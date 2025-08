Drůbežárna na Domažlicku finišuje s přestavbou haly, zprovozní ji do měsíce

V uplynulých dnech ochránci zvířat z organizace OBRAZ – Obránci zvířat spustili kampaň s názvem Zrádci zvířat. Kampaň reaguje na to, že některé obchodní řetězce nesplnily svůj slib, že už v roce 2026, tedy rok před platností zákazu chovu slepic v klecích, nebudou tato vejce prodávat. Čeští producenti vajec se na ně zlobí s argumentem, že česká klecová vejce nepůjdou na odbyt a budou se dovážet voliérová vejce ze zahraničí.

„Teď to vypadá tak, že klecová vejce nebudou brát a čeští chovatelé je budou muset prodávat za nízké ceny na zpracování, třeba do gastroprovozů,“ popsala předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie (ČDU) Gabriela Dlouhá.

Ta se zasazuje o to, aby řetězce braly klecová vejce od českých chovatelů i v roce 2026. K 31. březnu letošního roku bylo v Česku v klecích ještě 44 procent slepic, což představovalo asi 2,5 milionu z celkových 5,6 milionu slepic.

Mluvčí organizace OBRAZ – Obránci zvířat Pavel Buršík uvedl, že při přechodu na bezklecové chovy hrozilo, že by obchodní řetězce ve snaze ušetřit každý haléř dovážely klecová vejce ze zahraničí, například z Polska, Ukrajiny či Pobaltí. „Hlavním smyslem kampaně Zrada zvířat bylo zabránit tomuto scénáři,“ popsal Buršík.

Fakt, že ze strany obchodních řetězců bude velká poptávka po neklecových vejcích, bude výrazným impulzem, který pomůže i chovatelům slepic. „Zbyde sice jeden rok, kdy největší řetězce nebudou klecová vejce prodávat, ale pořád tu bude nějakou dobu poptávka z potravinářství nebo gastronomie po klecových vejcích. Navíc některá zbylá klecová vejce bude možné díky jednotnému trhu vyvážet do zahraničí,“ uvedl Buršík.

Připojily se další řetězce

Doplnil, že kampaň Zrada zvířat už nese plody. „Za dva týdny od spuštění se k Bille, která neprodává klecová vejce od roku 2023, přidaly i Lidl, Albert, Kaufland a nově i Penny a Globus, které své závazky neprodávat klecová vejce od roku 2026 potvrdily. Doufáme, že se přidají i další řetězce, které se k prodeji zavázaly,“ poznamenal Buršík.

„Roky si mohly budovat image odpovědného obchodníka, ale ve chvíli, kdy měly závazky naplnit, nechtějí se k nim přidat,“ řekl. Jako příklad uvedl třeba Makro nebo COOP. „My to vnímáme jako zradu zvířat, českých zákazníků, ale i těch zemědělců, protože za rok a kousek budou všechna česká vejce bezklecová. Když budou dál prodávat klecová vejce, vlastně se vykašlou na to, co tu čeští zemědělci s podporou veřejnosti a finanční podporou státu transformovali,“ uvedl Buršík.

Na otázku, zda nehrozí, že část zákazníků, kterým na životním pohodlí zvířat nezáleží, nakoupí většinu zboží v obchodních řetězcích a pro vejce si dojdou do večerek, které se k ničemu nezavázaly a budou dál prodávat vejce z klecí třeba z Polska či Pobaltí, Buršík odpověděl, že to není moc pravděpodobné. „Protože větší řetězce budou chtít nabízet vejce za konkurenceschopnou cenu. Třeba v Bille nedávno vycházelo bezklecové vejce na 4,30 korun. Obchodníci podle mě budou vejce vnímat jako produkt, který musí být cenově dostupný,“ řekl Buršík.

Upozornil, že ještě v roce 2018, kdy se téma poprvé zvedlo, žilo v České republice v klecích 85 až 86 procent slepic a teď je to 44 procent. „A na začátku příštího roku už to bude třeba jen 30 procent,“ poznamenal.

Za měsíc otevřou přestavěnou halu

Zdeněk Pašek, jednatel firmy Česká drůbež napojené na firmu Pohlmann v Německu, sdělil, že v současné době firma přestavuje jednu halu ve Velkém Malahově na voliérový chov s podestýlkou, kterou zprovozní za měsíc. „Příští rok plánujeme ve Velkém Malahově přestavět druhou halu,“ dodal.

Přestavba jedné haly podle Paška přijde na desítky milionů korun. Pašek poznamenal, že hala, na jejíž přestavbu dojde v příštím roce, by mohla sloužit ještě 12 až 15 let. Kvůli přestavbě se mírně sníží kapacita hal ve Velkém Malahově o zhruba 50 tisíc slepic. Kapacita před přestavbou tam byla 560 tisíc nosnic, po přestavbě obou hal to bude 510 až 520 tisíc.

Celková kapacita včetně farmy v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde slepice žily ve welfare voliérových podmínkách na podestýlce od začátku, je 1,5 milionu kusů.

Pašek přiblížil podmínky v jiných státech. „Třeba v Holandsku nebo Německu k zákazu klecových chovů také došlo, ale platilo to pro nově postavené farmy, ne pro ty, které mohou ještě sloužit. I tam tedy budou mít do konce letošního roku i klecové chovy. Jedná se o chovy, které nechtěly do modernizace investovat. Klecová vejce tedy produkují, ale nikdo je od nich nekoupí do obchodu, pouze na zpracování třeba v gastroprovozech. I naši majitelé v Německu chov nechávají dožít, jen nové chovy se tam staví s podestýlkou nebo s výběhem,“ nastínil Pašek.

Německý majitel další haly v Česku stavět nechce

Uvedl, že se dá těžko předvídat, co se na českém trhu po 1. lednu 2027 stane. Někteří majitelé podle něj možná nebudou chtít chovy přebudovávat na welfare prostředí, když do podniku v minulosti investovali velké peníze, a chov raději zavřou.

„Na druhou stranu, některé velké společnosti plánují výstavbu nových hal, takže stav slepic možná zůstane stejný,“ odhadl Pašek s tím, že na jednu farmu tak může ve finále připadat v průměru víc slepic než nyní, kdy je trh rozředěný menšími farmami. To může podle Paška vyhovovat obchodním řetězcům, které požadují velké dodávky.

Německý majitel České drůbeže podle Paška v Česku ale další haly budovat nechce. Důvodem jsou velké investice nutné do přestavby na welfare prostředí a také to, že v České republice je složité něco nového postavit s ohledem na to, že příprava staveb dlouho trvá a vše je hodně administrativně svázané.

„Investovat hodlá v zemích, kde je prostředí investičně přátelštější,“ poznamenal Pašek. Nekonkretizoval, kde to bude, uvedl pouze, že v Německu ne, protože tam je výstavba podobně komplikovaná jako v Česku, a nehodlá investovat ani v Polsku.

K exportu vajec poznamenal, že v některých obdobích jde z České drůbeže 80 procent vajec do Česka a na Slovensko, a naopak v létě, kdy je menší zájem o vajíčka nebo nižší cena, jdou ve větší míře na export, který může dosáhnout třeba i 50 procent. Vejce pak putují do Německa, Belgie či Holandska.

Lidé nechtějí, aby zvířata trpěla v klecích

Zákaz klecového chovu slepic odhlasovali poslanci změnou zákona na ochranu zvířat proti týrání v září 2020 na návrh Pirátů. Stalo se tak poté, co se různí herci či zpěváci zavírali do klecí a upozorňovali na týrání zvířat. Pro návrh tehdy hlasovala většina stran kromě hnutí ANO a komunistů. Zákon prošel těsně.

Podle Buršíka se Česká republika od začátku roku 2027 zařadí mezi civilizované země, v nichž obyvatelům záleží na tom, aby zvířata netrpěla. „A možná tím budeme inspirovat další státy na východ od nás,“ věří.