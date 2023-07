Plzeň je prvním městem v republice, kde jezdí jen bezbariérové tramvaje

„Slíbili jsme, že budeme investovat do projektů, které lidé pocítí v každodenním životě, a přesně to děláme. Jsem moc rád, že už nyní můžeme garantovat, že každý spoj, který na zastávku přijede, bude mít minimálně jeden nízkopodlažní vstup. Totální přechod na nízkopodlažní vozy by pak měl být realitou zhruba do dvou let,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.



Plzeňští dopraváci během letoška vyřadí polovinu tramvají typu T3R-P z celkového počtu 20 kusů. To umožní řadit vozy T3R-P už jen jako zadní vozy souprav, kde je přední vůz nízkopodlažní. Do roku 2025 zmizí z ulic města úplně. Soupravy T3 jezdily v Plzni téměř 48 let.

V pátek se odehrála poslední jízda kompletně „vysoké“ tramvaje T3R-P. Ta měla výjimečně tři vozy a místo konečné stanice, kam míří, na ní byl nápis Dnes naposledy. Rozloučit se s ní přišly desítky lidí. Ti si ji fotili a natáčeli.

V roce 2021 v Plzni skončil provoz tramvají Astra, které tu jezdily od roku 1998.