V Domažlicích kvůli kauzám odvolali z rady exstarostu Macha

Pro Machovo odvolání dnes hlasovalo 13 členů zastupitelstva, čtyři byli proti a jeden se zdržel hlasování.
Předmětem zásahu NCOZ 9. září byla krajská firma Kulturní centrum Plzeňského kraje, která má na starost i opravu městských lázní. Policisté zasahovali také na městském úřadě v Domažlicích, kde zadrželi právě bývalého starostu Domažlic Macha.
V kauzách bylo obviněno celkem devět lidí a provedeno 17 domovních prohlídek.
„Nelžu, nekradu a nepodvádím,“ sdělil Mach před svým odvoláním. „Jsem přesvědčen, že obvinění bude staženo,“ dodal. Sdělil, že sám neodstoupí, i když ho někteří zastupitelé, například z ODS či SPD, vyzývali.
|
9. září 2025
Svoje počínání vysvětlil tím, že by to bylo přiznání viny. Na výhrady některých zastupitelů, že členství v hnutí STAN přerušil a z vedení města odstoupit nechce, sdělil, že rád vyhověl svým kolegům ve STAN, protože jeho obvinění by mohlo být zneužito v předvolebním boji před parlamentními volbami. Kauza je podle něj politická, naznačil na zastupitelstvu.
Mach sdělil, že byl zadržen v půl sedmé ráno a zadržení trvalo 23 hodin, tedy do půl šesté druhého dne. Divil se, že mezitím už některá média psala, že je v cele předběžného zadržení, přitom on byl doma a předával policistům dokumenty. „Ke všemu, co policie chtěla jsem se rád vyjádřil,“ uvedl.
Je za tím politika opozice, míní
Celý případ podle Macha začal v srpnu 2022 podáním trestního oznámení neznámého člověka. „To byla ta slavná chobotnice, kdy v Domažlicích někdo naznačoval, že ve městě funguje mafie a že tu vše řídím a ovlivňuji veřejné zakázky. Ze strany policie došlo k nasazení operativně pátracích prostředků, byla u mě provedena domovní prohlídka,“ popsal Mach.
„Měl jsem ovlivnit zakázku ve prospěch konkrétního dodavatele při modernizaci školní kuchyně gymnázia v Domažlicích,“ dodal.
Stavbu podle jeho slov připravil kraj a ten také požádal o dotaci bez jeho spolupráce. Bývalý starosta Domažlic prý prováděl rozpočet a taktéž připravil připomínky k zadávacímu řízení.
To bylo vypsáno ve dvou kolech. V prvním, jak sdělil Mach, se nikdo nepřihlásil. „Ve druhém kole jsem byl požádán, abych pro boha živého někoho sehnal, ať se někdo účastní. Počkal jsem, až bude druhé kolo vypsáno, a po čtyřech dnech jsem požádal pracovníka firmy XY, neboť nemohu říkat jména, aby se přihlásil, tento hovor byl asi v odposleších,“ nastínil Mach.
Firmu prý oslovil proto, že bez problémů před pěti lety pro město už jinou zakázku odevzdala. „Ten pán, dnes pro něj bohužel, mi vyhověl,“ dodal Mach, který během zastupitelstva naznačil, že za jeho zatažením do kauzy je práce politické opozice.
Starosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL), který je s Machem na radnici v koalici a byl pro jeho odvolání z rady, svoje hlasování vysvětlil tím, že když byl před lety v partnerském městě ve Francii, podobnou praxi tam také praktikovali. „Kdo byl obviněn, okamžitě skládal funkci,“ nastínil Antoš s tím, že ctí presumpci neviny. Když bude obvinění staženo, Mach se podle něj do vedení města vrátí.