Letos v březnu u příležitosti Dne učitelů jste od hejtmana Plzeňského kraje získal ocenění za své výjimečné vůdčí schopnosti a rozhodnost během incidentu, nyní jste od Petra Pavla převzal ocenění nejvyšší, a to přímo od prezidenta. Co na něj říkáte?
Samozřejmě mě ocenění potěšilo, podtrhlo to, co jsem udělal. Když vidíte ozbrojenou žákyni proti bezbrannému člověku, musíte zasáhnout. Takhle by se měl zachovat každý, kdo se dostane do podobné situace. Pokud se k vám dostane informace, že se ve škole, kde máte 900 dětí a 130 zaměstnanců, něco takového děje, ihned se nastartujete a běžíte. Bylo to automatické.
Incident na ZŠ
- stal se 3. září 2024
- tehdy třináctiletá dívka vešla do třídy a pobodala dva své bývalé spolužáky
- zranění nebyla vážná, ještě tentýž den byli propuštěni z nemocnice
- dívka řekla, že motivem byla šikana, ta se ale nepotvrdila
- kriminalisté případ kvalifikovali jako pokus o vraždu, kauzu nakonec kvůli nezletilé pachatelce odložili
- soud dívku poslal do ochranné výchovy, šlo o nejpřísnější potrestání, jaké soud mohl vynést
Třináctiletá dívka, která v sedmé třídě propadla a musela ročník znovu opakovat, vloni druhý školní den před vyučováním vstoupila do třídy svých bývalých spolužáků a dva z nich, dívku a chlapce, pobodala… Co se dělo pak?
Zřejmě chtěla v útoku pokračovat. Další chlapec ale vzal židli a začal se bránit. Dívka pak vyběhla s nožem v ruce ven na chodbu. Mezitím ze třídy utekly i šokované děti. Stačily ještě požádat o pomoc učitelku, která měla službu na chodbě. Jako první s ní mluvila právě tato kantorka. To se odehrálo v druhém patře, já jsem v té době byl ještě v přízemí. Rychle jsem se přesunul nahoru a viděl na chodbě stát učitelku a zhruba tři metry od ní dívku s nožem. Začal jsem jí domlouvat, aby nůž odhodila. Jak dlouho to trvalo, nevím. Nakonec nůž položila na zem, odkopl jsem ho co nejdál, aby na něj nemohla dosáhnout, a měli jsme vyhráno. Pak jsem ji odvedl do prázdné učebny a následně přijela policie.
Proč si myslíte, že vás školačka poslechla?
Znali jsme se. Přestoupila na naši školu v únoru, incident se odehrál následně v září. Několikrát byla u mě, její rodiče také, měla dlouhodobé rodinné i osobní problémy. Motivoval jsem ji k tomu, aby se začlenila do nového kolektivu. Nastavili jsme si určitá pravidla, aby nenastaly problémy, měli jsme mezi sebou férové jednání. Myslím si, že o to jednodušší pak bylo, abych ji přesvědčil, aby nůž odhodila. Nedokážu říct, jak by se zachovala, kdyby tam místo mě stál někdo jiný.
Šlo útoku předejít?
Absolutně nic nenasvědčovalo tomu, že se něco takového stane. Mluvil jsem s ní den před tím, přišla za mnou a ptala se, do které třídy má jít. Mluvili jsme o tom, jak prožila prázdniny. Byla veselá. Její útok byl zcela neočekávaný.
Posílili jste od té doby ještě více bezpečnost ve škole?
Myslím si, že bezpečnostní opatření jsme měli a máme nastavená dobře. Funguje vrátnice, máme čipový systém. Přiznám se, že už nevím, co bychom mohli udělat víc. Pořizovat si detektor kovů podle mého názoru nemá smysl, v dnešní době si nůž může kdokoliv vyrobit například na 3D tiskárně, a to ho pak ani detektor neodhalí. Jedinou změnu, kterou nyní řešíme, je, aby třídy byly uzamykatelné i zevnitř. A také, pokud to schválí pedagogická rada, chtěl bych úplný zákaz používání mobilních telefonů ve škole.
Proč?
Nyní mohou žáci používat mobilní telefony o přestávkách a samozřejmě při hodinách v rámci vyučování. Jinak je musí mít vypnuté. Ale jakmile zazvoní na přestávku, zapnou je a všude je klid. Dříve byl o přestávkách slyšet hluk, děti si hrály, běhaly po škole, hrály třeba ping pong, mluvily spolu. Sociální sítě jsou velkým zlem pro současnou mládež. Jejich sociální kontakty jsou minimální. Raději si budou psát, než by se viděli. Omezení mobilů ve školách je proto namístě.
