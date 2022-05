Byl nepříčetný, tvrdí advokát o muži, který vjel autem do domova seniorů

Činy spáchané pod vlivem toxické psychózy způsobené zneužíváním drog nejsou až tak výjimečné.

Před čtyřmi lety ubodal v Plzni Tomáš Dunka 70 ranami důchodce, kterého náhodně potkal. Při vyšetřování tvrdil, že je schizofrenikem a 10 let na toto psychické onemocnění pobírá invalidní důchod. Jenže znalci dospěli k závěru, že onemocnění předstírá a čin spáchal pod vlivem toxické psychózy způsobené drogami. Soudci jej poslali do vězení na 22 let.