„Rozmohl se nám tady takový nešvar.... Hláška z českého filmu Pelíšky je možná pro někoho úsměvná, pro dopravní policisty spíše nešvar spojený s hazardem se životy, a to nejen dotčených řidičů, ale i jejich spolujezdců a nás všech – účastníků silničního provozu,“ reaguje policejní mluvčí Barbora Šmaterová na výsledek nedávné dopravně-bezpečnostní akce jejích kolegů z Domažlic.
Několik řidičů se totiž prohnalo kolem policejních radarů takovou rychlostí, že je to stálo zadržení řidičského průkazu. Konkrétně během pěti dnů přišlo o své „papíry“ šest řidičů.
„U prvního, osmatřicetiletého řidiče vozidla BMW, naměřili policisté v obci Babylon rychlost 93 km/h. Druhému řidiči, taktéž ve vozidle BMW, naměřili policisté mimo obec na silnici II. třídy mezi Draženovem a Klenčí pod Čerchovem rychlost 168 km/h,“ poukázala na hříšníky policejní mluvčí.
Motorkář jel po zadním kole, pak si to svištěl 175 km/h
Druhý řidič dopravním policistům sice ujel, ale z dostupných informačních zdrojů si zjistili, kdo je provozovatel BMW a dotyčný se bude muset k přestupku a k tomu, kdo vozidlo v inkriminované době řídil, vyjádřit.
Ve třetím případě se jednalo o teprve devatenáctiletého řidiče vozu Audi, který se řítil po silnici I. třídy u Koutu na Šumavě ve směru na Kdyni rychlostí 147 km/h.
Stejnou rychlostí, tedy 147 km/h, upaloval i třicetiletý řidič dalšího BMW po silnici I. třídy u Chotíkova.
„Další dva řidiči se rozhodli hazardovat ještě více a silnici si spletli se závodní dráhou. Ručička tachometru jejich dopravních prostředků se musela pohybovat nad 170 km/h, jelikož dvaačtyřicetiletému závodníkovi, který jel s automobilem Škoda Octavia, naměřili dopravní policisté rychlost 172 km/h, a to na silnici II. třídy u Draženova,“ pokračuje ve výčtu hazardérů mluvčí.
Druhému, tentokrát devětačtyřicetiletému řidiči motocyklu BMW, pak policisté naměřili rychlost 175 km/h. Ten jel po silnici I. třídy ve směru na Kdyni. Když mu policisté u křižovatky na Starý Dvůr a Kout na Šumavě dávali za použití světelného i zvukového znamení na služebním vozidle výzvu k zastavení, řidič motocyklu na to zareagoval tak, že rychlost ještě zvýšil a začal jim ujíždět.
To už ho však pronásledovala další hlídka, protože spáchal jiný přestupek – jel po zadním kole. Nakonec ho zastavili a zkontrolovali v obci Prapořiště.
Všem těmto hříšníkům policisté zadrželi řidičské průkazy a jejich jednání oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.
„V případě překročení rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více, což splňují všechny tyto případy, nelze uložit blokovou pokutu na místě, ale pouze pokutu ve správním řízení ve výši 7 až 25 tisíc korun, 6 trestných bodů a zákaz činnosti na 6 až 18 měsíců,“ upozornila Šmaterová s tím, že dopravní kontroly budou nadále pokračovat.
„Sundejte nohu z plynu a rychlostní limity dodržuje,“ žádá mluvčí a přidává citát od neznámého autora: Je lepší ztratit v životě vteřinu, než ve vteřině celý život!