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Opravené nádraží je pro hendikepované přívětivé, ukázal test Tyfloservisu

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  11:15
Odborníci z Tyfloservisu pomáhali nevidomým orientovat se v nově...

Odborníci z Tyfloservisu pomáhali nevidomým orientovat se v nově zrekonstruované budově plzeňského hlavního nádraží. | foto: Petr Ježek, MF DNES

Odborníci z Tyfloservisu pomáhali nevidomým orientovat se v nově...
Odborníci z Tyfloservisu pomáhali nevidomým orientovat se v nově...
Odborníci z Tyfloservisu pomáhali nevidomým orientovat se v nově...
Odborníci z Tyfloservisu pomáhali nevidomým orientovat se v nově...
9 fotografií
Kompletně zrekonstruované plzeňské hlavní nádraží, včetně památkově chráněné budovy, je přívětivé i pro hendikepované. Do prvního patra majestátní budovy, tedy do úrovně bezbariérových nástupišť, se i hůře pohybující mohou vyvézt eskalátory nebo výtahy.

Lidé z plzeňského Tyfloservisu, kteří hendikepovaným usnadňují život už 35 let, tu včera pomáhali vyznat se na velkém nádraží nevidomým a lidem se zbytky zraku.

Na poznávací procházku se vydal s průvodkyní i devětatřicetiletý Jaromír Tichý, který se narodil se zrakovým hendikepem.

„Myslím, že se sem budu vracet a zacvičovat opakovaně, ještě jsem se žádnou trasu nenaučil napoprvé. Vždy si ji potřebuji několikrát vyzkoušet,“ popsal Jaromír Tichý. Průvodkyně s malou vysílačkou mu pomáhala na eskalátorech i po klasických schodech.

Odborníci z Tyfloservisu pomáhali nevidomým orientovat se v nově zrekonstruované budově plzeňského hlavního nádraží.
Odborníci z Tyfloservisu pomáhali nevidomým orientovat se v nově zrekonstruované budově plzeňského hlavního nádraží.
Odborníci z Tyfloservisu pomáhali nevidomým orientovat se v nově zrekonstruované budově plzeňského hlavního nádraží.
Odborníci z Tyfloservisu pomáhali nevidomým orientovat se v nově zrekonstruované budově plzeňského hlavního nádraží.
9 fotografií

V podchodu s výstupy na jednotlivá nástupiště mu spouštěla pomocí malé vysílačky hlasový maják, aby věděl, co mu bude tohle zařízení hlásit, když ho aktivuje, a jak mu může pomáhat v orientaci. Průvodkyně mu ukázala, kde jsou u schodišť informační tabulky doplněné o nápisy v Braillově písmu, přímo na nástupišti mu demonstrovala, jak mu mohou pomoci mluvící informační tabule s jízdními řády.

Vedoucí plzeňského pracoviště Tyfloservisu Martina Hrdonková dodala, že vysílačka pro nevidomé je univerzální, funguje v budovách vybavených informačními majáky i v městské dopravě. „Spoj oznámí číslo i směr, kterým jede, pomůže i u některých vlaků,“ shrnula Hrdonková jednu z věcí, která pomáhá nevidomým.

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Odborníci z Tyfloservisu pomáhali nevidomým orientovat se v nově...

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