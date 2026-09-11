Je na hranici životnosti. Silničáři uzavřou šestikilometrový úsek dálnice D5

Veškerá doprava bude převedena do pásu, kterým se běžně jezdí směrem k hranici s Německem.
Dálnice D5, a to zejména úsek mezi Plzní a Rozvadovem, patří podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) k nejstarším dálničním úsekům v České republice. Právě tato skutečnost v kombinaci s vysokým zatížením, především kamionovou dopravou, se na jejím stavu poměrně výrazně projevuje.
„Úseky už jsou na hranici životnosti. I s ohledem na to, že většinu závad na těchto nejstarších úsecích nelze odstraňovat pouze dočasnými lokálními zásahy, prochází v posledních letech celá trasa mezi Plzní a Rozvadovem postupnou rekonstrukcí,“ uvedl regionální mluvčí ŘSD Adam Koloušek.
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Návraty z prázdnin zkomplikuje nová rekonstrukce dálnice D5 na Tachovsku
Už v pátek začaly na dálnici přípravné práce, aby v pondělí mohla odstartovat uzavírka. Ve směru od Plzně k hranici s Německem stáhli dálničáři dopravu jen do levého jízdního pruhu už před Sulkovem. V pravém pruhu zatím pracovníci dopravního značení malovali dočasné žluté čáry, které nově rozdělí dálnici po dobu opravy.
Opravovaný úsek nekončí u sjezdu na Nýřany, ale ještě dva kilometry za ním směrem do Německa. V průběhu soboty a neděle musejí řidiči počítat se stažením dopravy do jednoho pruhu i v opačném směru, protože pracovníci stavby budou vytvářet dočasné přejezdy pro auta mezi dálničními pásy.
V pondělí začne samotná rekonstrukce dálnice. V tendru zvítězila společnost Skanska s cenou 667,51 milionu korun bez DPH. V letošním roce má podle harmonogramu prací nově udělat šestikilometrový úsek ve směru do vnitrozemí, na jaře ji čeká ten samý úsek, ale v opačném směru.
Úsek dálnice D5 od mostu přes železniční trať Plzeň – Domažlice na 95. kilometru až k Sulkovu je mezi řidiči vyhlášený. V pravém pruhu je kvůli poničenému povrchu a velkému množství záplat v betonovém povrchu a drncání nechvalně známý.
Když silničáři před lety nechali v části úseku překrýt betonový povrch mikrokobercem, nástřik se na řadě míst vydrolil a na mnoha místech se z něj odloupaly i pláty o ploše dvou i více metrů čtverečních. Server iDNES.cz o neutěšeném stavu úseku mezi mostem přes železniční trať a sjezdem z dálnice na Nýřany ve směru od hranice směrem na Plzeň a Prahu informoval už před třemi lety.
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Ochranný mikrokoberec dálničáři používají na betonový povrch v případě, kdy beton ještě nepraská, ale už se v něm objevují mikrotrhliny připomínající tmavé pavučiny.
„Tam, kde je vozovka s mikrotrhlinami ještě v dobrém stavu, bude stačit překryv mikrokobercem. Ten povrch uzavře a prodlouží životnost o dalších deset let,“ vysvětloval před lety v úseku, který nyní čeká kompletní a hloubková rekonstrukce, ředitel kontroly kvality staveb ŘSD Jiří Hlavatý.
Současně s novým betonovým povrchem (stroje odfrézují starý beton do hloubky desítek centimetrů) se výměna povrchu týká i dálničních nájezdů a sjezdů. Na nich bude položen nový asfalt.
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Podobně jako v už zmodernizovaných dálničních úsecích na Tachovsku zmizí i v úseku mezi Nýřany a Sulkovem klasická kovová středová svodidla. „Nahrazena budou betonovými svodidly,“ potvrdil mluvčí Koloušek.
Těžké a vysoké betonové bloky jsou mezi sebou vzájemně propojené, a tím i odolnější (jako na některých místech na Tachovsku). Prorazit by je při nehodě neměl ani kamion. Dálnice D5 je podle dřívějších vyjádření lidí z ŘSD první dálnicí, kde jsou středová betonová svodidla osazována v délce desítek kilometrů.
O prázdninách zahájená oprava 10 kilometrů dálnice D5 mezi Ostrovem u Stříbra a Heřmanovou Hutí by měla skončit do konce října.
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1. července 2023