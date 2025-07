Silničáři se vracejí na D5, začnou opravovat desetikilometrový úsek na Tachovsku

Kromě toho, že řidiči budou jezdit po novém povrchu, jízda by měla být i bezpečnější. Namísto klasických kovových středových svodidel sem stavebníci vyskládali vysoká betonová svodidla. (6. června 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Ve čtvrtek začnou silničáři stavět dočasné dopravní značení a bariéru mezi jízdními pruhy, s tím by měli být hotoví v celém 10 kilometrů dlouhém úseku v průběhu soboty. Vzápětí se těžká technika pustí do bourání dožilého betonového povrchu z poloviny 90. let minulého století.

„Zhruba za 14 týdnů má být cementobetonový kryt vozovky vyměněný v celém úseku,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Adam Koloušek. Ve volné polovině dálnice bude pro každý směr po jednom jízdním pruhu.

Od 7. září bude uzavřená i mimoúrovňová křižovatka Mlýnec na 136. kilometru dálnice. Rekonstrukce téhle části dálnice je plánovaná do 13. října. Náklady na modernizaci tohoto úseku jsou 576 milionů korun. V tendru zvítězilo sdružení Colas a MI Roads.

S navazujícím a už hotovým úsekem Nová Hospoda - Málkovice tak Ředitelství silnic a dálnic nechá kompletně přestavět 17 kilometrů dálnice za miliardu korun.