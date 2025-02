Nové vlaky, lepší služby a přímá spojení. Zájem o veřejnou dopravu roste

Podle Pavla Purkarta, technologa železniční dopravy z krajské společnosti POVED, narostl loni zájem o několik procent.

„Zájem o železniční dopravu určitě roste. Hlavně tomu pomáhají nové vlaky, nová infrastruktura, lepší služby na nádražích, přímá spojení a jejich četnost,“ uvedl náměstek generálního ředitele Českých drah (ČD) Jiří Ješeta.

Ještě více podle něj přitáhnou lidi na dráhu právě zaváděné bateriové vlaky, díky nimž už nebude nutné přestupovat na vedlejší tratě bez elektrické trakce nebo přepřahat lokomotivy. Navíc elektrické vlaky nabízejí vyšší komfort než motorové, dodal.

V Plzeňském kraji jsou podle náměstka hejtmana Pavla Čížka nárůsty jednoznačně dané novými vlaky, které už jsou skoro všude, jen na Plzeňsku a v Českém lese ještě dočasně jezdí starší soupravy Regionova. „Lidé jsou hodně konzervativní a spousta z nich nejela 15 let vlakem. Ale když to zkusí, tak jsou nadšeni, že dojeli až do centra Plzně, jízdenka jim platila i na MHD a mohli si dát pivo,“ řekl Čížek.

Vyšší počty pasažérů jsou podle kraje a ČD dány i opravenými nádražními budovami a budováním společných terminálů s linkovými autobusy.

Nádraží a u něj autobusový terminál lákají cestující

Ješeta zmínil opravené hlavní nádraží v Plzni. „To je unikát, jak se podařilo architektonicky včlenit moderní nádraží do starší budovy,“ řekl. Nádraží, kde jsou po rekonstrukci také obchody, přitáhlo hodně lidí. Podle Ješety je tam klíčové propojení se sousedním autobusovým terminálem. Městům, která takto uspořádaný dopravní uzel nemají, podle něj počty cestujících tolik nerostou, uvedl.

Čížek dodal, že se kraj snaží motivovat k takzvaným miniterminálům i malá města. „I když mají nádraží kilometr od obce, tak se vyplatí, aby u nich udělala místa pro autobusy, které tam objednáme a vytvoříme tam pár parkovacích míst,“ uvedl. Kraj se snaží kupovat pozemky od ČD a Správy železnic, aby tam obce mohly terminály postavit.

Jak uvedl Roman Svoboda, krajský manažer Sdružení místních samospráv, kam patří hlavně malé obce, starostové si pochvalují i autobusy na zavolání. V případě potřeby totiž může autobus udělat odbočku ze své trasy a nabrat místní na cestě do zaměstnání nebo děti do školy.

Starostka Bezvěrova Jana Petrů uvedla, že to obec využívala určitou dobu pro Krsy na Plzeňsku, kde autobus přibíral v pracovní dny několik dětí, které jezdily do školy. Nyní už to prý ale není potřeba, protože děti vozí rodiče autem.

Podobný zájem má nyní i místostarosta Nečtin na Plzeňsku Jiří Křemenák, který má také několik školáků v zapadlých vískách patřících pod Nečtiny. Jednou z nich je například Skelná Huť. „Proto se v nejbližší době chystám za pracovníky POVEDu, jestli by to šlo nějak vyřešit,“ uvedl místostarosta, který je v případě potřeby odhodlaný zajistit odvoz dětí autem na náklady obce. „Protože chápu, že autobus nemůže zajíždět všude, to by s ohledem na velké náklady tak velkého vozidla nebylo racionální,“ konstatoval Křemenák.

Podle starosty Dolní Lukavice na Plzeňsku Vítězslava Opálka se osvědčuje i přestupní terminál vybudovaný před třemi lety v Plzni na Borech u úřadu práce, kde je i velké parkoviště. „Sám ho jako senior, který dosáhne na plzeňskou MHD zdarma, využívám. Dojedu tam levně autobusem nebo autem, které tam mohu zaparkovat a pak přestoupím na tramvaj, kterou už mohu jezdit zdarma,“ pochvaluje si Opálko. Podle něj si místní lidé chválí moderní linkové autobusy.

Nárůst cestujících také v autobusech

Hejtmanství chce držet nejlevnější jízdné ze všech krajů ČR. Růst počtu pasažérů eviduje kraj také u autobusů, na Plzeňsku až 40 procent. České dráhy, které zajišťují na železnici v ČR dopravu 89 procent cestujících, podle Ješety loni přepravily 168 milionů lidí, meziročně o pět procent víc.

„Pořád jsou ještě tratě a vlaky na nižších počtech cestujících než před covidem. Ale tam, kde se podařilo nasadit nové vlaky, jezdit častěji a zlepšit služby, je nárůst 15 až 20 procent. Na lince Plzeň – Cheb- Karlovy Vary rekordních 35 procent,“ uvedl.

České dráhy představily bateriový vlak od Škody (21. 1. 2025)