Domažlická nemocnice zavřela chirurgii kvůli pacientovi s koronavirem

Chirurgické oddělení Domažlické nemocnice je ode dneška uzavřené. Pacient, který byl v zařízení krátce, měl totiž pozitivní test na onemocnění COVID-19.

Podle mluvčího nemocnice Jiřího Kokošky byl nakažený pacient už ve středu převezen do plzeňské fakultní nemocnice, aktuálně leží na infekční klinice.

Ostatní hospitalizovaní se z chirurgie přesouvat nebudou, ale oddělení teď nebude přijímat nové pacienty. Ty stávající zdravotníci doléčí ve zpřísněném hygienicko-epidemiologickém režimu.

„Omezení péče platí do odvolání, nejméně však do příštího týdne,“ uvedl Kokoška. Odmítl však sdělit, zda a kolik pracovníků nemocnice půjde do karantény.

Ostatní oddělení fungují beze změny, platí na nich pouze omezení nařízená vládou, jako zákaz návštěv a zákaz přítomnosti otců u porodu či odklad neakutních zákroků.

Plzeň předběhlo v počtu nakažených Domažlicko

V Plzeňském kraji je 44 potvrzených případů koronaviru, o 13 víc než ve středu. Aktuální čísla dnes zveřejnila Krajská hygienická stanice v Plzni.

Dosud bylo v kraji podle údajů hygienické stanice nejvíce potvrzených případů nemoci COVID-19 zaznamenáno v Plzni. Podle dnešních výsledků testů ale Plzeň v počtu zjištěných pozitivních testů předstihlo pohraniční Domažlicko, odkud jezdily tisíce lidí pracovat jako pendleři do Německa.

Hygienici se obávali toho, že odtud může hrozit nebezpečí většího zavlečení nemoci do kraje.

V Plzni je nyní podle údajů krajské hygieny 13 zjištěných případů koronaviru, na Domažlicku už 19. Na jižním Plzeňsku jich je sedm, na Tachovsku tři a na severním Plzeňsku dva. Bez zjištěných případů je zatím Rokycansko a Klatovsko. Testy podstoupilo v kraji dosud 1 477 lidí, to je o 132 víc než ve středu.