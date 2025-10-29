Na D5 u Tachova vyměnili starý beton z 90. let, půlroční omezení skončilo

Petr Ježek
  14:22
Končí letošní oprava dálnice D5 na Tachovsku za miliardu korun. Stavbaři od konce března do středy 29. října kompletně vybourali betonovou vozovku z let 1996 a 1997 a položili nový beton v úseku dlouhém 17 kilometrů. Nový povrch dostala dálnice ve směru od hranice s Německem na Plzeň v úseku od Přimdy až k mostu u Málkovic.
Provizorní zábrany začali silničáři odstraňovat už 27. října.

Provizorní zábrany začali silničáři odstraňovat už 27. října. | foto: ŘSD

Opravený úsek dálnice D5 na Tachovsku začnou motoristé používat od středečního...
Opravený úsek dálnice D5 na Tachovsku začnou motoristé používat od středečního...
Kromě toho, že řidiči budou jezdit po novém povrchu, jízda by měla být i...
Kromě toho, že řidiči budou jezdit po novém povrchu, jízda by měla být i...
8 fotografií

Nejprve stavební firma zrekonstruovala sedmikilometrový úsek mezi sjezdem na Novou Hospodu a Málkovicemi, na ten se auta vrátila na začátku července.

V polovině prvního prázdninového měsíce začala velká modernizace navazujících deseti kilometrů mezi Přimdou a Novou Hospodou. V opravovaných úsecích jezdila veškerá doprava obousměrně jen v jedné polovině dálničního profilu.

Opravy dálnice D5 z Plzně až na hranice potrvají ještě minimálně tři roky

„V pondělí 27. října začalo postupné odstraňování dočasných zábran a dopravního značení. Dnes odpoledne by měli řidiči projíždět celým úsekem už bez dopravních omezení,“ řekl Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

ŘSD postupně rekonstruuje všechny úseky dálnice D5 mezi Plzní a Rozvadovem. Beton už je podle expertů na konci své životnosti, lokální opravy a výspravy už nestačí.

Provizorní zábrany začali silničáři odstraňovat už 27. října.
Opravený úsek dálnice D5 na Tachovsku začnou motoristé používat od středečního odpoledne.
Opravený úsek dálnice D5 na Tachovsku začnou motoristé používat od středečního odpoledne.
Kromě toho, že řidiči budou jezdit po novém povrchu, jízda by měla být i bezpečnější. Namísto klasických kovových středových svodidel sem stavebníci vyskládali vysoká betonová svodidla. (6. června 2025)
8 fotografií

„Součástí opravy byla i výměna a doplnění svodidel na krajnici. Ve středovém dělicím pásu byla původní kovová svodidla ve většině úseku nově nahrazena betonovými. Vyměněné jsou odvodňovací žlaby, vyčištěné propustky, opravené mosty, obnovené oplocení podél dálnice a k SOS hláskám jsou nové chodníčky,“ vypočítal Koloušek.

Jedna oprava D5 na Tachovsku skončí, druhá začne. Silnice bude bezpečnější

Více než 17 kilometrů dlouhý opravovaný úsek ŘSD nakonec rozdělilo na dvě stavby. Když dokončili první úsek, až pak se pustili do druhého.

„Přemýšleli jsme, zda tyto dvě akce neudělat zároveň. Přiklonili jsme se k tomu, že proběhnou po sobě, nejdříve tři měsíce jedna a pak tři měsíce druhá. Prakticky celou stavební sezonu se zde bude opravovat dálnice D5, která je ve zmíněných úsecích na kraji své životnosti. Nemáme z toho radost, ale ta dálnice se opravit musí. Intenzity dopravy tam nejsou tak zásadní, určité zdržení na trase mezi Plzní a Rozvadovem to ale bude,“ popsal na přelomu letošního ledna a února šéf ŘSD Radek Mátl.

Nový povrch by měl vydržet další desítky let. Po téměř 30 letech již stavbaři mají jiný postup, než při budování betonové dálnice na hranici s Německem. V 90. letech používali technologii, kdy po tuhnoucím betonovém povrchu přetahovali hrubou jutovou tkaninu, která mírně zdrsnila povrch.

Na D5 zemřela řidička dodávky po srážce s kamionem. Záchranářům bránila stavba

„Ale to se časem ojelo. Po zkušenostech ze zahraničí jsme začali s vymetaným betonem, kdy se v určité části tuhnoucího procesu povrch vymetá speciálními ocelovými kartáči. V úseku, na kterém nyní pracujeme, se asi po 15 dnech od položení finální vrstvy bude povrch brousit. Tím vznikne povrch připomínající jemný manšestr,“ popsal v srpnu stavbyvedoucí ze společnosti Colas Jiří Kovář, který dálnici na Tachovsku budoval už v 90. letech minulého století.

Protože veškerá doprava byla v místech prací obousměrně převedena jen do jedné poloviny dálničního profilu, porucha auta i jakákoli nehoda znamenala velký dopravní kolaps. Navíc 21. srpna tam záchranáři zasahovali u těžké havárie, kdy řidička obytného vozu zezadu narazila do kamionu a při nehodě zemřela. Hasiči měli velké problémy, aby se na místo dostali. Provoz na dálnici tato událost zastavila téměř na šest hodin.

23. června 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

To se nepovedlo. Zrcadlo nádražních toalet odráží na chodbu muže u pisoárů

Pisoáry na zmodernizovaném Hlavním nádraží v Plzni jsou zbrusu nové, designově pěkné a čisté. Mají však jednu chybičku. Dámy, které se vracejí z toalet, mohou snadno zahlédnout pány při ´akci´....

Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné

Přes deset centimetrů sněhu leží v okolí šumavské Kvildy v nadmořské výšce zhruba tisíc metrů. První nadšenci už vytáhli běžky a boby. Silnice zůstávají díky sypačům sjízdné. V plném nasazení už je...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!

Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

Talent Skopár: Jsem puntičkář, na své hře vidím spoustu mušek. Už myslí na ME?

Na reprezentační sraz, v jehož rámci čeští házenkáři odehrají v pátek přípravný duel v Polsku, odcestoval do Zubří v dobré náladě. Levoruký křídelník extraligového lídra z Plzně Dominik Skopár o den...

29. října 2025  13:12

Řidič na dálnici málem nedobrzdil, po úhybném manévru skončil v nádrži čističky

V nádrži čističky odpadních vod u dálnice D5 na Tachovsku skončil pětadvacetiletý řidič Škody Roomster. Předtím se nevěnoval řízení a málem zezadu narazil do před ním jedoucího auta. Následným...

29. října 2025  12:25

Lékař, pedagogové i dirigent. Plzeň ocenila významné osobnosti města

Čtyři významné osobnosti ocenilo město Plzeň u příležitosti 107. výročí vzniku samostatného Československa. Z rukou primátora Romana Zarzyckého převzal v úterý 28. října Cenu města Plzně profesor...

29. října 2025  10:45

Most u Plas, přestavby železničních tratí. Start výstavby je v mlze

Silniční obchvat kolem městečka Plasy, modernizace a elektrifikace železničních tratí z Plzně přes Nýřany do Stodu a lokálka z Nýřan do Heřmanovy Huti. To jsou velké dopravní stavby v Plzeňském...

28. října 2025  9:05

Nehoda náklaďáků blokovala D5 téměř celý den, kolona měřila až sedm kilometrů

Téměř na 15 hodin zastavila v pondělí provoz na dálnici D5 na Tachovsku ranní nehoda kamionů na 123. kilometru ve směru na Německo. Provoz se zastavil po 3:20, obnovit se ho podařilo v 18:09,...

27. října 2025  6:22,  aktualizováno  20:10

Hory zasypal sníh, nadšenci na Kvildě postavili sněhuláka. Silnice jsou sjízdné

Přes deset centimetrů sněhu leží v okolí šumavské Kvildy v nadmořské výšce zhruba tisíc metrů. První nadšenci už vytáhli běžky a boby. Silnice zůstávají díky sypačům sjízdné. V plném nasazení už je...

27. října 2025  16:06,  aktualizováno  16:59

To se nepovedlo. Zrcadlo nádražních toalet odráží na chodbu muže u pisoárů

Pisoáry na zmodernizovaném Hlavním nádraží v Plzni jsou zbrusu nové, designově pěkné a čisté. Mají však jednu chybičku. Dámy, které se vracejí z toalet, mohou snadno zahlédnout pány při ´akci´....

27. října 2025  13:19

Řidiči by chtěli turbokřižovatku bez kolon. Takový zázrak možný není, říká náměstek

Přesně před měsícem vjeli řidiči na přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. Hodně řidičů kritizuje stání v kolonách před samotným nájezdem na turbokruhák, semafory na nájezdech,...

27. října 2025  11:31

Vzdělávání učitelů v Chebu ohroženo, pobočka nemá zajištěné financování

Den před parlamentními volbami vláda premiéra Fialy schválila program na podporu přípravy učitelů druhého stupně a středních škol, zároveň speciálních pedagogů a psychologů. Pedagogickým fakultám...

27. října 2025  10:03

NEJ Z LIGY: Kuriózní smůla Frydrycha, dva trenéři jsou na odstřel. A Huk jako Hulk

Fotbalová liga má nového lídra. Jablonec po triumfu v derby proti Liberci přeskočil vedoucí Spartu i Slavii, která remizovala potřetí za sebou. Sparťané si však první příčku mohou vzít zpátky, pokud...

27. října 2025  9:30

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

26. října 2025  17:38,  aktualizováno  20:33

Nejdřív archeologové, teď skála. Otevření Rolnického náměstí se opět posouvá

Vodovod a kanalizace pro plzeňskou část staré Lobzy jsou snad prokleté. Nejdříve místní lidé desítky let jen doufali, že se jich dočkají. Když letos stavba konečně začala, provází ji jedna pohroma za...

26. října 2025  9:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.