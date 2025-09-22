Řidič kamionu se vyhýbal protijedoucímu autu a převrátil se do příkopu

Vážná dopravní nehoda uzavřela v pondělí časně ráno silnici z Plzně na Folmavu u České Kubice. Řidič kamionu tam sjel do příkopu a s kolosem se přetočil na bok. Podle policie se vyhýbal protijedoucímu vozidlu. Hasiči vážně zraněného šoféra museli z kabiny vyprostit.
Hasiči museli zraněného řidiče z kabiny kamionu vyprostit. Nehoda se stala mezi Babylonem a Českou Kubicí. (22. září 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se stala na silnici I/26 mezi Babylonem a Českou Kubicí na Domažlicku před šestou hodinou.

Hasiči museli zraněného řidiče z kabiny kamionu vyprostit. Nehoda se stala mezi Babylonem a Českou Kubicí. (22. září 2025)

„Sedmadvacetiletý řidič nákladního vozidla se pravděpodobně vyhýbal osobnímu vozidlu, sjel do příkopu, kde havaroval, a zůstal zaklíněný v kabině vozidla,“ popsala kolizi policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Na pomoc mu přijeli hasiči. „Po vyproštění jsme ho předali záchranářům,“ pokračuje v popisu zásahu mluvčí hasičů Petr Poncar.

Záchranáři řidiče následně ošetřili a letecky transportovali do nemocnice k dalšímu ošetření. Podle jejich mluvčího Luboše Boučka utrpěl středně závažné zranění. Dechovou zkoušku měl negativní.

Jak přesně k nehodě došlo, zjišťují nadále policisté.

Po dobu vyprošťování kamionu byla silnice uzavřená a policisté stanovili objízdné trasy.

