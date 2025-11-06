Okresní soud v Domažlicích uznal jednadvacetiletého mladíka z Ukrajiny vinným z usmrcení z nedbalosti. Kromě pětiletého vězení mu uložil na deset let zákaz řízení. Dále musí pozůstalým uhradit nemajetkovou újmu přes dva miliony korun.
Čtvrteční rozsudek potvrdil iDNES.cz advokát Lukáš Matas. Ten podotkl, že řidič již v minulosti ze své vůle pozůstalým zaplatil více, než mu uložil soud. Jednalo se o částku, která vysoce přesahovala dva miliony.
Soud dnes neprováděl důkazní řízení, ale schválil dohodu o vině a trestu, kterou obžalovaný mladík během hlavního líčení uzavřel se státním zástupcem. Rozsudek je pravomocný.
Tragická nehoda se stala v neděli 15. června před pátou hodinou odpoledne na silnici mezi obcemi Třebnice a Domažlice.
„Obžalovaný řídil pod vlivem pervitinu vozidlo Volkswagen Golf, které nesplňovalo technické podmínky. Při jízdě po silnici druhé třídy v místě zákazu předjíždění nejprve předjel v rychlosti nejméně 117 km/h před sebou jedoucí vozidlo a následně po projetí pravotočivé zatáčky dostal smyk, přejel do protisměru, kde se po střetu s protijedoucí Škodou Superb dostal do rotace a narazil do stromu mimo vozovku,“ popsal nehodu pro server Novinky.cz žalobce Josef Vojta.
Po nárazu vyletěla celá osádka z vozidla ven. Tři spolujezdci, chlapci ve věku 18 a 20 let a 19letá dívka, zemřeli na místě. Další devatenáctiletá dívka, kterou záchranáři odvezli do nemocnice v kritickém stavu, zemřela později. Všichni byli ukrajinské národnosti.
Zranil se i viník a také pětatřicetiletý řidič druhého vozidla, který ve vozidle cestoval sám. Záchranáři je též odvezli do nemocnice.