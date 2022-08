Řidič se proboural do domova a vyděsil seniorku, za její smrt dostal osm let

Krajský soud v Plzni muže uznal vinným z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti a poškození cizí věci. Osmiletý trest si odpyká ve věznici s ostrahou. Kromě toho mu soud na šest let zakázal řídit motorová vozidla a nařídil ústavní protitoxikomanickou léčbu.

Muž byl ohrožen sazbou od osmi do 16 let. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro odvolání, Josef K. se na místě odvolal.

Soud při rozhodování uvěřil znalkyni, kterou si přizvala policie, a obžalovaného vyšetřovala devět dnů po činu. Podle ní u Josefa K. v době jízdy autem nebyly ovládací a rozpoznávací schopnosti vymizelé.

„Stav snížené příčetnosti si obžalovaný způsobil sám. I když už měl nařízené ochranné léčení, přesto užíval drogy a neřekl to lékařce, ke které docházel. Kdyby takový čin spáchal člověk pod vlivem schizofrenie, bylo by na něj možné pohlížet shovívavěji. Ale to není tento případ,“ vysvětlil státní zástupce Pavel Raček, který pro obžalovaného navrhoval trest v délce od osmi do devíti let.

Mužův advokát požadoval, aby soudci obžalovaného zcela zprostili všech obvinění. Argumentoval znaleckým posudkem, který si sami nechali zpracovat u psychiatričky. Podle jejích závěrů byl souzený muž v době jízdy nepříčetný.

„Kvůli duševní poruše si myslel, že je jeho babičce, která žije v domově seniorů, ubližováno. Jeho jediným cílem bylo babičku zachránit. Dobrovolně se léčí, sám chce se svým stavem něco dělat,“ oponoval obžalobě advokát.

„Záměrně rychlostí nejméně 48 kilometrů v hodině projel dvojitými dveřmi do obytné budovy. Bez brzdění pokračoval v jízdě po chodbě, i když ve směru jeho jízdy stála žena narozená v roce 1926. Auto seniorku míjelo svojí pravou částí v bezprostřední blízkosti. Poškozená byla v úleku a v důsledku hrozícího střetu natlačena ke kraji. Upadla, nohy jí sjely pod auto a jen díky náhodě jí je vozidlo nepřejelo,“ stojí v obžalobě k události z 31. května 2020 v tachovském seniorském centru Panorama.

Seniorka se při pádu zranila, záchranná služba ji převážela do nemocnice se zlomeninou pánve, nalomenou křížovou kostí a dalšími zraněními. Po necelém týdnu v nemocnici zemřela v důsledku poúrazových komplikací.

Šofér podle spisu zastavil fabii v chodbě zařízení až po poškození radiátoru, květníku a stěny v chodbě. Z auta pak vylezl okénkem a běžel dál do budovy. V patře rozkopl dveře od prázdného pokoje a z něj pak utekl oknem. Policisté jej zadrželi nedaleko.

Je mi líto, co jsem způsobil, řekl

Jiří K. odmítl vypovídat na policii i před soudem. „Mrzí mne, co jsem způsobil. Je mi to líto. Omlouvám se, omlouvám se veřejnosti,“ prohlásil jen před soudem. Víc se k případu vyjadřovat nechtěl.

Podle svědků se Jiří K. choval divně. Krátce před incidentem měl pocit, že jsou všude kolem něj pavouci a že jej do sebe vtahuje vesmír.

Před činem přijel za známými z bývalého zaměstnání a měl s sebou malé dítě. Nejdřív si na zahradě půl hodiny normálně povídal s bývalým kolegou, pak zmlkl a „jakoby se vypnul“. Neodpovídal, nereagoval. Vzal malé dítě do rukou a nehybně s ním stál na dešti.

Po chvíli předal své dítě známé, která k nim přiběhla. I když pršelo, dítě bylo nedostatečně oblečené, hladové. Zatímco žena sháněla kontakt na matku obžalovaného, on jen oznámil, že si na chvilku odskočí. Odběhl do auta, kterým přijel.

Svědci vylíčili, že chvíli v autě seděl, pak vystoupil a začal mlátit na vrata garáže v sousedství. Přeskočil plot a dalšímu sousedovi vypustil kachny. Ač pršelo, po překonání dalšího plotu začal na další zahradě zalévat.

„Když jsme se ho ptali, proč to dělá, řekl, že Bůh nadělil málo vody. Že mu musí pomoci,“ popisoval u soudu muž, ke kterému přijel obžalovaný na návštěvu.

