Senior nestačil včas zastavit, náraz odmrštil auto před ním přímo do chodců

Autor:
  18:26
Těžká havárie se v pondělí odpoledne stala poblíž domažlického nádraží. Senior nestačil včas zastavit za autem před ním, které už stálo a jeho řidič nechával přejít pěší po přechodu. Náraz byl tak silný, že odmrštil stojící auto do chodců. Oba utrpěli těžká zranění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Záchranáři, policisté a hasiči dostali informaci o těžké nehodě po půl čtvrté odpoledne. Staršího z pěších museli svědci oživovat ještě před příjezdem záchranářů, jeho stav je velice vážný.

Podle policejní mluvčí Barbory Šmaterové zastavil šestapadesátiletý řidič u přechodu pro chodce. Přes silnici začali přecházet dva lidé. Jednomu je 77 a druhému 47 let. „Podle prvotních informací řidič dacie narozený v roce 1946 zřejmě nestačil na tuto situaci zareagovat a s autem narazil do vozidla Renault stojícího před ním. To se nárazem dalo do pohybu a došlo ke střetu s chodci,“ popsala policistka nejpravděpodobnější průběh havárie. Auto pak smetlo oba chodce.

Martin Štěpán ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje doplnil, že staršího ze zraněných museli lidé před příjezdem záchranářů laicky resuscitovat.

„Po příjezdu našich výjezdových skupin již měl obnovenou spontánní srdeční činnost a dechovou aktivitu, nicméně utrpěl závažná poranění hlavy, hrudníku a dolních končetin. Ve spolupráci s leteckou záchrannou službou byl uveden do umělého spánku a byly mu zajištěny dýchací cesty, byl převeden na řízenou ventilaci. Následoval letecký transport na urgentní příjem Fakultní nemocnice Plzeň,“ popsal Štěpán.

Senior na Klatovsku v prudké zatáčce přeletěl svodidla, v autě na místě zemřel

Druhou sraženou byla podle záchranářů žena, tu se středně těžkými zraněními převáželi sanitkou do nemocnice.

Po dobu zásahu byl průjezd místem nehody kompletně zastaven, po několika desítkách minut mohla auta projíždět alespoň jedním pruhem. Nehoda se stala na frekventované silnici první třídy Domažlice – Klatovy.

Podle policejní mluvčí dechové zkoušky obou řidičů potvrdily, že jeli střízliví.

Na Plzeňsku je to v posledních pěti dnech už čtvrtá velmi vážná nehoda, od začátku srpna v kraji zemřeli při nehodách dva lidé, v červenci nikdo.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Retrojízda brázdila silnice Plzeňska. Podívejte se, jak se jezdilo za socialismu

Felicie se staženými střechami, kdysi vysmívané velorexy, kouřící dvoutaktní trabanty nebo wartburgy, vyšperkované škodovky či v 80. letech minulého století obletovaná sierra, kterou veksláci,...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Rangers - Plzeň v TV: kde sledovat 3. předkolo Ligy mistrů živě?

Parádní otočka a vzhůru na dalšího soupeře. Fotbalisté Plzně vyřadili Servette Ženeva a ve 3. předkole Ligy mistrů je čekají Rangers. Začíná se ve Skotsku 5. srpna od 20:45. Kde můžete zápas obou...

Filip Turek za svou jízdu 200 km/h vyvázl bez trestu

Europoslanec a čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek nebude potrestaný za svou zběsilou jízdu po dálnici v rychlosti 200 kilometrů za hodinu. Policie případ vyhodnotila jako přestupek a předala...

Ukrajinec pózoval v kašně na náměstí, kromě kamaráda ho natáčeli i strážníci

Jedna z kašen na centrálním náměstí v Plzni opět zlákala dalšího cizince, aby se v ní vykoupal. Tentokrát šlo o Ukrajince, který v nádrži pózoval a vyzkoušel i proud vody z chrliče. Zakázanou koupel...

Senior nestačil včas zastavit, náraz odmrštil auto před ním přímo do chodců

Těžká havárie se v pondělí odpoledne stala poblíž domažlického nádraží. Senior nestačil včas zastavit za autem před ním, které už stálo a jeho řidič nechával přejít pěší po přechodu. Náraz byl tak...

11. srpna 2025  18:26

Kolem výběhu v Srní se potuluje vlk, odchyt do klece komplikují turisté

Správa Národního parku Šumava se už čtvrtý den snaží odchytit vlka, který se pohybuje v okolí vlčího výběhu v Srní. Chytrému zvířeti se do odchytové klece zatím nechce, navíc jeho odchyt komplikují...

11. srpna 2025  13:35

Extrémní obrat, rozhodli jedinci, kritizuje pakt SOCDEM se Stačilo! exprimátor Plzně

Premium

V minulosti jeden z nejznámějších sociálních demokratů v Plzeňském kraji Martin Zrzavecký ukončil členství v SOCDEM. Byla to reakce na spolupráci strany s hnutím Stačilo! „To byl začátek cesty, která...

11. srpna 2025

Žena s psychickými problémy odešla z domova, vzala i dceru. Hledali je několik dní

Policisté odvolali pátrání po jednatřicetileté ženě z Tachova, která minulý týden odešla i se svojí tříletou dcerou z domova. Pohřešovaná žena trpící psychickými problémy se v pondělí sama přihlásila...

11. srpna 2025  9:03,  aktualizováno  10:51

Senior na Klatovsku v prudké zatáčce přeletěl svodidla, v autě na místě zemřel

V prudké zatáčce u Javorné na Klatovsku v neděli odpoledne nezastavila ani svodidla 76letého řidiče v osobním autě. Vozidlo se dostalo až za ně a tam narazilo do stromu. Muž na místě zemřel. V autě...

10. srpna 2025  20:15

Žena odešla s tříletou dcerou z domova v Tachově. Policie žádá o pomoc veřejnost

Tachovští kriminalisté vyhlásili celostátní pátrání po jednatřicetileté ženě s tříletou dcerou. Matka s dítětem odešla z domova v Tachově a naposledy byla spatřena 6. srpna v autobuse v tachovském...

10. srpna 2025  19:49

Malí, přitom schopní. Dotační rekordmani se nebojí složité administrativy

Jsou malé, ale šikovné. To by se dalo říct například o obci Pasečnice, Hejná či Přestavlky. Sice v nich žije jen kolem dvou set obyvatel, ale staly se premianty v čerpání dotací v Plzeňském kraji....

10. srpna 2025  8:24

Není důvod panikařit. Durosinmi nemá formu, říkal Koubek po další ztrátě

Stejně jako před dvěma týdny proti Jablonci ztratili doma ligový zápas až v závěru. Fotbalisté Plzně remizovali ve čtvrtém kole se Slováckem 1:1, když jim v nastaveném čase sebral výhru Michal...

10. srpna 2025  7:29

Plzeň - Slovácko 1:1, opět penalta v nastavení. Trávník proměnil a trefil bod

Před týdnem penaltu v nastaveném čase doma proti Slavii neproměnili a zápas ztratili, tentokrát byli fotbalisté Slovácka v Plzni šťastnější. Michal Trávník v nastaveném čase srovnal duel 4. ligového...

9. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  21:18

Retrojízda brázdila silnice Plzeňska. Podívejte se, jak se jezdilo za socialismu

Felicie se staženými střechami, kdysi vysmívané velorexy, kouřící dvoutaktní trabanty nebo wartburgy, vyšperkované škodovky či v 80. letech minulého století obletovaná sierra, kterou veksláci,...

9. srpna 2025  18:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pro zvracejícího chlapce musel vrtulník, na táboře se otrávil houbami

Zdravotníci na Klatovsku řešili v pátek odpoledne otravu houbami. Chlapce na táboře jedna z nich zaujala a rozhodl se ji ochutnat. Byl to však jedovatý pestřec obecný. Dítě přepravil vrtulník do...

9. srpna 2025  17:06

Provoz pohotovostí přejde na pojišťovny. Lidé se bát nemusejí, tvrdí kraj

Velké změny v příštích měsících čeká oblast pohotovostí. Od začátku roku 2026 totiž povinnost pohotovosti zajistit přejde z krajů na zdravotní pojišťovny. I když se termín blíží a zbývá už jen...

9. srpna 2025  7:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.