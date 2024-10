Mnohdy stačí jen vlídné slovo. Říká mladík, který pečuje v domově o seniory

Jan Žatko již čtyři roky pomáhá pečovat o seniory v Domově Clementas v Janovicích nad Úhlavou na Klatovsku. Od letošního září povýšil do pozice praktické sestry. | foto: Pavel Pechoušek

Přestože v září oslavil teprve 20. narozeniny, patří ke služebně nejstarším pracovníkům v domově. Janovické zařízení pro seniory si vybral v době, kdy si hledal první brigádu. Od dětství chtěl být zdravotníkem, což se mu začalo plnit přijetím na klatovskou zdravotní školu.

V Clementasu začínal jen s nárazovými víkendovými službami. „Přišla mi nabídka od známé, která v Clementasu pracuje v přímé péči. Tato nabídka byla skvělou příležitostí k nastartovaní mé kariéry. Tímto způsobem jsem mohl poznávat lidi blíže, poznávat jejich pocity, přání, potřeby a chování a neustále se vzdělávat v oboru a péči o ně,“ vypráví.

Na této práci oceňuje porozumění, pochopení a také to, že i přes některé srdcervoucí příběhy dokážou klienti stále vnímat život s nadhledem.

„Díky vrchní sestře Martině Kolářové jsem si mohl naplánovat služby, které se slučují se školou a navíc se mi dostalo velice vlídného osobního ohodnocení,“ uvádí.

Z počátku se o seniory staral pouhé dva dny v měsíci, respektive jeden víkend. Následně si přibral další víkend. No a přes letní prázdniny už to bylo častěji. To stále pracoval jako pečovatel. Jeho náplní práce bylo krmení klientů, zajištění osobní hygieny, jako je například holení, přebalovaní, koupání, oblékání, péče o dutinu ústní, stříhání nehtů. Důležitou součástí jeho práce byl také rozvoj soběstačnosti u klientů, neustálé rozvíjení verbální i neverbální komunikace.

Od září pracuje Jan Žatko jako praktická sestra. Po změně pracovního zařazení mu řada povinností zůstala, ale zároveň mu řada důležitých věcí přibyla. „Náplň mé práce se změnila především v odbornosti a kompetencích od podávání léků až po převazy a administrativu,“ jmenuje.

Od září studuje na plzeňské univerzitě a po třech letech z něj bude všeobecná zdravotní sestra. „Aktuálně tu není velká pravděpodobnost, že by se ze mě stal lékař. Pokud vše půjde tak jak má, tak se spokojím s bakalářským titulem a pak uvidíme, co bude dál,“ uzavírá mladý muž, který bydlí nedaleko Nýrska a jeho koníčkem je hudba, cestování, a protože strávil dětství v Kosovu, tak balkánská kultura.