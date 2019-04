Pošťačka propadla loteriím, z kasy zaměstnavatele prosázela 360 tisíc

Lákavé reklamě k sázkové hře, podle které lze každých pět minut vyhrát až milion korun, podlehla podle zjištění policie třiačtyřicetiletá pošťačka. Problém byl ale v tom, že k sázení používala peníze z poštovní pokladny.

„Obviněná se trestné činnosti dopouštěla nejméně od počátku letošního roku do konce února. V rozporu s předpisy postupně vybrala z pokladny 360 400 korun a použila je pro sázení ve hře,“ uvedla domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Žena, která pracovala na poštovní přepážce, peníze prosázela rovnou na terminálu v pobočce. Policisté ji nyní obvinili ze zpronevěry. Hrozí jí až pět let vězení nebo peněžitý trest. Jestli nějaké peníze při sázení také vyhrála, policisté neuvedli.

Mluvčí České pošty Matyáš Vitík sdělil, že případ společnost odhalila sama. „Při kontrole jsme zjistili nesrovnalosti mezi výkazy pošty a reálným stavem peněz. Vše jsme předali policii. Žena už není naší zaměstnankyní, škodu v řádu statisíců korun po ní budeme samozřejmě vymáhat,“ uvedl Vitík.

Na Domažlicku to není první případ pracovníka pošty stíhaného za zpronevěru. Před čtyřmi roky kradla pracovnice pošty v Blížejově, z kasy si vzala na splacení svých dluhů téměř 200 tisíc korun. Vybrané peníze tehdy maskovala falešnými doklady.

Případ tehdy odhalila poštovní inspekce. Pracovnici také vyhodili a inspektoři svá zjištění předali policistům.

Na nesrovnalosti se vždy přijde, říká mluvčí pošty

V roce 2016 policisté vyšetřovali zpronevěru 55 tisíc na malé poště na Domažlicku, Trumfla ji ale jiná listonoška ze stejného okresu, která podle zjištění kriminalistů zpronevěřila bezmála dva miliony korun.

„Vnitřními postupy České pošty se na nesrovnalosti vždy přijde. Říkáme to opakovaně. Představa, že si někdo vezme peníze a zamaskuje to, není reálná, tak to nefunguje,“ podotkl Vitík.

S ohledem na policejní vyšetřování nechtěl k poslednímu případu z Postřekova uvést, zda se obviněná snažila maskovat chybějící peníze vytvářením fiktivních dokladů, nebo nikoli.