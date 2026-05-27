Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chtějí očistit strojvedoucího jméno. Rodina viní z tragédie na Domažlicku dráhy

Petr Ježek
  16:17
U domažlického okresního soudu pokračuje civilní spor, kde rodina zemřelého strojvedoucího vlaku žaluje ČD o náhradu nemajetkové újmy. Strojvedoucí zemřel v mezinárodním expresu u Milavčí na Domažlicku poté, co projel ve výhybně Radonice červenou na návěstidle, a srazil se s protijedoucím osobákem. Podle pozůstalých ČD jako zaměstnavatel umožnili na expres nasazování německé lokomotivy, která neměla všechna oprávnění pro provoz na českých kolejích.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Tragická nehoda se stala v srpnu 2021, při srážce zahynuli oba strojvedoucí a jedna cestující.

„Chci hlavně očistit jméno strojvedoucího expresu,“ řekl u domažlického soudu jeho bratr.

Strojvedoucí mezinárodního expresu jedoucího z Německa do Plzně Rudolf Kloud nereagoval podle spisu 4. srpna 2021 po osmé hodině ráno na signalizaci na návěstidle při vjezdu do výhybny, aby zpomalil, protože na následujícím odjezdovém návěstidle svítí červená zakazující další jízdu.

Při střetu vlaků u Domažlic zemřeli oba strojvůdci a jedna cestující

Expres Radonicemi projel bez zastavení. Trať tu dosud není vybavena takovým zabezpečovacím zařízením, které by vlak po nesnížení rychlosti zpomalilo nebo po projetí červené automaticky zastavilo.

Právník Karel Baborák, který zastupuje rodinu strojvedoucího, se snaží přesvědčit soud, že strojvedoucí měl zdravotní problémy, a proto nereagoval na příkazy návěstidel. „Strojvedoucí nebrzdil a jel plnou rychlostí. Zabezpečovací zařízení, které tam mělo být a nebylo, nezajistilo, aby vlak zastavil sám,“ argumentuje Baborák.

Právní zástupce ČD Leoš Körner naopak u soudu argumentuje závěrečnou zprávou drážní inspekce, podle které byla německá lokomotiva bezvadná.

Německé dieselové lokomotivy přezdívané Herkules dodnes vozí expresy z Německa přes Domažlice do Plzně, tady na pokračování dál do Prahy místo nich nasazují ČD elektrické lokomotivy. Trať z Plzně do Domažlic a dál do Německa zatím není elektrifikovaná, v nejbližších letech jí čeká kompletní přestavba a ve většině českého úseku narovnání a zdvojkolejnění.

Srážka vlaků na Domažlicku má dohru, bratr zemřelého strojvedoucího žaluje dráhy

Rodina argumentuje v žalobě mimo jiné tím, že německá lokomotiva není vybavená systémem, který zaznamenává, kdy přesně strojvedoucí potvrzuje svoji bdělost v kabině lokomotivy. U lokomotiv českých dopravců zabezpečovací systém vyžaduje stisknutí tlačítka bdělosti u nejběžnějšího systému v intervalech od 12 do 24 sekund, pokud strojvedoucí tlačítko nestiskne, v kabině se rozezní varovný signál a vzápětí začne lokomotiva sama brzdit.

Německá lokomotiva Herkules má podle strojvedoucího Jiřího Morčinko, který je zároveň soudním znalcem, interval pro kontrolu bdělosti 30 sekund, kromě tlačítka strojvedoucí může používat i pedál na podlaze. Po 35 sekundách od posledního potvrzení bdělosti Herkules začíná sám brzdit.

Morčinko nevyloučil možnost, že strojvedoucí sedící při řízení Herkulesu, má nohu na pedálu a lokomotiva se zhoupne na nerovnosti, může tím nevědomě pedál sešlápnout a potvrdit svoji bdělost. Zatímco české lokomotivy stisknutí tlačítka zaznamenávají, německý Herkules takový záznam nemá.

8. dubna 2026

K soudu ve středu přišlo několik dalších strojvedoucích. Ti uvedli, že v České republice má lokomotivy typu Herkules několik dopravců, ale mají je osazené českým zabezpečovacím systémem.

Právní zástupce ČD namítal, že strojvedoucí, který zpracoval znalecký posudek pro obhajobu, může být podjatý. „Domníváme se, že v civilizované společnosti není normální, aby zaměstnanec na stejné pozici, jako zemřelý, se vyjadřoval k okolnostem, které souvisejí s výkonem této práce. I když je to profesionál, v tomto případě nemusí být nepodjatý,“ konstatoval u soudu Leoš Körner.

Strojvedoucí s oprávněním znalce je navíc zaměstnancem ČD. „Nedomníváme se, že zaměstnanec žalované společnosti je způsobilý jako znalec. Je strojvedoucí, který jezdí. Dochází k prolnutí pozice zaměstnance a znalce, může mít ke kolegovi blízké vztahy, porozumění,“ argumentuje právní zástupce ČD. Soudce proto zpracovatele znaleckého posudku vyslýchal jen jako svědka, ne jako znalce.

Podle předpisů mohou lokomotivy a vlakové soupravy schválené v Evropské unii jezdit i na českých kolejích. Soud bude pokračovat v létě.

4. srpna 2021

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
U Okresního soudu v Domažlicích pokračoval civilní soud, kde rodina zemřelého strojvůdce (na snímku vpravo) žaluje České dráhy. Vedle něj přichází do soudní síně advokát Karel Baborák. (27. května 2026)
U Okresního soudu v Domažlicích pokračoval civilní soud, kde rodina zemřelého strojvůdce (na snímku v modrém) žaluje České dráhy. Vedle něj sedí advokát Karel Baborák. (27. května 2026)
Tragická srážka regionálního osobního vlaku se Západním expresem se stala v srpnu 2021.Ve zdemolovaných kabinách zemřeli oba strojvedoucí. Připomíná je pamětní deska. (8. dubna 2026)
Tragická srážka regionálního osobního vlaku se Západním expresem se stala v srpnu 2021.Ve zdemolovaných kabinách zemřeli oba strojvedoucí. Připomíná je pamětní deska. (8. dubna 2026)
51 fotografií
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Srdce mi krvácí. Kritici tepou ničení historické dlažby v centru Plzně

Proměna centrálního náměstí Republiky v Plzni je v plném proudu. (16. dubna...

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni budí odpor. Důvodem je vytrhání velkých kamenných desek z chodníků. Město se hájí tím, že když se historické desky rozřežou a obrousí, turisté i Plzeňané to...

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy...

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

Miliardář Leon Tsoukernik zkolaboval po injekci během sexu, soud rozdal pokuty

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Miliardář Leon Tsoukernik loni v zimě zkolaboval poté, co mu Žaneta Otavová píchla injekci s anestetikem a vykonávala na něm domluvené sexuální praktiky. Žena od soudu odešla s pokutou, stejně jako...

Na Česko se žene saharský prach, může snížit teploty. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji

Pohled družice MTG na saharský prach nad západní Evropou. (23. května 2026)

V neděli odpoledne by se nad územím republiky měl společně s vysokou oblačností objevit saharský prach. Ten se aktuálně nachází nad západní Evropou. Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohu...

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

Ve sto letech přeletěli oceán. Veteráni z USA zavítali do západních Čech

Harry „Happy“ Humason a Arnold Strauch, století američtí veteráni, kteří se...

Do Česka přijeli američtí veteráni 2. světové války Arnold Strauch a Harry Humason. Oba se jako devatenáctiletí mladíci podíleli na osvobozování Československa. A oba už oslavili sté narozeniny. Po...

27. května 2026  17:05

Chtějí očistit strojvedoucího jméno. Rodina viní z tragédie na Domažlicku dráhy

U Okresního soudu v Domažlicích pokračoval civilní soud, kde rodina zemřelého...

U domažlického okresního soudu pokračuje civilní spor, kde rodina zemřelého strojvedoucího vlaku žaluje ČD o náhradu nemajetkové újmy. Strojvedoucí zemřel v mezinárodním expresu u Milavčí na...

27. května 2026  16:17

OBRAZEM: Polibek rudému praseti či nový druh kadibudky. Výstava soch jitří emoce

Objekty z výstavy Sochy v ulicích, kterou pořádá město Klatovy a Galerie...

Venkovní výstava soch v ulicích Klatov opět budí vášně. Zatímco některým se toto moderní umění líbí, většina mluví o hnusu a jsou díly studentů, absolventů a pedagogů ateliéru Socha a prostor z...

27. května 2026  14:16

Obvinila partnera ze stovek znásilnění, nakonec sama stanula před soudem

Soudní spis korupční kauzy fotbalové Olomouce.

Ústavní soud (ÚS) se zastal ženy potrestané za křivé obvinění partnera. Tvrdila, že ji dlouhodobě znásilňoval, a to ve stovkách případů, což se ale při vyšetřování neprokázalo. Nakonec tak stanula...

27. května 2026

Řidič čtyřkolky přehlédl betonovou skruž, po nárazu letěl několik metrů

Řidič čtyřkolky přehlédl na louce skruž a najel do ní. Náraz ho katapultoval...

Letečtí záchranáři převáželi ve středu ráno do nemocnice třiačtyřicetiletého muže, který havaroval na čtyřkolce. Muž jel s ní po louce u obce Kašovice na Klatovsku, ve vysoké trávě zřejmě přehlédl...

27. května 2026  9:45

Plzeň má v basketbalové lize nahradit Nymburk. Mistr nejeví zájem o nový ročník

Václav Honomichl (vlevo) v dresu Plzně zakončuje na koš Nymburka přes A. J.

Basketbalisté Lokomotivy Plzeň by si po dlouhých čtrnácti letech opět měli zahrát nejvyšší českou soutěž, tentokrát Maxa NBL. Klub, který působil v první lize a v uplynulé sezoně vyhrál skupinu...

26. května 2026  11:44,  aktualizováno  16:04

Chci ukázat, že na Plzeň mám, říká obránce Čech. Chystá se i na kemp Utahu

Zadák Aleš Čech na podpisové akci plzeňských hokejistů.

Po sezoně, kterou strávil mezi extraligovou Mladou Boleslaví a prvoligovým Kolínem, zamířil obránce Aleš Čech do kádru hokejové Plzně. Jednadvacetiletý pražský rodák podepsal na západě republiky...

26. května 2026  14:42

Za útok na pacienta v psychiatrické léčebně dostal odsouzený vrah další trest

Eskorta přivádí sedmatřicetiletého Viktora Č. do soudní síně Okresního soudu...

Po 14 letech ve vězení za ubodání seniora v Chebu je osmatřicetiletý Viktor Č. v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech, kde se má na uzavřeném oddělení zbavit závislosti na drogách. Jenže i tam dělá...

26. května 2026  14:38

Inspirováno Plzní. ČNB vydala novou zlatou minci, zdobí ji významné památky

Česká národní banka slavnostně představila zlatou minci v nominální hodnotě 5...

Česká národní banka vydala zlatou minci s motivem Plzně. Mince v hodnotě 5 tisíc korun je vyrobená z ryzího zlata, váží půl troyské unce a zdobí ji koláže staveb městské památkové rezervace.

26. května 2026  12:54

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

26. května 2026  10:14

Padesát milionů lahví a žádní pracovníci. Prazdroj spustil plně automatický sklad

Plzeňský Prazdroj představil plně automatizovaný sklad, který navazuje na...

Plzeňský Prazdroj zprovoznil plně automatický sklad, v němž se piva na cestě od stáčírny až na kamion nedotkne lidská ruka. Do skladu se vejde 50 milionů lahví piva, které automat ukládá na paletách...

25. května 2026  14:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.