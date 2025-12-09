Historický most, který patří mezi technické památky, prošel zásadní obnovou. Při opravě zůstaly z původní konstrukce jen pilíře a oblouky, zbytek byl postavený znovu. Nová mostovka je širší, takže pěší už projdou po širokém chodníku, most unese těžší auta, než po svém dokončení v roce 1929.
Po pěti letech v Liblíně otevřou opravený most, obce se obávají návratu kamionů
V době uzavření a přestavby mostu jezdila od února letošního roku osobní auta a dodávky po provizorním mostě, který byl od toho stávajícího asi 200 metrů proti proudu řeky. V důsledku špatného stavu historického mostu byl na něj v roce 2021 autům nad pět tun vjezd zakázán.
Starostové obcí v okolí oceňují, že most je opravený a cesta z Radnicka na Kralovicko nebo Rakovnicko bude bez objížděk a zdržení. Zároveň připouštějí obavy, že se na tuto trasu vrátí kamiony, které budou obcemi jen projíždět.
„Těšíme se, že most bude v pořádku, ale netěšíme se na navýšení dopravy. Sice jsme teď byli roky v dopravě trošku omezení, s otevřením mostu se nám sem téměř s jistotou vrátí kamiony. Ale kamiony asi i tak budou lepší, než nemoct jezdit přes most,“ shrnula starostka městyse Liblín Ester Lipertová.
Liblínský most byl postavený v letech 1927 až 1929 a je na silnici druhé třídy, která vede od dálničního sjezdu u Rokycan přes Břasy, Újezd u Svatého Kříže, Liblín a pak dál na Kralovice nebo středočeský Rakovník.