Černé osobní auto sjíždí z dálnice. Řidič najednou zpomalí, značky a páska ho překvapily. Pak objevuje místo s přetrženou páskou. Sjíždí z asfaltové silnice na udusaný štěrk a pomalu přijíždí k čerpací stanici. Pak auto couvá ke stojanu. Řidič vystupuje, diví se, že stojany jsou vypnuté. Po chvílí si všímá velké informační tabule, že čerpací stanice je uzavřená.
Přes zavřené prosklené dveře čerpací stanice je vidět, jak personál uvnitř budovy balí věci z regálů. Cizinec rozhodí rukama, vrací se k autu a nasedá do něj. Pak pomalu odjíždí pryč přes parkoviště, na kterém stojí ještě asi deset zahraničních kamionů. Řidiči sem s nimi dorazili v úterý před půlnocí, to tu parkoviště ještě fungovalo. Po vyspání a splnění bezpečnostní přestávky i oni odjeli pryč.
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„To byste nevěřil, kolik osobních aut vjelo od rána i přes zákazy na parkoviště,“ podotkl jeden z dělníků, kteří se podílejí na modernizaci a zejména zvětšování dálničního parkoviště na Rozvadově. Loni stavební firmy přestavěly parkoviště na odjezdu z České republiky, letos na jaře začali dělníci měnit a „nafukovat“ parkoviště pro opačný směr.
„Jedná se o jednu z nejfrekventovanějších a nejvytíženějších dálničních odpočívek, která je po loňské přestavbě plochy na výjezdu z České republiky největší v republice. Letos v listopadu, po dokončení rekonstrukce, přibude ke zhruba 200 místům pro nákladní vozidla a kamiony ve směru do SRN dalších více než 300 míst pro ně na vjezdu do České republiky,“ vypočítal Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.
Stavební práce na velkém parkovišti při příjezdu z Německa začaly letos v březnu. Firmy vybouraly staré betonové plochy vedle tělesa dálnice a kolem budov, kde po otevření přechodu v roce 1997 sídlili hlavně celníci a policisté. Nově tam vznikla asfaltová komunikace určená pro nadměrné náklady.
Teď je po ní možné dojet k podjezdu pod dálnicí, kterým se auta včetně kamionů bezpečně dostanou na dokončené parkoviště na opačné straně dálnice. Tam fungují čerpací stanice, provozovna občerstvení, toalety, sprchy, jsou tam lavičky i prostor pro protažení po dlouhé cestě. Na konci parkoviště na výjezdu z České republiky je most, po kterém řidiči přejedou nad dálnicí a bezpečně se vrátí k původní cestě do českého vnitrozemí.
Stavbyvedoucí Milan Viták ze společnosti STRABAG SIS spočítal, že od jara tu položili kilometry nové kanalizace a kolektorů pro podzemní sítě. „Pro představu, celá odpočívka má přibližně 50 tisíc metrů čtverečných zpevněných ploch,“ řekl Viták.
Ve středu se uzavřeným parkovištěm ozývalo silné dunění. To muž v kabině velkého pásového stroje vybaveného pneumatickým kladivem trhal a rozbíjel 30 let starý beton, na kterém ještě o den dříve stály kamiony. Při několika úderech zaráženého tvrdého trnu se z betonu lehce zakouřilo a po chvíli se dala do pohybu uvolněná betonová kra.
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Muž ovládající stroj pak jednotlivými údery hrotů rozbil odtrženou část na malé kusy. Ty pak bagr nakládal na korbu auta, které vše odváželo na okraj staveniště. „Vybouraný materiál třídíme na vhodný a nevhodný k recyklaci. Vhodné materiály se snažíme na téhle stavbě znovu využít do nových konstrukcí,“ vysvětlil stavbyvedoucí.
Na okraji staveniště jsou hromady drti, ve kterou proměnila dovezený beton velká drtička. Tento materiál tu stavbaři ještě využijí. Živo je i v okrajových částech areálu, kde ještě loni rostly náletové dřeviny. Ty jsou vykácené, velké buldozery a rypadla srovnávají plochu pro vybudování nových parkovacích míst a laviček. Vznikne tu i hřiště k protažení těla.
„Počet parkovacích míst pro nákladní vozidla a kamiony se v odpočívce na vjezdu do ČR zvýší ze současných 160 na 303, pro osobní automobily bude navýšení ze 24 na 131,“ vypočítal Adam Koloušek z ŘSD.
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Vjezd do České republiky bude unikátní takzvaným vítacím objektem. V ten se změní budova bývalého odbavení, která jako jedna z mála přežila bourání roky nevyužívaných a chátrajících objektů někdejšího největšího dálničního přechodu ve střední Evropě. Budovu čeká kompletní rekonstrukce, ŘSD vypíše výběrové řízení na zhotovitele do konce léta. Samotná přestavba se uskuteční v příštím roce.
V budově pak bude fungovat infocentrum, lidé tu najdou toalety, sprchy, automaty na dálniční známky nebo úhradu mýta. Bude tu možnost občerstvení, prostory budou pokryté wi-fi, lidé si tu budou moci dobít mobily. Před budovou bude stát vysoký pylon, jehož účelem bude upoutat pozornost přijíždějících šoférů.
Zatím si tu však řidiči musejí vystačit s asfaltkou, ke které nechalo ŘSD umístit stánek s možností nákupu dálničních známek nebo zaplacení mýta. Na konci této komunikace je postavená rampa pro kamioňáky, aby z ní mohli v zimě bezpečně odstraňovat sníh a led ze střech návěsů. Stejná je od loňského podzimu i na odpočívce před vjezdem do Německa.
Kompletní přestavbu odpočívek na obou stranách rozvadovského přechodu pro ŘSD zajišťují společnosti STRABAG SIS a SUPTel za 648 milionů Kč bez DPH.