premiéra muzikálu Mamma Mia v podání Muzikálu Divadla J. K. Tyla v Plzni, jenž tak uzavřel další divadelní sezonu. Desátý ročník Noci s operou přilákal do...

Nikdy jsem neměl řidičák. Nepřipoutaný senior za volantem šokoval hlídku strážníků

Nepřipoutaný senior přiznal, že nikdy nevlastni řidičský průkaz.

Na pořádné problémy si zadělal šestaosmdesátiletý muž z Plzně. Drobné opomenutí v podobě zapomenutého bezpečnostního pásu ukázalo při kontrole na daleko zásadnější kolizi s paragrafy.

Ničíte kulturní hodnoty, láteří památkáři. Spor o dlažbu na náměstí se vyostřuje

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na...

Nakládání s historickou dlažbou ze žulových desek představuje svévolné a neobhajitelné ničení jedné z kulturně-historických a památkových hodnot městské památkové rezervace. I to se píše ve...

Srazil jsem člověka, hlásil strojvedoucí. Muže našli živého opodál, odešel po svých

Vlak srazil na trati mezi Karlštejnem a Berounem člověka. (5. září 2013)

Podruhé se ve čtvrtek kolem poledne narodil dvacetiletý muž na okraji Domažlic, který se pohyboval u frekventované železniční trati. I když ho zachytil projíždějící osobní vlak, vyvázl jen s lehce...

Nenatankujete ani nezaparkujete. Dálniční odpočívka u Rozvadova je uzavřená

Zavřeno. Odpočívající kamionéry vystřídala na parkovišti u Rozvadova těžká...

Zákaz odbočení. Zákaz zastavení. Natažená červenobílá páska ještě zdůrazňuje, že velká betonová plocha s parkovištěm pro kamiony a čerpací stanicí je uzavřená. Přesto řada motoristů najíždí na...

4. července 2026  8:50

Za prodej drog dohromady půl století vězení. Soud potrestal osm dealerů

Dva z osmi souzených přivedla eskorta, protože si aktuálně odpykávají trest za...

Dohromady na půl století poslal Krajský soud v Plzni za mříže osmičlennou partu lidí, která na přelomu let 2022 a 2023 vyráběla a distribuovala kilogramy drogy pervitin na Karlovarsku. Rozsudek není...

3. července 2026  15:36

Ničíte kulturní hodnoty, láteří památkáři. Spor o dlažbu na náměstí se vyostřuje

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni zahrnuje rekonstrukci dlažby na...

Nakládání s historickou dlažbou ze žulových desek představuje svévolné a neobhajitelné ničení jedné z kulturně-historických a památkových hodnot městské památkové rezervace. I to se píše ve...

3. července 2026  11:55

Za Hyským míří i Boháč. Plzeň si v Karviné ukázala na nadějného záložníka

Karvinský záložník Sebastian Boháč se po pádu snaží zasáhnout míč.

Sebastian Boháč přestoupil z fotbalové Karviné do plzeňské Viktorie. Třiadvacetiletý záložník podepsal v novém působišti tříletou smlouvu. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

2. července 2026  19:54

Srazil jsem člověka, hlásil strojvedoucí. Muže našli živého opodál, odešel po svých

Vlak srazil na trati mezi Karlštejnem a Berounem člověka. (5. září 2013)

Podruhé se ve čtvrtek kolem poledne narodil dvacetiletý muž na okraji Domažlic, který se pohyboval u frekventované železniční trati. I když ho zachytil projíždějící osobní vlak, vyvázl jen s lehce...

2. července 2026  15:05

Vydatný déšť podemlel v Chříči stodolu, jeden z jejích rohů se utrhl

Středeční déšť podemlel v obci Chříč na severu Plzeňska stodolu, odnesl to...

Pět hodin zasahovali ve středu v podvečer hasiči v obci Chříč na severu Plzeňska. Vydatný déšť tam podmáčel neobydlenou stodolu, v důsledku čehož se zřítil jeden z rohů objektu. Jednotky ho...

2. července 2026  10:07

Pozor na zmije. Záchranáři na Šumavě ošetřovali tři uštknuté turisty

V Jeseníkách zaútočila zmije obecná na mladou slečnu. Lékaři vždy radí, pokusit...

Tři případy uštknutí zmijí řešili v posledních dnech zdravotničtí záchranáři na Šumavě. I když by si zdravý lidský organismus měl s hadím jedem poradit, není podle lékařů radno podobné incidenty...

2. července 2026  9:25

Plzeňský kouč Hyský: Byl bych rád, kdyby Panoš patřil k nejdůležitějším hráčům

Trenér Martin Hyský jako plzeňský trenér

Ve druhém přípravném duelu remizovali plzeňští fotbalisté se Spartakem Trnava 1:1. Na hřišti v Dobřanech otevřel skóre v 63. minutě Mehmeti, jenže krátce poté za Viktorii srovnal Panoš. Další...

2. července 2026  8:40

Výhrůžkami smrtí ji nutili k prostituci, přišla kvůli tomu o děti. Trest? Podmínka

Premium
Obžalovaná Bohuslava R. (vlevo) s obhájci.

S podmíněnými tresty vyvázli muž se ženou, kteří před dvaceti lety nutili na Chebsku drsnými metodami mladou matku k prostituci. Tehdy šestadvacetiletá oběť čelila výhrůžkám pistolí, pachatelé jí...

1. července 2026  12:31

Na české straně začala modernizace trati z Plzně do Bavorska, Němci ale otálejí

Správa železnic zahájila přestavbu úseku mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem....

Plán na rychlé vlakové spojení Plzně s Bavorskem dostává trhliny, Němci předpokládají zahájení modernizace svého úseku nejdříve v roce 2035. To může negativně ovlivnit i přípravy modernizace tratě na...

1. července 2026  10:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

S prázdninami přibylo oprav silnic. V Plzni poslali auta po objížďce i do zúžení

V Plzni začala v pondělí rekonstrukce Masarykovy ulice. (29. června 2026)

Začátek letních prázdnin tradičně znamená nové uzavírky na silnicích a hledání objížděk. V pondělí začala uzavírka první části páteřní ulice v plzeňské městské části Doubravka, na hlavních silničních...

30. června 2026  12:31

Bývalý reportér Keblúšek kandiduje do Senátu, kdysi se do něj trefoval Zeman

Vladimír Keblúšek, nový ředitel Domu kultury Ostrov.

Méně hádek a válek, víc spolupráce napříč politickým spektrem, ale i větší zodpovědnost. S takovou nabídkou přichází do Karlovarského kraje hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Ten v...

30. června 2026  9:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.