Opravený most přes Berounku v Liblíně se otevře ve středu dopoledne

  15:07
Ve středu po deváté hodině se otevře pro běžný provoz most přes Berounku v Liblíně na Rokycansku. Informovala o tom mluvčí Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Martina Burda. Na most se tak budou moci vrátit i těžká nákladní vozidla.
Zrekonstruovaný most v Liblíně na Rokycansku přes řeku Berounku začne brzy...

Zrekonstruovaný most v Liblíně na Rokycansku přes řeku Berounku začne brzy sloužit řidičům. Průjezdný bude po téměř pěti letech. (3. prosince 2025) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Zrekonstruovaný most v Liblíně na Rokycansku přes řeku Berounku začne brzy...
Rekonstrukce mostu přes Berounku v Liblíně na Rokycansku pokročila. Stavební...
Silničáři začali opravovat v Liblíně na Rokycansku most přes Berounku, který...
Most přes řeku Berounku v Liblíně na Rokycansku byl v havarijním stavu několik...
Historický most, který patří mezi technické památky, prošel zásadní obnovou. Při opravě zůstaly z původní konstrukce jen pilíře a oblouky, zbytek byl postavený znovu. Nová mostovka je širší, takže pěší už projdou po širokém chodníku, most unese těžší auta, než po svém dokončení v roce 1929.

Po pěti letech v Liblíně otevřou opravený most, obce se obávají návratu kamionů

V době uzavření a přestavby mostu jezdila od února letošního roku osobní auta a dodávky po provizorním mostě, který byl od toho stávajícího asi 200 metrů proti proudu řeky. V důsledku špatného stavu historického mostu byl na něj v roce 2021 autům nad pět tun vjezd zakázán.

Starostové obcí v okolí oceňují, že most je opravený a cesta z Radnicka na Kralovicko nebo Rakovnicko bude bez objížděk a zdržení. Zároveň připouštějí obavy, že se na tuto trasu vrátí kamiony, které budou obcemi jen projíždět.

Zrekonstruovaný most v Liblíně na Rokycansku přes řeku Berounku začne brzy sloužit řidičům. Průjezdný bude po téměř pěti letech. (3. prosince 2025)
Zrekonstruovaný most v Liblíně na Rokycansku přes řeku Berounku začne brzy sloužit řidičům. Průjezdný bude po téměř pěti letech. (3. prosince 2025)
Rekonstrukce mostu přes Berounku v Liblíně na Rokycansku pokročila. Stavební firmy odstranily vozovku a většinu konstrukcí, zůstaly jen dva betonové oblouky, na nichž se most postaví znovu. (20. března 2025)
Silničáři začali opravovat v Liblíně na Rokycansku most přes Berounku, který byl v kritickém stavu. Osobní auta a autobusy převedli na provizorní most, nákladní doprava místo dlouze objíždí. (12. února 2025)
„Těšíme se, že most bude v pořádku, ale netěšíme se na navýšení dopravy. Sice jsme teď byli roky v dopravě trošku omezení, s otevřením mostu se nám sem téměř s jistotou vrátí kamiony. Ale kamiony asi i tak budou lepší, než nemoct jezdit přes most,“ shrnula starostka městyse Liblín Ester Lipertová.

Liblínský most byl postavený v letech 1927 až 1929 a je na silnici druhé třídy, která vede od dálničního sjezdu u Rokycan přes Břasy, Újezd u Svatého Kříže, Liblín a pak dál na Kralovice nebo středočeský Rakovník.

Zrekonstruovaný most v Liblíně na Rokycansku přes řeku Berounku začne brzy...

Ve středu po deváté hodině se otevře pro běžný provoz most přes Berounku v Liblíně na Rokycansku. Informovala o tom mluvčí Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Martina Burda. Na most se tak budou...

