„Cílem je přebudovat uzel na turbookružní světelně řízenou křižovatku, která umožní bezpečnější průjezd, kolem ní by se měli bezpečněji pohybovat i chodci a cyklisté,“ uvedl šéf plzeňského Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Blabol.

V křižovatce přibude kromě semaforů fyzické oddělení jízdních pruhů. Podobných křižovatek je podle Blabola v republice jen několik. „Toto ale bude první světelně řízená turbokřižovatka v republice,“ dodal.

Na stavbě pracuje šest subdodavatelských firem, zhruba 50 pracovníků a okolo deseti bagrů a k tomu potřebné nákladní automobily pro práci s materiálem. Uvedl to ředitel závodu Plzeň firmy Eurovia, což je zhotovitel stavby.

Náměstek primátora Plzně pro dopravu Aleš Tolar (STAN) řekl, že rekonstrukce potrvá celkem čtyři měsíce. „Harmonogram prací zatím běží, jak má. Vše směřuje k tomu, že se termín 1. září podaří splnit. Pokud se tak stane, bude to za té zátěže, která se tu odehrává, majstrštyk,“ uvedl Tolar.

„Termín 1. září je pro nás velice důležitý, chceme aby s koncem prázdnin veškerá omezení pominula,“ dodal Tolar. Kvitoval, že ŘSD bude ve stejné době dělat i rekonstrukci dálničního přivaděče mezi D5 o okružní křižovatkou, aby dopady na dopravu ve městě byly co nejnižší.

A kam se stáhnou auta, která křižovatkou nebudou moci projet? „Pro každé vjezdové a výjezdové rameno máme objízdné trasy, počítáme s tím, že řidiči se budou chovat jako voda, že si cestu vždycky najdou,“ sdělil Blabol s tím, že dopravní značení o objížďkách bude na komunikacích, které k okružní křižovatce směřují.

„Důležité je to třeba pro nákladní dopravu, která by se chtěla dostat od dálnice D5 do území Nové Hospody v Plzni. Platí pro ni velká objízdná trasa,“ sdělil Blabol.

Platí pro řidiče směřující třeba do firmy Mea. Vede po dálnici D5 a následně sjezdem na Sulkov, pak řidiči pojedou po přivaděči, na kterém bude rozebraný středový jízdní pás, přes který se budu k cíli dostávat. Následně se otočí na Nové Hospodě a stejnou cestou se vrátí zpátky. „Když se budou chtít řidiči dostat k Makru, budou moci použít ulici Průmyslovou,“ sdělil Blabol.

Policie podle Tolara křižovatku neustále monitoruje s pomocí snímačů a kamer a je připravena křižovatku řídit ve chvíli, kdy doprava začne kolabovat. „Během stavby se to stalo zatím pouze dvakrát,“ sdělil.

Náměstek předpokládá, že nová etapa bude v okolí křižovatky o něco jednodušší než dosud, protože auta už sem nebudou moci přijet. „Ale spíš se nám situace zkomplikuje na Klatovské a v jiných částech Plzně, kam se doprava přelije,“ uvedl.

I proto podle něj město nezačalo různé stavby ve městě. Na rekonstrukci si musí počkat třeba Husovo náměstí, aby mohla oblast sloužit jako objízdná trasa, na září musí počkat i rozšíření parkoviště v Regensburské ulici.

ŘSD naopak rekonstrukce křižovatky u Makra využije ke zlepšením. Na dálničním přivaděči na Novou Hospodu bude ŘSD dělat mikrokoberec a bude také opravovat i část čtyřpruhu na Domažlické od nového železničního mostu dolů směrem na Skvrňany.

Linkové autobusy krajské dopravy budou od 1. června jezdit po objízdných trasách, informace jsou například na webu společnosti Poved. Změny čeká i MHD v Plzni. Linka 12 nebude zajíždět na Novou Hospodu a bude ukončena před okružní křižovatkou na Domažlické ulici na parkovišti kamionů. Zastávky „Domažlická rondel“ budou přeloženy na parkoviště kamionů, zastávky „Hřbitov Zátiší“ budou přeloženy na souběžnou obslužnou komunikaci k parkovišti kamionů. Zastávka „Nová Hospoda“ bude pro linku 12 zrušena. Změny čekají i linky 15, 17, 18 či 19.

Cyklisty a chodce Tolar upozornil, ať se během stavby území spíš vyhýbají. „Ale po dokončení je čeká cyklostezka po celém obvodu křižovatky neboli mnohem větší komfort a bezpečí než dřív,“ sdělil Tolar.

Po rekonstrukci se podle něj zrychlí průjezd křižovatkou, i proto bude světelně řízená, díky fyzickému oddělení jízdních pruhů by měla být bezpečnější, protože se zabrání nebezpečnému přejíždění mezi pruhy, což přinášelo dopravní nehody.

Už se podle něj neplánuje další úprava. Narážel na to, že se uvažovalo o přemostění křižovatky. Propočty ale ukázaly, že by to s ohledem na efekty bylo moc drahé, a přistoupilo se jen k rekonstrukci křižovatky. Bude to největší křižovatka v kraji, rekonstrukcí se zkapacitní o 30 procent, takže průjezd bude rychlejší.

Turbookružní křižovatka je v Plzni ještě u Globusu, tedy na druhé straně západního okruhu, než je křižovatka u Makra. Tam ale nejsou jízdní pruhy oddělené fyzicky ale vodorovným dopravním značením. Blabol doufá, že si na fyzické oddělení pruhů řidiči zvyknou a nebudou do těchto zábran narážet. „To se ale ještě uvidí,“ podotkl. Rekonstrukce bude stát 275 milionů korun.