VIDEO: Do Kytičkového průvodu v Postřekově mohou jen svobodní

„Nevím o tom, že by se něco podobného jinde v regionu konalo. Je to jedna z postřekovských rarit,“ říká o Kytičkovém průvodu, který se konal uplynulou neděli, Radek Zuber z Národopisného souboru Postřekov.

Tradice, která se v obci udržuje od nepaměti, je určena pro svobodné mladé lidi. Dívky na sobě mívají pečlivě nastrojené kroje s nezbytnými pestrobarevnými květinami, mladíci jsou oděni do obleku.

O významu této události svědčí fakt, že podél celé trasy, která vedla od hospody u Hadamů k hospodě U Nádraží, stál dav přihlížejících.

„Myslím si, že to je výborná tradice. Chodí se na ni dívat skoro celá vesnice,“ říká jeden z návštěvníků, který zároveň připomíná, že na akci přijíždějí i lidé z celého širokého okolí. „Často jsou to ti, kteří zde kdysi žili, ale přestěhovali se jinam,“ dodává.

Moment, kdy průvod začíná, doprovází velký hlahol přihlížejících. Brzy ho ale přehluší zpěv účastníků pochodu. Vždy jen stačí, když zazní název písně a desítky hlasů bez zaváhání spustí.

To, že mají mladí písně a texty perfektně zvládnuté, není žádná náhoda. „Už v pátek se totiž pravidelně koná takzvaná sezpívaná. Tam se všichni sejdou a písničky, které se budou v průvodu zpívat, se naučí. Nebo si je zopakují, aby všechno proběhlo tak, jak má,“ prozrazuje Zuber.

Na téměř kilometrové trase se pravidelně střídají úseky, kdy se zpívá a tančí chodské kolečko. A program je to poměrně náročný. I vzhledem k tomu, v jaké rychlosti se tanec odehrává.

„Je pravda, že se člověk docela zapotí, ale každopádně je to velká legrace a všechny nás to moc baví,“ svěřila se místní dívka, která v průvodu také šla.

Akce vždy končí, jako to obvykle bývá, v hostinci. Tam se koná Kytičková zábava. Na té předá dívka chlapci květinu. Tak vznikl název tradice.

Dříve se páry do průvodu našly až v den, kdy se konala. Dnes je to už trochu jinak. „Děvčata s chlapci se teď většinou domluví už třeba měsíc předem. Mají to pak jednodušší,“ konstatuje Zuber.

Že by průvod měl málo účastníků, podle něj nikdy nehrozí. „Ze strany mladých je o něj vždycky velký zájem. Vědí, že ve chvíli, kdy se ožení nebo vdají, už je pro ně akce zapovězená,“ dodává Zuber.

Postřekovský masopust je vyhlášený nejen v kraji, ale po celé republice.

Výjimečný je už tím, že se koná pět dní. Zvláštností je i fakt, že kromě maškar se průvodů účastní i místní obyvatelé v originálních chodských krojích.

Oslavy dnes zakončí masopustní průvod, kde je středem zájmu figura masopusta. Tu každoročně nesou legrúti.

„To byli chlapci, kteří se příští rok chystali na vojnu. Ta už u nás není, takže dnes je určujeme jen podle data narození. Legrúti mají velkou úlohu. Zajišťují muziku a také se starají o děvčata. Aby měla kde sedět a co pít,“ vysvětlil Zuber.