Své čtyři děti fyzicky týrala, mýt se mohly jednou týdně, viní ženu z Domažlicka

  9:35
Kriminalisté z Domažlicka stíhají jednačtyřicetiletou ženu za týrání svěřené osoby. Matka své čtyři nezletilé děti podle policistů zanedbávala a fyzicky je týrala. Hrozí ji až osm let vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

„Mohu potvrdit, že bylo zahájeno trestní stíhání jednačtyřicetileté ženy,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Kriminalisté ženu obvinili ze spáchání trestného činu týrání svěřené osoby. „Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování, citlivosti případu a věku poškozených nebudeme poskytovat bližší informace,“ podotkla mluvčí.

Postižený syn dostával jedno jídlo denně do misky, spal na podlaze, soudí manžele

Podle informací iDNES.cz se jednalo o pětileté dítě a další ve věku od 10 do 14 let. Všechny byly zanedbané, mohly se mýt jen jednou týdně. Server Novinky.cz uvedl, že po nejstarším synovi, který trpí středně těžkou mentální retardací, házela různé věci, pálila ho zapalovačem a sprostě mu nadávala.

Matka byla vulgární i na ostatní děti. „Například dceru chytla za vlasy a táhla do koupelny, kde jí hlavou bouchla o dlaždičky,“ popsal serveru zdroj obeznámený s případem.

